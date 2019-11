Baldoví apoyará el preacuerdo PSOE-Podemos, que «toca concretar»

El diputado electo de Més Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha celebrado el preacuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos y ha prometido que su coalición «siempre sumará por un acuerdo de izquierdas que atienda como toca las reivindicaciones valencianas». «Ahora toca concretar», ha recalcado.

También de Compromís, la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha confiado en que «sea un camino para iniciar las conversaciones y completar la mayoría parlamentaria que hace falta». Pero ha urgido a que PSOE y Podemos lo hagan «mirando a las periferias, a los territorios y, sobre todo, mirando a los ojos de cada hombre, mujer, niño o niña que vive en la Comunitat».

Tras la firma entre el presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, Baldoví ha celebrado que «un preacuerdo progresista es una buena noticia» para los que defienden la política útil.

«Més Compromís siempre sumaremos por un acuerdo de izquierdas que atienda como toca las reivindicaciones valencianas, ahora toca concretar», ha añadido en un mensaje en Twitter.

Un preacord progressista és una bona notícia per als que defensem la política útil al servei de les persones. Més @compromis sempre sumarem per un acord d'esquerres que atenga com cal les reivindicacions valencianes. Ara toca concretar.