Més se reivindica como la opción contra el autoritarismo

Més-Esquerra se reivindicó este miércoles de cara al 10-N como la opción política de para profundizar en los derechos civiles y democráticos y combatir el autoritarismo al que, según ellos, tiende el Estado últimamente, sobre todo al afronta el conflicto con Cataluña.

Los ecosoberanistas celebraron este miércoles por la noche el acto central de campaña con una bunyolada en el Parc de ses Estacions a la que asistieron unas 200 personas.

Intervinieron los tres primeros candidatos al Congreso –Guillem Balboa, Patrícia Font y Mateu Matas ‘Xurí’– y la aspirante al Senado, Lila Thomàs.

«Somos la garantía de las políticas de izquierdas, la amnistía y los derechos civiles para todos», reivindicó Balboa, que avisó de que «mientras el conflicto catalán no se aborde desde la política solo habrá una posible combinación después del 10-N», refiriéndose a un tripartito formado por el PP, Ciudadanos y Vox y dando por hecho que Pedro Sánchez necesitaría los votos de los soberanistas catalanes para ser investido. Balboa reiteró su apuesta por el derecho de autodeterminación para resolver el conflicto.

Thomàs y ‘Xurí’ también cargaron contra el autoritarismo del Estado. ‘Xurí’ criticó que el Estado «antepone la unidad de España» a los valores democráticos y los derechos civiles y advirtió de que el PSOE y Podemos se hayan convertido «en los monaguillos y capellanes del ‘trifachito’».

Lila Thomàs hizo hincapié en el carácter feminista de Més, pero también prometió que en caso de ser elegida senadora se opondrá al 155 y que promoverá la amnistía de los políticos catalanes presos, el retorno de los «exiliados» y un «frente soberansita» con el resto de fuerzas nacionalistas.

Los ecosoberanistas no se olvidaron de recordar que son la única propuesta de obediencia estrictamente balear que concurre a las elecciones. «Nosotros no nos callaremos si un ministro dice que los baleares viajan demasiado, como han hecho otros. No claudicaremos ante las presiones de Madrid: somos irreductibles», dijo Balboa, según el cual la repetición electoral pone de manififesto «la debilidad democrática del Estado».