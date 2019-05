Vox exige a Casado que rectifique o no negociará los presupuestos en Andalucía

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, ha exigido este jueves al presidente del PP, Pablo Casado, que rectifique las palabras en las que calificó a Vox como «extrema derecha» para sentarse a negociar con el Gobierno regional los presupuestos de la Junta.

«Esto no es una rabieta ni una reacción desmesurada», ha advertido Hernández en rueda de prensa, en la que ha sostenido que «si el PP ha copiado casi de modo literal el programa de Vox y ahora dice que es un partido ultra o de extrema derecha, lo que tiene es ganas de molestar, ofender o incluso injuriar».

«Si a los incumplimientos del acuerdo de investidura firmado con el PP añadimos la ofensa, estamos echando gasolina a un fuego que ya ha alcanzado unas dimensiones lo suficientemente importantes como para que en estos momentos no estemos en disposición de sentarnos a hablar con el PP ni con Ciudadanos», ha zanjado.

El líder de la lista andaluza de Vox hizo al respecto el siguiente comentario:

Si hay que sentarse para negociar presupuestos, no es correcto pegarle una patada a la silla e insultar al que se tiene que sentar contigo para aprobarlos. No está bien y se corre el riego de que no haya ni siquiera posibilidad de iniciar contactos.