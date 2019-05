Debate de los candidatos autonómicos en IB3

IB3 Ràdio y TV emitieron este miércoles por la noche un debate electoral entre los cabezas de lista al Parlament de PP, PSIB-PSOE, Podemos, Més per Mallorca, PI, Ciudadanos, Més per Menorca y Gent per Formentera.

Se registraron algunos pulsos entre los candidatos por su visión sobre vivienda, sanidad, lengua o educación.

El debate estuvo moderado por Neus Albis y Elena Gregori.