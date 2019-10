Arranca la campaña electoral del 10N en Baleares

Los partidos políticos de las Islas dan este jueves por la tarde el pistoletazo de salida a la campaña electoral de las elecciones generales del próximo 10 de noviembre con la pegada de carteles simbólica.

Los primeros en hacerlo han sido los socialistas, concretamente a las 16:30 horas en la sede del PSIB-PSOE y su candidato Pere Joan Pons ha asegurado que comienzan la campaña con mucho ánimo y con perspectivas muy buenas. No obstante, ha advertido que las urnas ahora están vacías y ha pedido «una gran movilización para continuar las políticas progresistas que ha desarrollado durante los últimos 15 meses el Gobierno de Pedro Sánchez».

Pons ha asegurado que el PSOE «es la única fuerza progresista que tiene un proyecto sólido, unido y fuerte para los retos de los próximos años y, al mismo tiempo, es la única fuerza que tiene la responsabilidad suficiente para encarar las reformas necesarias de los próximos años».

En su opinión, los retos para Baleares son una reforma del sistema de financiación, «la segunda parte del REB», y ha destacado que le gustaría que «así como decayó la ley de eutanasia, fuese una de las primeras leyes que se puedan aprobar la próxima legislatura».

Ciudadanos lo ha hecho a las 17:30 en la plaza de la Llotja y su candidato, Joan Mesquida, ha manifestado que su partido «nació para mirar al futuro y poner en marcha este país. Precisamente, en este momento de bloqueo, queremos desbloquear España para hacer las reformas que no se han hecho durante 40 años, porque el PP y el PSOE no han sido capaces».

En su opinión, «es necesario impulsar diez grandes pactos de Estado para reforzar el Estado de Bienestar: educación, sanidad y fomento de la natalidad». «Nos enfrentamos a tres grandes retos: el bloqueo del país, la necesidad de abordar pactos de Estado por la educación, contra la despoblación, etc. Y, también, tomar medidas contra la corrupción. Si se sigue votando a los mismos, España tendrá los mismos problemas», ha señalado.

Mesquida ha instado a todos los ciudadanos a movilizarse «para que el Gobierno de España no quede en manos de los extremistas. Una España en Marcha es posible. Es posible bajar impuestos, y no subirlos como propone el PSOE. Es posible hacer políticas que ayuden a los autónomos, los grandes olvidados en la política española. Es posible acabar con la despoblación. Y también lo es acabar con los impuestos a las herencias y garantizar el sistema de las pensiones. Por eso, es importante confiar en Ciudadanos (Cs) para poner en marcha a España».

El PP lo hará a las 18:00 horas en su sede y su candidata en Baleares, Margalida Prohens, ha avanzado que «proyecto, valores y experiencia son tres de nuestras características destacadas. Ha precisado que «pese a que no queríamos nuevas elecciones, puesto que además las han convocado como un referéndum ¿Sánchez sí o Sánchez no?, lo que pedimos es que quien opte por ‘Sánchez no’ vote al Partido Popular porque de no votar al PP, directa o indirectamente, es decir ‘Sánchez sí'».

Prohens ha señalado que «por delante, tenemos dos retos: la nueva crisis económica, que el PSOE niega como ya hizo en 2011, y una crisis territorial con un gobierno sobrepasado por el tema de Cataluña. Dos retos que el único partido de centroderecha puede resolver».

En este punto, ha advertido que «si el centroderecha vota dividido Sánchez se queda. Ahora es el momento de priorizar el voto para echar a Sánchez. El Partido Popular es la única alternativa. Si logramos un escaño más que Sánchez, habrá gobierno de inmediato y bajaremos el IRPF y suprimiremos donaciones, sucesiones y patrimonio. Estamos centrados en las preocupaciones reales de los españoles; siempre antepondremos, al contrario del PSOE, el interés general al partidista».

A esa misma hora también lo hará Unidas Podemos en la Plaza de España y su candidata en Baleares, Antònia Jover, ha manifestado que «esta campaña y estas elecciones no van de quién es más patriota o más español, sino de los problemas de la gente y de cómo les ponemos solución».

A su modo de ver, eso se hace derogando la reforma laboral, actualizando por ley las pensiones al IPC, blindando los derechos sociales o haciendo un país más verde, más justo y más feminista.

A las 18:00 horas también lo hará Más País en Ses Voltes.

Vox pegará sus carteles a las 19:30 horas en la plaza del Mercat y su candidato, Antonio Salvá, ha avanzado que «nos hallamos ante una campaña fruto de la incompetencia de Sánchez, pero ello no nos resta ni un ápice de ilusión. Debemos trabajar para que los ciudadanos vean que España aún tiene solución, que no es demasiado tarde si nos unimos. Ese es nuestro principal mensaje. Nuestro país se encuentra en una encrucijada que algún día se considerará como histórica en los libros. No podemos fallarle a nuestros hijos y nietos».

Salvá tiene «muy claro que pase lo que pase, cualquiera sea el resultado, los que seremos diputados y senadores debemos actuar por el bien de los ciudadanos por encima de siglas, colores e interesas partidistas. Nos jugamos mucho, nuestro país, nuestra forma de vida y nuestro futuro están en juego. Es hora de dejar de tambalearnos para primero apuntalar todo lo que tenemos y tanto nos ha costado conseguir y luego crecer. Algunos basan su campaña en el ayer. Nosotros vivimos el hoy y miramos hacia el mañana».

El último en realizar la pegada simbólica de carteles será Més-Esquerra, lo hará a las 20:00 en Manacor y su candidato Guillem Balboa ha declarado que son «la única fuerza política que, desde la defensa irrenunciable de los intereses de Baleares, se posicionará por la soberanía y la autodeterminación de los pueblos como un mecanismo para resolver el problema de Cataluña, por los derechos civiles y las libertades democráticas y por un gobierno de izquierdas plural y efectivo que sea valiente y aplique políticas a favor de las personas».

Balboa ha asegurado que «tenemos el acuerdo y el pacto dentro de nuestro adn y sabemos que solo con la contribución de las izquierdas soberanistas será posible un gobierno realmente progresista en el Estado español. Nos avala el trabajo hecho en Baleares. Sólo nos debemos a la ciudadanía que nos ha votado. Més-Esquerra es la garantía de políticas de izquierdas, amnistía y derechos civiles para todos y el ejercicio pleno de la soberanía para todos los pueblos que hacemos el Estado español».