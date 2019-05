El PP pierde el 90 % de los barrios de Palma que tenía

La debacle electoral del PP en las recientes elecciones generales tiene su evidente reflejo en Palma, una ciudad que conquistó en 2016, siendo el partido más votado en 64 de los 78 barrios, y que ahora ha perdido por completo: apenas mantiene la hegemonía en seis barriadas (pierde el 90 %). Solo el centro se tiñe de color azul: Puig de Sant Pere, Jaume III, la Llotja-Born, Sant Jaume, Sant Nicolau y Plaça dels Patins.

¿Dónde se han ido los votos? Desde el domingo, Palma es mucho más roja, con 53 barrios que han votado de forma mayoritaria al PSOE, un partido que hace tres años solo logró encumbrarse en cinco. Los socialistas se han impuesto en barrios del centro (Cort, Monti-sion o el Mercat), en barriadas obreras (Son Roca, Son Cotoner, Son Gotleu, Pere Garau o Camp Redó), periféricas (Cala Major, el Coll, el Arenal o el Pil·larí) y son la fuerza dominante en el Ensanche (el Fortí, Bons Aires, Plaça de Toros, Arxiduc o Marquès de la Fontsanta, entre otras).

Este trasvase de votos evidente es el aspecto más destacado del análisis de los resultados electorales por barrios en Ciutat; pero no el único. El voto útil del electorado de izquierdas ha provocado, además, que Més no haya sido el partido más votado en ninguna barriada de la ciudad, que en los anteriores comicios ganó ocho, aunque la comparación no es del todo lícita, ya que en 2016 Més se presentó junto a Podemos. Los feudos de esta coalición de entonces se los ha quedado el PSOE y, en menor medida, Podemos.

Ciudadanos es la tercera fuerza en la capital balear, con trece barrios teñidos de naranja que ha arrebatado al PP. De las cero zonas conquistadas en 2016 ha pasado a imponerse claramente en el distrito de Ponent, como barrios como Sant Agustí, Portopí, la Bonanova, Gènova, Son Armadans, Son Anglada, Son Rapinya, Son Xigala o Son Dameto. Ciudadanos ha hecho aquí mucho daño al PP pues estos barrios se decantaron por el PP en 2016 de forma clara, con porcentajes de voto que superaban en algunos casos el 40 %.

Podemos, esta vez sin Més, tan solo es la fuerza más votada en cinco barriadas, la Calatrava, la Missió, Sant Jordi (feudo tradicional de Més), Sindicat y el Jonquet, en este caso empatada en porcentaje de votos con el PSOE (23,57 % para cada partido).

Y, por último, Vox: ha sido la opción mayoritaria solo para los electores de la Casa Blanca, aquí con el mismo porcentaje de votos que los socialistas (el 20,63 %) y de s’Aranjassa (con el 21,16 % de las papeletas).

En total, el PSOE ha logrado el 26,85 % de los sufragios emitidos en la ciudad, seguido de Cs (18,38 %), Podemos (con el 18,30 %), PP (14,81 %), Vox (12,98 %) y Més, que se queda como última fuerza, con apenas el 3,20 % de los votos.

Como curiosidad, el porcentaje de voto más alto lo logra el PSOE en Son Ximelis, con un 42,16 %. El PP alcanza su mejor resultado en Jaume III (32,1 %); Cs en Son Rapinya (26,5 %); Podemos en la Missió (26,2 %), y Vox en s’Aranjassa (21,1%).