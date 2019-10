Girauta asegura que Ciudadanos es «el motor de la regeneración»

El cabeza de lista de Ciudadanos al Congreso por la provincia de Toledo en las elecciones del 10N, Juan Carlos Girauta, ha indicado este martes que «no hay nadie que pueda decir que Ciudadanos no es el motor de la regeneración y de la puesta al día en los lugares donde ha accedido a gobernar».

En rueda de prensa para presentar las candidaturas al Congreso y el Senado en las próximas elecciones generales, Girauta ha apostado por que «Cs sea la opción elegida por los toledanos en el Gobierno».

Además, ha informado Cs en un comunicado ha recordado que él sigue en Toledo. «Nadie me ha empujado a venir a vivir a esta ciudad», ha manifestado recordando que esta decisión ha sido porque no quería poner a su familia y amigos «en una situación de peligro en Cataluña, responsabilidad que me correspondía a mi por asumir los compromisos políticos».

De su lado, el diputado regional de Cs por la provincia de Toledo, David Muñoz Zapata, ha resaltado que «los toledanos tienen algo en común, que son españoles orgullosos de serlo y están hartos de ver lo que ocurre en Cataluña y el fracaso de Sánchez y van a poner España en Marcha».