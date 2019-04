¿Qué resultado electoral esperan tener los candidatos de Baleares?

Las elecciones generales están a la vuelta de la esquina y las quinielas sobre los resultados electorales del próximo domingo son habituales estos días. ¿Qué pronósticos hacen este viernes los candidatos de Baleares al Congreso de los Diputados? ¿Cómo creen que se repartirán los ocho diputados que se eligen en las Islas?

■ PSOE. El candidato del PSIB-PSOE, Pere Joan Pons, cree que su partido puede lograr tres diputados en Baleares, pero puntualiza que para ello es necesario que los electores se movilicen. En los comicios celebrados en junio de 2016 tuvo dos.

En relación al resto de partidos políticos, el candidato socialista no quiere pronunciarse y se reserva sus pronósticos sobre las elecciones del próximo domingo.

■ Unidas Podemos. La candidata de Unidas Podemos por Baleares, Antonia Jover, cree que su partido conseguirá dos diputados, igual que en las elecciones celebradas en junio de 2016.

La cabeza de lista de la formación morada cree que el PSIB-PSOE también logrará dos diputados, igual que el Partido Popular y Ciudadanos.

■ Ciudadanos. El cabeza de lista de Ciudadanos, Joan Mesquida, se muestra optimista y está convencido de que su partido mejorará los resultados obtenidos en las elecciones generales celebradas en junio de 2016, cuando lograron un diputado.

Mesquida sostiene que el partido liderado por Albert Rivera obtendrán más de un diputado en Baleares, pero no precisa cuántos. Tampoco quiere hacer pronósticos sobre los resultados que lograrán el resto de formaciones políticas.

■ Vox. La candidata de Vox, Malena Contestí, no quiere dar su quiniela para todos los partidos y argumenta que no quiere hablar de las cosas que no sabe. No obstante, sí cree que Vox ya está cerca de lograr los dos escaños o «ya los hemos conseguido».

Es la primera vez que la formación liderada por Santiago Abascal se presenta en las Islas y todas las encuestas señalan que logrará tener representación en el Congreso de los Diputados.

■ PI. El candidato de Proposta per les Illes, Joan Miralles, se muestra convencido de que podrá lograr el número de votos suficientes de los electores para poder tener un escaño en el Congreso de los Diputados.

En relación al resto de partidos, Miralles también cree que Veus Progressistes logrará un diputado, el PSIB-PSOE dos diputados, Unidas Podemos uno, el PP uno, Ciudadanos uno y Vox también uno.

■ Veus Progressistes. El cabeza de lista de la coalición soberanista, Guillem Balboa, prevé que logrará representación en la Cámara Baja el próximo domingo.

Respecto al resto de partidos, Balboa pronostica que los socialistas lograrán dos escaños en el Congreso de los Diputados, el PP otros dos, Unidas Podemos uno, Ciudadanos uno y Vox otro.

■ Actúa. El candidato de Actúa en las Islas, Andrés Bernstein, también es optimista y cree que logrará estar en el Congreso de los Diputados.

Por otra parte, Bernstein prevé que PSIB-PSOE consiga dos diputados, igual que Ciudadanos; mientras que cree que el PP caerá y logrará solo un diputado; también augura un representante en la Cámara Baja para Unidas Podemos y Vox.

■ PP. La candidata del PP por Baleares, Margalida Prohens, no ha querido realizar pronósticos sobre el resultado electoral de las elecciones generales que se celebrarán el próximo domingo.

Los últimos comicios, celebrados en junio de 2016, los ganó el Partido Popular en las Islas, cuando logró tres de los ocho diputados que se reparten.