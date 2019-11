La CUP pide a JxCat, ERC, ECP, PNV, Bildu, Compromís y BNG vetar el pacto Sánchez-Iglesias

La diputada electa de la CUP en el Congreso, Mireia Vehí, ha llamado este jueves a las formaciones independentistas y soberanistas que han obtenido representación en el Congreso a dar una respuesta conjunta y rechazar el preacuerdo de gobernabilidad entre el PSOE y Unidas Podemos.

En una rueda de prensa acompañada del otro diputado electo 'cupaire', Albert Botran, se ha dirigido concretamente a JxCat, ERC, Comuns, PNV, Bildu, Compromís y BNG, con los que se pondrán en contacto este mismo jueves para trasladarles su propuesta.

«No puede ser que se avale una investidura que niega los derechos democráticos. No se puede dar apoyo a un acuerdo que niega que haya un conflicto político, que no haga referencia a la amnistía ni a la autodeterminación», ha zanjado la diputada 'cupaire'.

Ha analizado el preacuerdo presentado por el presidente en funciones del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y ha reprochado que «la única referencia a la plurinacionalidad es un redactado penoso, lamentable, de vergüenza y que los diputados de los comuns lo suscriban».

«Nos parece que es una sumisión de Podemos al programa del PSOE», ha dicho, y han hecho referencia sobre todo al punto nueve del acuerdo en el que se aborda la propuesta para solucionar el conflicto en Cataluña.

Han recordado que los comuns ganaron dos elecciones generales en Cataluña defendiendo que en la comunidad había que resolver un problema político y la centralidad del derecho a decidir para solucionarlo «y ahora se degrada ese enfoque» situando el problema en Cataluña y considerándolo un asunto de convivencia.

«Nos hace dudar mucho que ECP o Jaume Asens piensen que la violencia policial del 1-O sea un problema de convivencia, que hay 9 personas condenadas por el Supremo por un problema de convivencia, que piensen que la reivindicación de votar y de que el conflicto se resuelve con democracia sea un problema de convivencia», ha criticado.

Así, ha adelantado que la posición de la CUP es clara: «No solo no avalará esta investidura sino que podrán todo de su parte para que la falsa estabilidad de un régimen que niega derechos no sea viable», ha explicado.

Y «viendo que ERC y Bildu abren la puerta» a avalar el pacto, ha insistido en pedir a partidos independentistas y soberanistas del Estado no facilitar la gobernabilidad si no hay autodeterminación, amnistía y recuperación de derechos y a no dejarse llevar por el argumento de que no hay alternativa porque considera que la autodeterminación es la alternativa.

Botran ha realizado un análisis de los resultados de las elecciones del domingo y ha espetado: «Nos da asco el ascenso de la extrema derecha», que ha atribuido a que nadie en el Estado criticara imágenes como las de agentes de Cuerpos de Seguridad cantando 'A por ellos' cuando se desplazaban a Cataluña por el 1-O, que considera una criminalización de la diferencia y de los que quieren votar.

También lo atribuye a una falta de alternativa de la izquierda para combatir la precarización y el empobrecimiento de los derechos sociales y ha alertado de que el miedo a la extrema derecha no puede derivar en que la derecha asuma sus tesis.