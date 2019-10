Recortes Cero – Grupo Verde recurre la cobertura electoral de RTVE

La coalición Recortes Cero – Grupo Verde ha recurrido la cobertura electoral de RTVE para las elecciones generales del próximo 10 de noviembre porque argumentan que la Junta Electoral lo ha reconocido como «grupo significativo», como lo fueron en 2015 Podemos y Ciudadanos.

En este punto, argumentan que Recortes Cero – Grupo Verde es la única coalición que se presenta en las 52 circunscripciones al Congreso y las 59 al Senado, una extensión territorial en el proceso electoral que solo tienen las cuatro principales fuerzas parlamentarias.

Además, recuerdan que Recortes Cero – Grupo Verde se presenta a las elecciones desde las Europeas del año 2014, y ha concurrido desde entonces a todos los procesos electorales, especialmente las cuatro elecciones generales convocadas en cuatro años, con candidaturas en todas las circunscripciones.

Todo esto ha llevado a la Junta Electoral ha incluir a Recortes Cero – Grupo Verde como «grupo significativo», lo que entienden que significa tener una cobertura particular, a parte de los espacios gratuitos concedidos a las candidaturas por presentarse en más del 75 % de las circunscripciones.

La coalición ha recurrido el Plan de Cobertura de RTVE al no especificar las condiciones y beneficios que Recortes Cero – Grupo Verde va a recibir como «grupo significativo». Consideran que salen perjudicados en la cobertura, que entienden que debe ser «democrática, equitativa y respetuosa con la pluralidad democrática».

La candidata a la Presidencia del Gobierno de Recortes Cero – Grupo Verde, Nuria Suárez, declara que «si se produce una repetición electoral porque las alternativas presentes en las instituciones, de una u otra manera, no han cumplido con el mandato de las urnas, no es lógico que quienes no contamos con el altavoz del Congreso, teniendo una alternativa y presencia en todo el país, seamos los más perjudicados».