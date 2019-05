26M: Candidatos al Ajuntament de Felanitx

Seis son finalmente las candidaturas que optarán a conseguir algún asiento de los 17 que conforman el Consistorio a partir del día 26, dos más que hace cuatro años. Hasta el último momento parecía serían siete los partidos pero Ciudadanos movió ficha pero no presenta candidatura.

De cuatro a seis partidos son muchos votos los que se pueden repartir. Y más, vistos los resultados de las elecciones generales.

Joan Xamena

Bloc per felanitx

Tras tres años de alcalde se presenta con los deberes hechos.

Aunque no son extrapolables, dejan algunas preguntas en el aire. En Felanitx, las grandes incógnitas pasan por el grado de irrupción de Vox y de Podemos, los únicos partidos de los seis que no tienen representación y no se han presentado nunca en Felanitx. Cabe señalar que ambos obtuvieron un número considerable de votos en las generales, por ello es difícil de calibrar. Y, ¿a quién irán a parar los 1.077 votos que tuvo Ciudadanos?

Catalina Soler

PP

Vuelve a la política local la alcaldesa de la mayoría absoluta.

Tres partidos han formado el gobierno. Esto ¿les favorecerá o castigará? El Bloc ha gestionado la Alcaldía durante tres años y algunas concejalías de peso. El PI, ahora, tiene la Alcaldía, y el PSOE además del efecto Sánchez, ha realizado una buena gestión en Cultura (incluso reconocida por los competidores). Por otra parte el retorno a la primera línea de Catalina Soler da un nuevo aire al PP, un partido que muchas legislaturas ha sido el más votado y ha gobernado con holgadas mayorías. En los corrillos políticos se hacen quinielas.

Xisco Duarte

Psoe

El ‘desconocido’ que ha mostrado su validez para ser alcalde.

Para algunos, el voto estará muy repartido y los pactos serán casi obligados, a no ser que por rencillas personales o exigencias de más poder, la lista más votada se vea obligada a gobernar en minoría.