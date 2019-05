Los partidos coinciden en mejorar la financiación y la fiscalidad del REB

Los partidos políticos que se presentan a las elecciones autonómicas el próximo 26 de mayo han coincido este martes en que Baleares debe mejorar sus ingresos a través del nuevo modelo de financiación y en que deben aprobarse cuanto antes las medidas fiscales del nuevo Régimen Especial de Baleares (REB).

La sede de la patronal empresarial CAEB ha acogido el Encuentro Empresarial Elecciones 26-M, en el que han intervenido casi todos los candidatos autonómicos a la presidencia del Govern.

Otro punto que se ha abordado ha sido la necesidad de desarrollar la fiscalidad del REB, que aún está pendiente, un asunto con el que ha discrepado el candidato a la presidencia del Govern, Biel Company, que ha lamentado que el ejecutivo socialista de Francina Armengol no aceptara el REB propuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy.

«Ya veremos cómo queda» la parte fiscal con el «nuevo Gobierno de Pedro Sánchez», ha dicho Company. Por contra, el portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha destacado que el REB balear, tras su aprobación en el Congreso, «ya es una realidad» y las ayudas fiscales se concretarán en los próximo meses.

El encuentro empresarial ha sido moderado por la presidenta de los empresarios, Carmen Planas, y en el mismo han participado también los candidatos del PI y Més per Mallorca al Govern, Jaume Font y Miquel Ensenyat, y las números dos de Ciudadanos y Unidas Podemos al Parlament, Patricia Guasp y Antonia Martín, respectivamente.

Ante un panorama postelectoral donde serán necesarios los acuerdos políticos, el candidato y presidente del PI ha dejado muy claro que su formación no pactará con «ningún partido» que depende de Madrid, como PSOE o PP, si no se consiguen y se pactan unas mejoras sustanciales para Baleares que hagan realidad la mejora de la competitividad de sus empresas. «Nuestra economía no puede depender de quién gobierna en Madrid», ha apostillado.

Font ha dicho que no espera que el gasóleo cueste lo mismo en Baleares que en Canarias, pero sí que el precio para los pescadores de Baleares sea similar al de Valencia, Barcelona o Tarragona.

El portavoz socialista y conseller de Trabajo se ha referido a los trámites iniciados por el Gobierno de Pedro Sánchez ante la Unión Europea para que se modifique el denominado decreto de «minimis» y no se limiten las ayudas a las consideradas regiones insulares alejadas, caso de las Islas Baleares.

Por parte de Més, Ensenyat ha dicho que «obras son amores y no buenas razones: es verdad que hay un REB balear y es un punto de partida, pero el objetivo es, ni más ni menos, que las empresas de Baleares puedan competir en igual de condiciones que las de la Península».

Ensenyat les ha dicho al resto de partidos que existen «temas de Estado» como el REB o la financiación. Se trata de «ir juntos» en estos asuntos y defenderlos con el mismo criterio e intensidad. «No pueden haber un doble discurso, uno aquí y otro en Madrid», ha pedido.

La representante de Ciudadanos ha afirmado que en su partido tienen «muy claro» que quien crea empleo son las empresas y los autónomos, por lo que ha apostado por un clima «favorable y estable» para que puedan crecer. En este sentido, ha planteado una amplia rebaja de impuestos y «no machacar» a las empresas ni a los ciudadanos «como hacen otros», en alusión al PSOE.

Martín ha abogado por un modelo económico «próspero y estable» que respete el medioambiente y que implemente el estado del bienestar. Podemos, ha querido dejar claro, no está en contra del turismo, sino que apuesta por el turismo de calidad y una «verdadera desestacionalización».

Por su parte, la presidenta de los empresarios ha advertido a los representantes políticos que Baleares atraviesa por un contexto de «ralentización económica» y «bajo crecimiento», por lo que ha pedido a los futuros gobiernos -autonómicos, locales y municipales- que salgan de las elecciones del 26-M que «las administraciones funciones bien».

Los nuevos gobiernos, ha subrayado, «tendrán en sus manos contribuir a que esta desaceleración de la economía balear se cronifique o empeore, o bien que las empresas encuentren apoyos para mejorar la situación».