26M: Candidatos al Ajuntament de Marratxí

Las elecciones de próximo 26 de mayo presentan en Marratxí un escenario altamente definido y un resultado final muy abierto. Por un lado, un bloque de derecha formado por tres partidos (PP, Ciudadanos y Vox) y, por el otro, un bloque de izquierdas armado con otras tres formaciones (Més, PSOE y Podemos).

En medio, en solitario y puede que determinante, el PI. Descartadas las mayorías absolutas, la gobernabilidad volverá a pasar por la articulación de un pacto.

Neus Serra

IDMA–PI

El antídoto de la izquierda a una alianza de las tres derechas.

Sin embargo, en esta ocasión, no sólo los partidos de izquierda cuentan con las piezas necesarias para combinarlo.

Joan F. Canyelles

MÉS

El alcalde del tripartito aspirar a conservar el liderazgo en las urnas.

La fragmentación del voto a la derecha también abre la posibilidad a que, contrariamente a lo que le ocurrió hace cuatro años, el PP encuentre aliados con los que volver al gobierno municipal.

Magdalena García Gual

PP

La candidata del ‘aparato’ se juega el ser o no ser del partido.

Aunque los populares se enfrentan esta vez también a otra novedad: la amenaza de no ser ya la lista más votada e incluso no serlo tampoco en el seno del bloque de derechas; donde Ciudadanos espera sacar rédito del extraordinario resultado cosechado en los últimos comicios generales, en los que por poco más de cien votos no superó al PSOE como fuerza más votada.

Humberto López

UNIDAS PODEMOS

Mantener las filas prietas tras unas primarias fraticidas. Miquel Cabot

PSOE

Los socialistas apuestan por repetir pacto, pero con ellos en Alcaldía.

En el municipio del expresidente del PP José Ramón Bauzá será interesante ver quien lidera la derecha de no hacerlo los populares. Si Cs, su nuevo partido, o Vox, adonde han ido a parar la mayoría de sus acólitos, tras no contar para Biel Company.