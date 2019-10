Calendario de visitas a Mallorca de los candidatos a presidente del Gobierno

La mayoría de los candidatos a la Presidencia del Gobierno de los principales partidos políticos ya tienen una fecha reservada para realizar sus actos electorales en Mallorca con motivo de las elecciones del 10N. De momento, las principales visitas se concentran en dos días: el 30 de octubre y el 1 de noviembre.

Los primeros en venir a la Isla, el día 30 de octubre aún en precampaña electoral, serán los candidatos del PSOE y el PP, Pedro Sánchez y Pablo Casado, respectivamente. Al igual que ocurrió para la campaña electoral de las elecciones generales del 28A, ambos volverán a coincidir en Mallorca el mismo día y a la misma hora.

Casado no realizará un acto de gran formato, ya que prefieren que sea el propio candidato el que se desplace a un lugar concreto. Así, estos últimos días se ha podido ver a Casado visitando fábricas o ferias en diferentes puntos de la Península.

Por su parte, el PSOE aún no ha confirmado que tipo de acto realizará Sánchez en Palma el próximo miércoles.

El día 1 de noviembre por la mañana será el turno del candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que ha elegido Palma como su primera parada del primer día de la campaña electoral, que arrancará la noche del 31 de octubre.

La tarde del 1 de noviembre también visitará la capital balear el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith. El lugar elegido es Molí d'es Comte, inicialmente era la ONCE pero se ha realizado una ampliación de aforo. Desde la formación de ultraderecha no descartan que el candidato de Vox, Santiago Abascal, también visite Mallorca.

El día 1 de noviembre, festividad de Tots Sants, también estaba prevista la visita de la portavoz de Más País, Rita Maestre, y de la candidata por A Coruña, Carolina Bescansa. Sin embargo, ha sido cancelada por «problemas de operatividad». Desde Más País en Baleares aseguran que siguen trabajando para que puedan venir otro día. Todo hace indicar que el candidato Íñigo Errejón no vendrá.

Por su parte, Ciudadanos aún no ha confirmado qué líderes nacional es vendrán a Mallorca para hacer campaña electoral. Este martes está prevista la visita de Edmundo Bal, diputado por Madrid. No obstante, no descartan que también venga el candidato de la formación naranja, Albert Rivera, o la candidata por Barcelona, Inés Arrimadas.

La campaña electoral de las elecciones del 10 de noviembre se ha reducido a la mitad, de 14 a 7 días ya que se trata de una repetición electoral.