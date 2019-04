Hablemos de Ciudadanos

Ángel Garrido, ex presidente de la Comunidad de Madrid, ha fichado por Ciudadanos. Es, como mínimo, un salto sorprendente. Y eso que Pablo Casado decidió situar como cabeza de lista a Isabel Díaz Ayuso a la Comunidad relegando así a Garrido. El líder popular no abandonó a Garrido, ni lo envió a galeras o a casa, sino que le situó en el puesto número 4 de la lista europea. Es decir, que Garrido vio recompensado su sacrificio con un cómodo y bien remunerado lugar en el Parlamento Europeo. Era un puesto de salida segura.

Garrido, que aún no se había dado formalmente de baja del Partido Popular, acudió ayer a la sede de Ciudadanos para oficializar su fichaje. ¿Y qué le ofrece Ciudadanos? El puesto número 13 en la lista de Ignacio Aguado, candidado de Ciudadanos a la Comunidad. Garrido, que fuera presidente de Madrid, acepta un lugar tan poco apetecible como el 12+1 y renuncia al cuarto puesto europeo. Seguro que hay algo más.

Ciudadanos es evidente que se está intentando reforzar en las últimas semanas, aunque las nuevas incorporaciones no han recibido la calurosa bienvenida que podían esperarse. Y en Balears lo sabemos bien. El ex presidente José Ramón Bauzá sorprendió a muchos con su fichaje por el partido de Albert Rivera. De hecho, más de uno de sus incondicionales estaba ya posicionado en Vox. La precipitada salida de Xavier Pericay, que perdió las primarias para encabezar la lista al Parlament con Marc Pérez-Ribas, dejó al partido tocado y al ex líder en Balears completamente hundido, inicialmente, y ahora prácticamente desaparecido, lo que le honra. Además, Joan Mesquida, que abandonara su militancia en el PSIB-PSOE, es el número 1 de la candidatura de Ciudadanos al Congreso de los Diputados y, en caso de alcanzar el poder, se perfila ya como futuro ministro de Interior.

Ciudadanos se mueve, ficha descolocados del PP y les da cobijo. No hace mucho, el partido de Rivera era considerado de centro, por muchos era incluso catalogado como de centro progresista. Hoy, tras las elecciones andaluzas, los fichajes y los debates, nadie duda que Ciudadanos es de derechas. Y los votos, por suerte o por desgracia, están en el centro.