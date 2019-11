Valls apunta a Arrimadas como sustituta de Rivera

El exprimer ministro francés y concejal en Barcelona, Manuel Valls, se ha pronunciado sobre la dimisión del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y ha apuntado a la portavoz de Cs en el Congreso, Inés Arrimadas, como su reemplazo al frente del partido.

«Estoy seguro de que tiene mucho recorrido político por delante y que puede representar muchas esperanzas», ha resaltado sobre la portavoz parlamentaria 'naranja', después de que Rivera haya anunciado su decisión de dejar la política tras la debacle electoral, cuando se dejó 2,3 millones de votos y 47 escaños.

Sin embargo, para Valls no se trata solo de un «problema de personas». «Es un problema de orientación y de cambios que Ciudadanos tendrá que hacer», ha manifestado sobre la formación 'naranja' haciendo alusión a que ahora deben de analizar «las consecuencias de los resultados de este domingo».

Así, en una entrevista en LaSexta, ha señalado que Ciudadanos no entendió su maniobra en el Ayuntamiento de Barcelona cuando facilitó la alcaldía a Ada Colau, para que no gobernara ERC, la lista más votada en los comicios. Valls ha insistido en que buscó «salvar Barcelona para que no cayera en manos de los independentistas».

A su juicio, el error de Cs ha sido abandonar «el centro político» y pactar «directamente o indirectamente» con VOX y vetar al PSOE, pues no permitió una mayoría de izquierdas en las elecciones de abril. «En Cataluña fue increíble porque se oponía la separatismo y al populismo, representaba una esperanza y era útil», ha añadido, recalcando que dejó de ser un partido útil.

Con todo, ha alabado la «responsabilidad y dignidad» de Rivera en su decisión de dimitir y ha lamentado el batacazo electoral del partido. Según Valls, el escenario tras las elecciones requiere pactos de Estado. «Todos los partidos tienen que actuar para evitar una crisis de Estado con más generosidad, responsabilidad y pactos», ha asegurado el exdirigente galo.

«A España le falta un centro potente, progresista, europeísta y constitucionalista frente a los populismos y a los peligros para la democracia», ha manifestado Valls, mientras ha explicado que el nacionalismo catalán y español es más fuerte en España tras las elecciones, por ello, el concejal barcelonés ha concluido que se necesitan pactos para afrontar soluciones concretas como «el reto catalán».

«Los partidos que comparten los valores de la constitución de 1978 y los valores de Europa tienen que unirse y pactar, las otras soluciones llevan a la ingobernabilidad», ha señalado.