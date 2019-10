Armengol: «Si intuíamos que la extrema derecha se podía unir, ahora lo sabemos»

La secretaria general del socialistas en Baleares, Francina Armengol, ha intervenido este miércoles en el acto electoral que ha presidido en Palma el candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez. La presidenta del Govern ha llamado a la movilización en las elecciones generales del 10 de noviembre para evitar un gobierno de extrema derecha: «Este 2019 hemos luchado mucho, hemos hecho mucho trabajo, ganamos las elecciones porque teníamos muy claro el proyecto que queríamos para España. No queremos que la extrema derecha gobierne España, no lo queríamos y no lo queremos. Os pido más movilización que nunca. Si intuíamos que se podían unir, ahora lo sabemos porque han formado gobiernos en muchos sitios. La extrema derecha está quitando derecho a los más débiles y a las mujeres. No queremos un gobierno de derecha ni de extrema derecha en España».

A lo largo de su intervención, Armengol ha insistido en que el PSOE necesita este 10N «una victoria apabullante». «Nuestro partido es grande, nuestra gente es inmensa y sabe muy bien cuándo nos tenemos que mover y lo que nos jugamos».

La presidenta del ejecutivo balear ha destacado que quiere seguir apostando por la educación, formación, innovación, economía del conocimiento y por la universidad, pero que necesita un Gobierno central que permita crear políticas que ayuden a impulsar leyes. También ha tenido palabras de agradecimiento para Sánchez: «También me siento orgullosa de Pedro Sánchez, que ha demostrado su compromiso, valentía y fuerza con esta tierra y su gente».

La presidenta del Govern ha alabado el trabajo de la secretaria de Estado en Turismo, Bel Oliver, en la gestión de los problemas ocasionados por la quiebra de Thomas Cook y también ha dejado espacio a la reivindicación: «Tenemos las ideas, pero también necesitamos el dinero para llevarlas a la práctica», le ha dicho a Pedro Sánchez.

Antes de la intervención de Francina Armengol, ha abierto el acto del PSOE el alcalde de Palma, José Hila, que de cara a la cita electoral ha recordado que «los socialistas venimos para cambiar las cosas y a mucha gente eso no le interesa. Lo hemos visto muchas veces en la historia del socialismo. Pero somos luchadores, no nos rendimos. Vamos a volver a ganar», ha dicho durante un discurso breve en el que, como alcalde, ha dicho, «quiero defender batalla y luchar contra el cambio climático porque nos lo han pedido nuestros jóvenes».

A continuación ha participado, Pere Joan Pons, el candidato al Congreso por las Islas, quien ha querido hacer «una pequeña declaración de amor a ti, Pedro, y a Francina. Llevamos quince meses juntos. Yo creo que se nota mucho en la vida de la gente, sino que se lo digan a los trabajadores de Thomas Cook». Pons ha recordado su voto a la moción de censura de Mariano Rajoy y ha insistido en la necesidad de «una gran victoria el 10 de noviembre. Es todavía mas crucial que le 28 de abril».