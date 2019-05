¿Qué proponen los principales partidos políticos para mejorar la limpieza de Palma?

La limpieza es uno de los problemas que más preocupan a los palmesanos y Palma es una de las ciudades más sucias de España, según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que se ha conocido recientemente. Con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina, ¿qué proponen los principales partidos políticos para mejorar este asunto?

■ PP. El candidato del PP, Mateo Isern, se ha comprometido a recuperar los 'zafarranchos' de limpieza en los barrios y a volver a poner bolsas en los más de 400 dispensadores de los pipicanes que hay en Palma; precisa que buscarán modelos biodegradables o que se ajusten a la normativa.

Otra medida que pretende recuperar es la recogida de trastos a domicilio, al tiempo que creará equipos quita-hierbas para las aceras y baldeará la ciudad. «No basta con regar las calles. Hay que eliminar el polvo y el barro». En este punto, critica que «hay seis unidades compradas esta legislatura que no faenan». Además, limpiará «por primera vez los contenedores», ya que sostiene que el gobierno actual no lo ha hecho por dentro «porque necesitan equipos específicos y no se han comprado».

Isern destaca entre sus compromisos un plan de acción contra las pintadas que tendrá un calendario de acciones de limpieza y se agilizará el procedimiento de actuación municipal desarrollando un protocolo técnico junto al Consell de Mallorca para actuar sobre el patrimonio y los bienes catalogados. También apuestan por la sensibilización y concienciación, por lo que estas infracciones pasarían a ser muy graves (ahora son graves) y la multa aumentaría hasta 3.000 euros (ahora 1.500). También pretende aumentar la vigilancia de la Policía Local e instalar cámaras de vigilancia.

■ PSIB-PSOE. El cabeza de lista socialista al Ajuntament de Palma, José Hila, propone «más limpieza y menos incívicos». De este modo, asegura que «vamos a limpiar cada día de manera intensiva todos los barrios con barrido y agua».

No obstante, reconoce que «no es suficiente» y añade que «hay que acabar con los comportamientos incívicos». Para ello, anuncia que endurecerán las sanciones. «Haremos cumplir las ordenanzas y para eso crearemos 100 puestos más de Policía Local», concluye el candidato del PSIB-PSOE.

■ Més per Palma. El candidato ecosoberanista, Antoni Noguera, pretende consolidar el nuevo plan de limpieza, que se puso en marcha en 2018 gracias a las inversiones realizadas en nueva maquinaria (más de cinco millones en limpieza y 20 millones para recogida de residuos). su intención es hacer un «seguimiento estricto» del desarrollo del nuevo plan para adaptar la a las necesidades de cada zona y época del año.

Además, prevé poner en marcha la «limpieza intensiva» de todos los barrios dos veces al año: al inicio de la primavera y antes de Navidad. Més per Palma también apuesta por renovar la maquinaria de forma continuada, un plan de inversiones para renovar el pavimento, campañas de educación y concienciación para reducir el incivismo, así com incrementar la actuación de la Policía Local en prevención para combatir el incivismo. «Habrá más vigilancia y sanciones», señala.



■ Unidas Podemos. El candidato de la formación Morada, Alberto Jarabo, pretende seguir incrementando las inversiones en Emaya para «aumentar la dotación de camiones y de personas contratadas que sean visibles en las calles».

Jarabo también anuncia el soterramiento de todos los contenedores a través de un plan a largo plazo, en función de las limitaciones presupuestarias. También pretende hacer campañas intensas de concienciación, como las de Barcelona Neta. En este punto, precisa que «la función de la Policía de Barrio, que vamos a recuperar, es fundamental».

«La suciedad está muy vinculada con la corrupción; no solo que nos hayan robado nos ha impedido que podamos tener una limpieza adecuada. Es necesario que la lucha contra la corrupción a través de comportamientos decentes dentro del Ajuntament sirva de reflejo para un mejor comportamiento cívico de nuestros ciudadanos», concluye.

