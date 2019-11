Acaba una campaña electoral corta y con poco interés en Baleares

La campaña electoral de las elecciones generales del 10N termina este viernes y se puede asegurar que ha sido corta y ha generado poco interés entre los ciudadanos de las Islas, que han sido convocados a las urnas tres veces en un año.

El PSOE cerrará la campaña a las 19:00 horas en el parque de Son Cotoner en Son Sardina. El candidato socialista, Pere Joan Pons, no ha realizado declaraciones para Ultima Hora.

A las 19:00 horas también cerrará la campaña Més Esquerra y su candidato, Guillem Balboa, ha manifestado que «estas elecciones no van de voto útil o voto inútil. Estas elecciones van de involución o más democracia. Més-Esquerra es la única fuerza política que desde la defensa de los intereses de las Islas Baleares hacemos una apuesta fuerte por los derechos civiles, por las libertades democráticas y por el diálogo como única vía para resolver conflictos».

Balboa ha manifestado que «solo con la contribución de izquierdas soberanistas como Més-Esquerra puede ser posible un gobierno realmente progresista en España» tras las elecciones del 10N.

A las 20:00 horas lo hará el PP y su candidata en Baleares, Margalida Prohens, ha asegurado que esta campaña electoral ha sido «un capricho de Pedro Sánchez». Prohens ha apelado a la «responsabilidad, a votar con el corazón, pero sobre todo con la cabeza, y a la unión del voto».

La candidata del PP ha insistido en que «si el centroderecha vota dividido hacemos otra vez a Sánchez presidente de España. Si vota unido, en torno al PP, el presidente será Pablo Casado, tendremos bajada de impuestos, soluciones a esta crisis que sólo niega el Gobierno y tendremos desbloqueo. Si volvemos a ir devididos volveremos a estar aquí en cuatro o seis meses. Si se vota a Casado llevamos una rebaja de impuestos de 600 euros por ciudadanos, si se vota a Sánchez mil euros más de impuestos por cada ciudadano».

Unidas Podemos también cerrará a las 20:00 horas y su candidata por Baleares, Antònia Jover, ha declarado que «sólo votando a Unidas Podemos se frenará que volvamos a una España del pasado en blanco y negro, que es lo que quieren las derechas». En su opinión, «ir a votar el domingo es la mayor manifestación que podemos hacer los ciudadanos».

Además, ha advertido que el bipartidismo aplicará las mismas recetas para salir de la crisis. «El 10N tenemos una oportunidad de comenzar para traer el cambio, de aplicar políticas diferentes que cuiden a la gente, de hacer un gobierno contigo». «La única garantía de que eso ocurran es votar a Unidas Podemos el domingo para que podamos proteger lo público, para comenzar la transición ecológica, por una política fiscal justa, para avanzar hacia un país progresista».

A las 21:00 horas lo hará Vox y su candidato Antoni Salvá ha explicado que «si os pido el voto no es por mí. Tengo mi vida hecha y mi trabajo como médico. No necesito ir al Congreso ni tengo servidumbre con nadie. Estoy aquí porque creo que España tiene solución si estamos unidos. Sólo unidos y solidarios podremos salir adelante. No os pido el voto para Vox, es España, son los españoles los que lo necesitan».

«No podemos dejar a nuestros hijos y nietos un país roto, sin esperanza. Todos queremos que nuestros hijos tengan una vida próspera y mejor que la nuestra. Y la nuestra ha sido buena. Tenemos la suerte de vivir en un país maravilloso. Con sus luces y sus sombras, por supuesto, pero único», ha añadido. Salvá cree que «somos iguales, seamos de Palma, de Mahón, de Ibiza o de Barcelona o Madrid o Vigo. En Vox no queremos ser ni más, ni menos que nadie. No somos ni victimístas ni supremacistas.

A las 21:30 horas será el turno de Más País y su candidata en Baleares, Marisa Lucas, ha advertido que «este domingo no podemos quedarnos en casa. Tenemos la oportunidad de votar distinto, de apostar por el medio ambiente, el feminismo y por nuestros derechos sociales. Queremos desbloquear y avanzar teniendo cuidado de lo que más nos importa».

Lucas ha asegurado que «Baleares van a ser prioridad en el Congreso y temas como lograr un REB justo pasarán a estar en primera línea. Invito a todas aquellas personas que quieran un país y unas Islas más verdes, justas y feministas a dar a Más País su voto y la oportunidad para transformarlas».

Ciudadanos Baleares acudirá a cierre de campaña que su partido celebra en Barcelona. El candidato de la formación naranja en las Islas, Joan Mesquida, ha realizado una «una valoración muy positiva de esta campaña, hemos presentado muchas propuestas, propuestas útiles que mejoran la vida de los ciudadanos y estamos confiados de que el Gobierno que salga día 11 de noviembre será un gobierno que pondrá en marcha las reformas que España necesita».

En su opinión, «lo importante no es quién es el ministro de Trabajo, es crear empleo, lo importante no es quién es el ministro de Educación, es tener una educación de calidad. Estamos trabajando para tener un Gobierno de España presidido por Albert Rivera. Y si los españoles nos ponen en la oposición, pondremos por delante las grandes reformas que España necesita con la condición de que se lleven a cabo: bajar impuestos, garantizar las pensiones, mejorar la sanidad y la educación, garantizar la unidad de España. No nos interesan las sillas, sino poner en marcha las reformas para España».