La mitad de los votantes del PI y Més no fueron a votar en las elecciones generales del pasado 28 de abril y este es uno de los motivos que explican los malos resultados de estas formaciones políticas, que una vez más no han logrado representación ni en el Congreso de los Diputados ni en el Senado.

Por citar un ejemplo, Proposta per les Illes logró 11.671 votos el 28 de abril, mientras que en las autonómicas celebradas en mayo de 2015 fueron 34.060. Por tanto, en las elecciones generales perdió un 65,74 % de los apoyos. La comparativa de Més no es posible, ya que a las generales han concurrido en coalición con Ara Eivissa y ERC, bajo la marca Veus Progressistes.

El director técnico del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IBES), Gonzalo Adán, explica que estos comicios «no son de los votantes de estas formaciones políticas y optan por la abstención. Es un clásico en todas las elecciones generales».

Muchos de estos electores temen que sus votos se pierdan, ya que prevén que los partidos propios de las Islas no van a lograr representación en Madrid. Adán sostiene que, en líneas generales, la mitad de los votantes del PI y Més no van a votar porque no tienen una segunda opción, en la que depositar su confianza.

El director del IBES precisa que los que sí lo hacen, un 30 % deposita su confianza en sus partidos. El 20 % restante lo hace en otras formaciones políticas. Los de Més suelen confiar en el PSIB-PSOE y Podemos; mientras que los del PI tienen un voto más transversal. Adán precisa que si en otras ocasiones los simpatizantes del partido insularista solían tener como primera opción al PP, ahora también votan a Ciudadanos y a los socialistas.