Puigdemont prevé coger el acta de eurodiputado si es elegido y no ser candidato en unas catalanas

El cabeza de lista de JxCat a las elecciones europeas, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha explicado este lunes que su «intención» es coger el acta de eurodiputado si es elegido el 26 de mayo, con lo que deberá dejar su escaño en el Parlament. Así, no prevé ser candidato en unas eventuales catalanas.

En rueda de prensa por videoconferencia, organizada por la Agència Catalana de Notícies (ACN), Puigdemont ha asegurado que siempre ha defendido la restitución del Govern del 1-O pero que no depende de él porque el Estado hizo «inviable» su investidura, y como diputado suspendido considera que no le pueden paralizar y debe seguir defendiendo de manera activa los intereses de Cataluña.

Según cabeza de lista de JxCat, su paso por el Parlamento Europeo no será una estación de enlace con la cámara catalana: «No tengo interés en ser candidato a unas elecciones al Parlament. Me gustaría recuperar la normalidad, pero mientras estemos en el exilio tenemos que hacer el trabajo que dijimos. No fui al exilio para estar encerrado en casa».

Al preguntarle si volverá a España si es eurodiputado, ha opinado que la elección hará que tenga una inmunidad que le habilitaría para completar los trámites que recoge la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG): «¿Esto será posible? ¿El Estado respetará las reglas de juego de la UE? La pregunta debe formularse a las autoridades españolas», ha señalado.

En caso de lograr representación en la Unión Europea, Puigdemont ha explicado que se integrarán en un grupo que defienda el derecho a la autodeterminación y el respeto a los derechos humanos, «y esto excluye algunos grupos, como el grupo liberal, que claramente se ha mostrado hostil a la autodeterminación, y abre la puerta a otros» como la Alianza Libre Europea (ALE), donde está ERC.