ERC: «La pelota está en el tejado de Sánchez»

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha instado este lunes al PSOE a moverse y escuchar las demandas de la sociedad catalana si quiere el apoyo de los republicanos: «Después de los resultados entendemos que ahora mismo la pelota está en el tejado de Pedro Sánchez. Es quien ha ganado y quien tiene que mover pieza».

En rueda de prensa, ha defendido que los resultados de las elecciones generales en Cataluña envían un mensaje al Estado de que es necesario «mirar hacia el futuro para encontrar una solución democrática basada en los derechos, la democracia y las libertades».

Por eso, considera que ERC no es quien debe decir si investirá al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sino que él debe dar el primer paso, responder las demandas de diálogo del independentismo y «desmarcarse del inmovilismo».

.@martavilaltat: "Hem donat un missatge clar al món, que la repressió no és la solució i la democràcia, sí. Catalunya ha dit 'no' a la por i ha rebutjat com ningú el tripartit de dretes, que només ha aconseguit 7 diputats de 48" pic.twitter.com/wikE7iWCE3