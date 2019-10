Prohens:«No permitiremos que el PSOE nos arrebate el descuento de residente del 75 %»

La candidata del PP al Congreso por Baleares en las elecciones generales del 10N, Margalida Prohens, ha asegurado este lunes que su formación no permitirá que el PSOE «arrebate» el descuento de residente del 75 por ciento.

Así lo ha asegurado en un encuentro con jóvenes que viven o trabajan en Madrid, en el que también se ha referido a las próximas elecciones del 10 de noviembre, asegurando que «la alternativa es el PP».

Según su opinión, «lo que hace falta en España es un gobierno que lidere y que no esté enclaustrado en Moncloa; un Gobierno previsor y no uno sobrepasado, que sepa tomar decisiones, y que no busque excusas o le tiemblen las piernas por tener que tomarlas».

Los jóvenes de Baleares que se encontraron este domingo con la vicepresidenta autonómica del PP en un bar de la capital, manifestaron que sus inquietudes se centraban en el mercado laboral y las pensiones.

Respecto al apartado laboral y de las pensiones, Prohens ha explicado que las pensiones son una «prioridad» para la formación. Además, ha declarado que «el PP encontró las pensiones quebradas o congeladas, con el voto de Sánchez, y una crisis que destruía 1.500 empleos diarios».

«Con el PP se creaban cada día 2.500 empleos, revalorizamos las pensiones 16 % de media, dejamos aprobada la subida 1,6 % las medias, 3 % mínimas y 7 % viudedad», ha dicho.

Prohens también se ha referido a una posible crisis económica y ha manifestado que «en Baleares el ritmo económico se consigue, en buena parte, apostando por un modelo turístico de calidad que pasa por incentivar, no por prohibir y derogar».

Asimismo, ha hecho especial hincapié en que desde su partido apuestan por «mecanismos que fomenten la contratación indefinida y la flexibilidad de nuestro mercado de trabajo».

Finalmente, Prohens ha defendido la igualdad de oportunidades y ha asegurado que trabajan «en todos los ámbitos para erradicar cualquier tipo de discriminación».