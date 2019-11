Errejón: «Los gobiernos progresistas se ganan en las urnas y se pierden en las negociaciones»

El candidato de Más País en las elecciones generales del 10 de noviembre, Íñigo Errejón (Madrid, 1983), concede una entrevista Última Hora. Aunque las encuestas no le dan tan buen resultado como se preveía cuando anunció su candidatura, espera poder participar en la formación de un Gobierno de izquierdas que desbloqueé el país.

-¿Qué le diría a los ciudadanos de Baleares para que le voten a usted en lugar de a las otras opciones de izquierda?

-Que Más País es el único partido que garantiza que su voto sirva para formar un gobierno progresista. Sabemos que la gente está harta, estamos cansados de ir a elecciones para que después la irresponsabilidad de los partidos de izquierdas impida cumplir la voluntad del electorado. Los gobiernos progresistas se ganan en las urnas y se pierden en las negociaciones. Hay cuestiones que no pueden esperar, como la emergencia climática, el blindaje de las pensiones o la derogación de la reforma laboral; y podemos echar a andar desde el día 11 para que eso y mucho más sea realidad. Solo hace falta llegar a acuerdos, y solo Más País es la garantía de que se alcancen.

-¿Qué diferencia hay entre votarlo a usted o a Pablo Iglesias?

-Los dirigentes de Unidos Podemos han sido honestos: si no obtienen los ministerios suficientes, no hay gobierno y vamos a terceras elecciones. Les agradezco su honestidad, pero yo no estoy de acuerdo: lo fundamental para Más País es que se acuerden medidas que mejoren la vida de la ciudadanía, en especial de quien más lo necesita. La diferencia es esencial porque no sirve de nada tener un programa electoral si no se consigue un gobierno progresista que pueda implementarlo

-¿Y entre usted y Pedro Sánchez?

-Sánchez no ha sido claro. Dice que no habrá gobierno con el PP, pero ¿investidura con el PP? ¿Va a combatir el cambio climático, la violencia machista o la precariedad apoyado por el PP? También ha pedido que se le apoye gratis en una investidura si es la lista más votada, como una especie de parche para una legislatura que sería frágil y seguramente breve. España necesita un gobierno sólido y progresista, y el PSOE debe aclarar antes del día 10 hacia dónde quiere mirar a la hora de buscar aliados a partir del lunes

-¿Dará sus votos a Sánchez si pacta con Ciudadanos?

-Solo daremos nuestros votos a Sánchez previo acuerdo programático con medidas que mejoren las condiciones de la gente trabajadora de este país. Si pacta con Ciudadanos, tendrá que mirar más a la derecha si quiere más apoyos, pero que no cuente con Más País

-¿Exigirá algún ministerio a cambio de sus votos?

-Ningún ministerio o puesto es una prioridad para nosotros. Nuestras prioridades son tres. Primero, luchar contra la violencia machista que maltrata, viola o asesina mujeres por el hecho de serlo, aprobando unos Presupuestos y destinando recursos reales para ello. Segundo, afrontar la emergencia climática. Nuestro planeta está en tiempo de descuento, lo que hagamos ahora afectará al conjunto del siglo XXI. Tercero, el Estado de bienestar solo puede mantenerse si el gobierno pone por delante los intereses y las necesidades de las grandes mayorías. Quien más tiene puede permitirse ayudar un poquito más a las familias trabajadoras.

-Las encuestas dicen que no tendrá grupo propio, ¿su proyecto se ha desinflado?

-Las encuestas tienen una dificultad técnica notable para medir a los partidos de nueva irrupción. Nos ha pasado más veces: en las elecciones autonómicas, estas mismas encuestas daban a Más Madrid un 8 % y acabamos sacando un 15 %. Quiero ser prudente con las previsiones, pero estamos muy por encima, y Más País tendrá un grupo propio en el Congreso.

-¿Dimitirá si no logra el resultado esperado?

-El resultado será una mayoría progresista que tendrá el encargo de formar gobierno. Eso sí, si los partidos responsables de esta tarea no están a la altura y no se consigue el entendimiento, tal vez no deban volver a presentarse los mismos líderes. Si no somos capaces de cumplir con nuestra responsabilidad, entonces deberíamos dejar paso a gente que sí lo sea. Lo propuse hace días a PSOE y Podemos y aún no tengo respuesta.

-¿Cree que hay espacio suficiente para tres partidos de izquierda?

-Claro que sí. Que haya menos papeletas no asegura un mejor resultado para un bloque, y viceversa. Se ha visto varias veces: en las europeas de 2014, Podemos e IU por separado consiguieron el doble de escaños que Unidas Podemos en 2019 con una sola papeleta. La derecha arrebató el gobierno de la Junta de Andalucía al PSOE después de 40 años la primera vez que hubo 3 papeletas de derechas. La pluralidad de opciones puede sumar e incluso multiplicar, sobre todo cuando la gente está cansada de votar lo mismo y no conseguir resultados. Además, Más País se presenta solo en aquellas circunscripciones donde la ley electoral permite que sumemos al bloque progresista.

