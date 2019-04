Antonia Jover, de Unidas Podemos: «¿De qué te sirve la frescura si no puedes cambiar las cosas?»

Nacida en Palma en 1958 –«concretamente en Santa Catalina», precisa– , Antònia Jover lidera la candidatura de Unidas Podemos, la coalición de la formación morada e Izquierda Unida, al Congreso en las próximas elecciones generales. El mitin central, con Pablo Iglesias, se celebró en el mismo escenario que en 2014.

¿Este Podemos es el de hace cinco años?

—Yo creo que es mejor, ahora tiene más experiencia y más trabajo hecho.

¿No le parece que ha perdido la épica y las ganas de cambiar el modo de hacer política?

—Creo que seguimos teniendo el mismo deseo de cambio. Sabemos que hay que trabajar para la gente y para mejorar su día a día. También eso tiene algo épico.

¿Cómo llegó usted a Podemos?

—Supe de Pablo Iglesias por La Sexta, cuando participaba en debates antes de las europeas de 2014. Luego participé en la recogida de firmas para que Podemos pudiera presentarse y me metí en el primer círculo de Podemos en Palma.

Iglesias planteó en Palma propuestas que ya no parecen imposibles, como aumentar el salario mínimo.

—No hace tanto que nos decían que no era posible. Pedro Sánchez no quería aumentar el salario mínimo hasta 900 euros. Si se ha conseguido es gracias a Podemos. Y tampoco se ha hundido la economía. Desde el Gobierno tendremos oportunidad de seguir avanzando y cumpliendo el resto de objetivos.

¡Vaya empeño en gobernar!

—Es que si no estás en el Gobierno no puedes cambiar la vida de la gente. Aquí lo hemos demostrado en los consells y en los ayuntamientos.

¿Podemos no ha perdido su frescura por el camino?

—¿Y de qué sirve la frescura si no puedes cambiar las cosas?

¿Ha renunciado a algo Podemos en estos años?

—Creo que no, creo que seguimos con nuestros mismos valores pero con más experiencia.

¿Y todavía tiene capacidad para atraer nuevos votos?

—Sí, Podemos es una fuerza viva que puede atraer nuevos votantes. Además es la única que puede garantizar el cambio, la única que puede hacer que se cumplan propuestas que, quizá, el PSOE no aprobaría solo.

¿Y quieren estar en el Govern si hay mayoría de izquierda?

—Podemos quiere estar en el futuro Govern y nuestro candidato, Juan Pedro Yllanes, será un presidente excelente.

¿Es una condición?

—Vamos a esperar a conocer los resultados. Juan Pedro Yllanes es nuestro candidato a la presidencia. En las elecciones, la gente valorará nuestro trabajo. Hemos demostrado tanto en el Parlament como en los consells y en los ayuntamientos que somos una fuerza imprescindible para el cambio y que tienen que contar con nuestras aportaciones.



¿Pablo Iglesias es imprescindible para Podemos?, ¿puede existir Podemos sin Pablo Iglesias?

—Nadie es imprescindible. Como apuntó Irene Montero, es posible que Podemos esté dirigido en el futuro por una mujer. Somos un partido feminista y hemos apoyado medidas a favor de la igualdad de las mujeres.

Pues editaron un cartel que parecía poco feminista, resaltando que ‘él’ volvía a la dirección tras su baja por paternidad.

—Ese cartel fue un error. No pasó por los filtros previos ni se ajustaba a nuestros protocolos internos. Pablo Iglesias reconoció el error.

Aún corean ‘sí se puede’ en sus mítines. ¿Qué quedó del ‘no nos representan’? ¿Cree que la clase política ya representa a quienes se manifestaban el 15-M?

—Parte de la clase política, todavía no. Podemos sí nos representa. Es la única fuerza que trabaja realmente por la gente.

¿La Constitución de 1978 es la nueva Biblia de Podemos?

—Somos el partido más constitucionalista que se presenta a estas elecciones. Todas las propuestas de nuestro programa electoral están recogidas en la Constitución. Lo que pasa es que no se cumplen.

¿No son independentistas?

—Siempre hemos apostado por un modelo de España en el que todo el mundo se sienta incluido. Esa es nuestra apuesta.