Company asegura que el PP no permitirá «que traigan a Baleares el problema de Cataluña»

El presidente del PP balear, Biel Company, ha recriminado a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que «quiera dialogar aunque sea fuera de la Constitución» y ha advertido que no van a permitir «que traigan a Baleares el problema de Cataluña y la confrontación social entre padres e hijos». Además, ha acusado a la socialista de dar cobijo a los partidos independentistas y de mantenerlos vivos con dinero público.

Company ha realizado estas declaraciones en el acto electoral que ha protagonizado este miércoles en Mallorca el candidato del PP en las elecciones generales del próximo 10 de noviembre, Pablo Casado.

«Pablo somos españoles de Mallorca, de Menorca, de Ibiza y de Formentera, queremos seguir siendo españoles, mallorquines, menorquines, ibicencos y formentereses», ha declarado. Company también ha acusado a Armengol de estar cerca de los postulados independentistas.

Además, le ha agradecido a Casado que vuelva a estar en Mallorca y ha recordado que lo hizo a principios de octubre por el aniversario de las inundaciones de Llevant; ha destacado que fue el único líder nacional que lo hizo. «No vino Pedro Sánchez ni nadie del Gobierno Sánchez, para mayor vergüenza de ellos, para estar al lado de la gente».

En su opinión, Sánchez ha sido el peor presidente de España y también en sus relaciones con Baleares. En este punto, ha recordado que el PP pactó con Montoro un REB, que Armengol no aceptó, y ha lamentado que el socialista no haya dado «ni un euro» y se ha alegrado de que no entrasen en vigor los presupuestos porque quitaban dinero a Baleares.

También ha acusado a Sánchez de quitar 100 millones para la nueva depuradora y ahora «tiene la desfachatez de querer quitarnos el 75 % del descuento de residente». En este punto, ha advertido que el PSOE «no nos va a quitar ni un euro».

El líder del PP balear también ha sido muy crítico con la gestión de Armengol, a la que ha acusado de no invertir en depuradoras, de tener más barracones y ha sido muy duro con «el doble lenguaje de la izquierda». También ha criticado «los mensajes contra el turismo» y ha reprochado que Armengol no haya condenado los ataques contra el turismo.

En relación a la vivienda, la ha calificado como uno de los principales problemas de los ciudadanos y ha desgranado sus propuestas. «Queremos viviendas dignas, pero asequibles, para las rentas medias». El sector ha dicho que se necesitan 16.000 viviendas y Armengol no ha hecho ninguna VPO, pero se ha comprometido a hacer 500 VPO y «con eso lo da por solucionado».

En Baleares hay problemas para acceder a una vivienda, sobre todo en Ibiza. El sector le ha dicho a la señora Armengol que aquí se necesitan 16.000 viviendas y no ha hecho ni una sola en casi cinco años

En su opinión, no es suficiente, ya que cree que hay que poner viviendas en el mercado, facilitándoles los trámites a los constructores. Company ha destacado la necesidad de que las viviendas sean accesibles, pero ha precisado que el problema es que los jóvenes no logran el 100 % de su coste, por lo que propone que el Govern los avale.

También ha criticado que se haya destinado dinero de la ecotasa a hacer VPO, ya que considera que con el aval se puede poner vivienda en el mercado sin tener que destinar dinero público.

Por último, ha instado a aglutinar el voto del centro derecha en el PP. «Estamos en unas nuevas elecciones porque así lo ha querido el fracasado de Sánchez», ha asegurado Company, que tiene la impresión de que «no le va a salir tan bien como deseaba».