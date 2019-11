Las frases del debate electoral

Los candidatos a la Presidencia del Gobierno de los cinco principales partidos se han enfrentado este lunes en un debate organizado por la Academia de la Televisión.

El debate ha estado protagonizado por Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Cs), Pablo Iglesias (Unidas Podemos) y Santiago Abascal (Vox).

Estas son las principales frases de este debate:

PEDRO SÁNCHEZ (PSOE)

-Si después del 10 de noviembre ningún partido consigue formar gobierno, propongo que se respete gobernar a la lista más votada

-A ustedes se les fugó Puigdemont, así que un poco de humildad (en referencia al PP)

-Iglesias dice que en España hay presos políticos y eso no puedo compartirlo

-Nadia Calviño será la vicepresidenta económica

-Habrá un ministerio específico para la lucha contra la despoblación y el reto demográfico

-PP y Cs son la derecha cobarde. No se atreven a criticar lo que les pide Vox

-Si gano las elecciones impulsaré las reformas legales para disolver la Fundación Francisco Franco

-Algo, algo tiene usted pinta (de totalitario), señor Abascal

-Ya está usted otra vez con el raca-raca (A Casado)



PABLO CASADO (PP)

-Hoy lo que tenemos es un referéndum sobre Pedro Sánchez

-La única garantía de cambio es el PP

-A Sánchez: Le hago responsable de que se pueda votar en libertad en Cataluña

-Usted está maniatado, porque quiere volver a pactar con los independentistas

-Usted, señor Rivera, parece que ha inventado la pólvora en Cataluña

-Señor Rivera, no se equivoque de adversario, deje de arremeter contra quien no tiene que hacerlo

-El socialismo siempre trae la crisis económica

-A Sánchez: va a necesitar un banco azul supletorio

-Para que los españoles no pierdan su empleo Sánchez debe perder el suyo



ALBERT RIVERA (Cs)

-Si no gano las elecciones, voy a echar un cable desde la oposición para desbloquear el país

-A Sánchez: Le pido que actúe, porque si no garantiza unas elecciones limpias será su responsabilidad

-Hay que cesar a Torra, no se puede hablar con alguien que corta carreteras

-Quiero ser el presidente de la familias, estar a su lado, ponérselo un poco menos difícil

-A Abascal: ¿Cómo dice que hay que eliminar chiringuitos, cuando ha vivido cuatro años de eso?

-Quiero derogar el impuesto de la corrupción del bipartidismo, el ICB

-Sánchez ha querido tapar los ERE exhumando a Franco

-No se puede ser tan valiente con dictadores que murieron hace 44 años y ahora enviar a los reyes a Cuba y olvidar al pueblo cubano

PABLO IGLESIAS (UNIDAS PODEMOS)

-España es un país plurinacional y no pasa nada por decirlo

-Es imposible encontrar en la derecha responsabilidad de Estado

-Señor Abascal, a mí usted no me va a dar lecciones de ser español

-Frente a la crisis, Constitución, pero no para utilizarla a pedradas contra los demás.

-El verdadero expolio está en el fraude fiscal

-Algo más importante que gobierne Sánchez es que haya un Gobierno de izquierdas y eso pasa por un acuerdo, porque si no, la derecha pactará

-Dirigiéndose a Sánchez: Hay que ser decente y decir con quien quiere gobernar cada uno

-A Vox: ¡Ojalá ustedes supieran condenar un golpe de Estado de los aliados de Hitler en España y no presumir de víctima!

SANTIAGO ABASCAL (Vox)

-Vox es la alternativa patriótica frente a los que representan el consenso progre

-En Cataluña se ha producido un golpe de estado permanente. De aquellos polvos, estos lodos

-El 155 que aplicaron los partidos que hay aquí fue totalmente descafeinado

-Estamos aquí por el despilfarro de las autonomías y eso nos lleva al expolio fiscal. Algún día tendremos que elegir entre autonomías o pensiones

-Para los españoles pobres España es su patrimonio y solo los ricos pueden permitirse el lujo de no tener patria

-Un 86 por ciento de las denuncias de violencia de género se archivan

-¿Cómo van a atender a los españoles en situación de necesidad si atienden primero a los de fuera?

-Mi abuelo no era de la SS ni de nada que se le pareciera.