-¿Cree que es posible que haya unas terceras elecciones?

-Si de Sánchez e Iglesias depende creo que lamentablemente es muy posible. Ambos han dejado claro que no se mueven un palmo de las posiciones que causaron este bloqueo, así que si repiten apoyos podemos irnos directos a las urnas otra vez, y si es por ellos seguir así hasta que gane la derecha. Es esperpéntico que tanto PSOE como UP nos digan que estas elecciones son para que todo siga igual; ellos pueden aguantar este bucle el tiempo que haga falta, pero la gente trabajadora que necesita un gobierno progresista es quien paga todos los platos. Ya es hora de desbloquear y de garantizar una política al servicio de las personas y no de los partidos.

-Iglesias puso como ejemplo el Govern balear para Madrid, ¿usted lo ve viable?

-Creo que puede ser ejemplo de fuerzas progresistas que se ponen de acuerdo para poner en marcha políticas de vivienda o políticas verdes, así como de buena cooperación entre distintos niveles de gobierno, con Consells y ayuntamientos

-La candidata de Más País al Congreso por Baleares fue en las listas de Unidas Podemos en las elecciones del 28A y del 26M, ¿ha influido la formación morada en la configuración de las listas de su partido?

-Hay compañeros y compañeras en Más País que han decidido dar un paso para trabajar por el desbloqueo y por la política útil desde diversos espacios previos, pero ninguno de esos espacios ha influido en la configuración de listas. Lo único que influye es la voluntad de que la política ponga a la gente por encima de los partidos, de luchar por los derechos dejando atrás cualquier cábala electoral.

-¿Qué relación tiene con Juan Pedro Yllanes? Le apoyó en algunos momentos frente a Pablo Iglesias.

-Hemos coincidido en el grupo parlamentario y la relación es buena, como la que hay con cualquier compañero al que aprecio y respeto aunque hoy estemos en caminos diferentes.

-¿El catalán debe ser un mérito o un requisito?

-Toda lengua oficial debe ser requisito para cualquier administración, de cara a que los ciudadanos y ciudadanas puedan expresarse con mayor libertad y que se les pueda dar el mejor servicio posible. Nos parece mucho más útil y urgente preguntarse por el verdadero motivo de la falta de funcionarias en les Illes, que son los precios de la vivienda y el colapso en servicios como la sanidad y policía.

-¿Qué hará para compensar la insularidad?

-Revisar el modelo de financiación autonómica para que no perjudique a Baleares y a sus servicios públicos. Queremos mejorar el REB para que sea suficiente, blindar en él los descuentos del 75 % en vuelos, regular los precios de los alquileres, o diversificar el modelo productivo para que dependa en menor medida del turismo.

-¿Pagará la depuradora de la Bahía de Palma?

-Desde nuestra posición en el Congreso haremos todo lo que esté en nuestra mano para desbloquear y revertir la situación que se vive en la bahía, desde la cooperación con otros niveles institucionales para dar soluciones parciales a los vertidos hasta aportar recursos desde el gobierno que puedan destinarse a una nueva depuradora en el marco de un acuerdo verde.

-¿Eliminará las corridas de toros?

-Los animales merecen protección y esto no es posible si nuestro ocio no es respetuoso con ellos. Las administraciones públicas no pueden financiar ni directa ni indirectamente la tauromaquia, y tampoco considerar a cualquier actividad que conlleve maltrato animal Bien de Interés Cultural. En Baleares se ha vivido este año una sentencia problemática del TC, tumbando una decisión que nace del sentir general de la sociedad en relación a la tauromaquia, y hay que respetar las sentencias judiciales, pero pensamos que el camino a recorrer va en sentido contrario.

-¿Ve posible trabajar solo cuatro días a la semana como ha propuesto ya en la próxima legislatura?

-Se haría de forma flexible y progresiva en el marco de la próxima década, pero claro que es posible. Los avances en digitalización y automatización ya han aumentado la productividad y reducido el tiempo de trabajo, y este proceso puede equilibrarse y regularse. Las pruebas que se han hecho en empresas como Microsoft o Toyota dan casi invariablemente resultados muy satisfactorios, y hay beneficios que no son tangibles y tienen que ver con el ánimo, la conciliación o el bienestar general. Después de conseguir la jornada de 8 horas, este es el siguiente paso para nuestro modelo laboral.

-¿Por qué no ha venido a Baleares en campaña?

-Con unos tiempos tan acelerados hemos tenido que dejarnos algún viaje en el tintero, era físicamente imposible llegar a todos los territorios. Aquellos a los que no he podido viajar intentaré visitarlos en un futuro próximo, cuando los ritmos se calmen un poco. De todos modos, en Baleares Más País está representado por el mejor equipo posible y estoy muy orgulloso de caminar juntos.