■ Ciudadanos. Eva Pomar explica que ampliarán la recogida selectiva de residuos. «Potenciaremos los puntos limpios y daremos máxima prioridad al reciclaje de plásticos. Además, intensificaremos las campañas informativas sobre la importancia del reciclaje y premiaremos a los ciudadanos y empresas que segreguen residuos», explica.

La candidata de C's también apuesta por una nueva planificación de la recogida de trastos. «Pondremos a disposición de los ciudadanos un servicio telefónico para quienes tengan dificultades para poder trasladar los mismos a los puntos verdes de reciclaje», aclara. Otro objetivo es reducir los tiempos de permanencia de los residuos en el espacio público, mediante la utilización de nuevas tecnologías, como sensorización de contenedores y reorganización de rutas de camiones.

Además, crearán una cuadrilla para limpiar los fondos de todos los contenedores, aceras, grafitis y jardinería. También coordinarán los recursos humanos y la maquinaria para aprovechar al máximo su potencialidad. «La limpieza en nuestra ciudad será un hecho cierto y perceptible para todos: no más hierbajos asomando por nuestras aceras, no más calles que no se baldeen con agua a presión de forma periódica y eficiente, no más contenedores abarrotados en los que desbordan la basura y los trastos», sentencia.

■ PI. Josep Melià propone implementar el plan estratégico para la mejora de residuos y desarrollar un plan de inversiones para la dotación de los recursos que requieren este servicio. «Queremos revisar las ubicaciones de los contenedores, especialmente en las calles estrechas y núcleos antiguos de barriadas, así como implantar la recogida diferenciada para los residuos comerciales». También se compromete a poner en marcha una brigada exprés de limpieza de grafitis.

Proposta per les Illes prevé aumentar la limpieza con agua, aumentar las frecuencias, mantener la limpieza de refuerzo en los barrios. Melià anuncia que se coordinarán de forma conjunta la limpieza, vigilancia y mantenimiento de los parques, zonas verdes, arbolado urbano y de las infraestructuras asociadas a estos espacios, así como las zonas naturales de la ciudad (Carnatge, Castell de Bellver, corredores verdes, torrentes, etc.).

■ Vox. Fulgencio Coll asegura que priorizarán la gestión en Emaya. «No es una cuestión de dinero, es una cuestión de saber cómo invertir en la empresa pública ese montante económico. Hay que dirigir bien a los trabajadores porque la plantilla actual, aunque suficiente, está pésimamente organizada y eso hay que corregirlo con mucha

urgencia».

Coll precisa que «no nos podemos olvidar de la recogida de trastos. El sistema puesto en marcha por el Pacte es a todas luces ineficaz: muebles, colchones, electrodomésticos y un largo etcétera de objetos que inundan las aceras. Hay que volver al sistema anterior, cuando los ciudadanos llamaban por teléfono para que Emaya les recogiera los trastos».

El candidato de Vox también está preocupado por la «proliferación de grafitis» y anuncia que si gobierna limpiará «con urgencia las pintadas actuales», al tiempo que vigilará para que« esta conducta vandálica se deje de producir». «No solo da una pésima imagen de la ciudad, que parece abandonada y descuidada, sino que está provocando enormes gastos económicos a las arcas públicas, a los particulares y a los empresarios que tienen que desembolsar dinero para limpiar estas pintadas que algunos políticos llaman erróneamente arte», declara.

■ Actúa. Shirley Siles pretende que los propios trabajadores del Emaya participen en una auditoría del funcionamiento del servicio. En su opinión, es necesario mejorar la limpieza en general.

La candidata de Actúa también propone más inspección y control, así como endurecer las multas y sanciones a las personas que tiren basura en la calle o no limpien los excrementos de sus perros.

Siles también plantea la descontaminación e integración de zonas de grafitis, es decir, no solo limpiar si no también aplicar medidas de restauración de esos espacios y de prevención. Además, propone «facilitar espacios de integración del fenómeno del grafiti y la expresión mural del mismo como modo de arte público para lugares determinados».