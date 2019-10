El PP dice que revertirá la nueva extracción de la 'hucha' de las pensiones si llega al Gobierno

El PP ha tachado de «irresponsable» la decisión del Gobierno en funciones de financiar la paga extra de Navidad a los pensionistas con 3.500 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social sin consultar siquiera con la oposición o con los agentes sociales, y ha advertido de que revertirá esta extracción si tiene la opción de formar gobierno tras las elecciones generales del próximo 10 de noviembre.

«La política de pensiones es una política de Estado y es necesario que todas las fuerzas trabajemos de forma unitaria, colegiada, y también con los agentes sociales», ha manifestado el responsable del área económica del PP en el Congreso, Mario Garcés, que ha sostenido que «cualquier decisión que afecte a las pensiones debería hacerse en el marco de un acuerdo mucho más amplio».

«Nos parece una irresponsabilidad. Fuera del Pacto de Toledo sólo cabe el unilateralismo y habrá que revertirlo en cuanto se constituya el nuevo Gobierno», ha aseverado Garcés, quien lamenta un «estado de dejación y desidia» por la interinidad del Gobierno.

Y es que, tal y como ha recordado, el Pacto de Toledo no se ha convocado desde el mes de febrero, antes de la primera disolución de las Cortes este año y que, cuando el PP solicitó su convocatoria en agosto, su petición no fue atendida, algo que considera «muy grave», ya que cree que en verano había razones para reunirse «de inmediato» ante un «deterioro significativo» de las cuentas de la Seguridad Social.

«Cuando se ha podido convocar, no se ha convocado. Nadie nos atendió esa petición. Esto no puede seguir así», ha manifestado, apostillando que «uno de los grandes problemas de la parálisis institucional es que los órganos colegiados de seguimiento no están funcionando». «Así dejamos pasar el tiempo y las soluciones no llegan», ha dicho.

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social alcanzó su importe máximo en 2011, cuando sumó un total de 66.815 millones de euros y, a partir de 2012, el primer año de disposición, se retiraron 7.003 millones de euros; en 2013, se dispuso de 11.648 millones de euros; en 2014, 15.300 millones de euros; en 2015, 13.250 millones de euros; en 2016 se dispuso de 20.136 millones de euros; en 2017, de 7.100 millones de euros, y en 2018 se retiraron 3.000 millones de euros.

Este año el Gobierno ha anunciado que usará otros 3.500 millones para pagar la extra de Navidad, cuyo importe ascenderá a más de 19.000 millones de euros. Junto con la 'hucha de las pensiones', el Ejecutivo utilizará también los 6.330 millones de euros restantes de préstamo de 13.830 millones que aprobó este año para pagar las extras de verano y de Navidad.

Tras esta última disposición de la 'hucha de las pensiones', a cierre de 2019 su importe se situará en los 1.543 millones de euros, frente a los más de 66.000 millones que llegó a disponer en 2011 y a pesar de que el Gobierno ha ido aprobando diversos préstamos para no dejar el Fondo a cero.