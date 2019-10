García Egea asegura que si Casado gana las elecciones formará gobierno en muy pocos días

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado este viernes que si el presidente de su partido y candidato a la Moncloa, Pablo Casado, ganas las elecciones generales que se repiten el próximo 10 de noviembre, formará gobierno «en muy pocos días».

Tras señalar que la única encuesta que le da tranquilidad es la de las urnas, ha apuntado que los sondeos que se van conociendo de intención de voto muestran un panorama con dos alternativas, que gana el socialista Pedro Sánchez o el líder popular.

«Si gana Casado, ocurrirá lo que ha ocurrido a lo largo y ancho de España, en comunidades autónomas como Murcia o Andalucía y en los 2.800 ayuntamientos en los que gobierna el PP, y, si conseguimos ganar a Sánchez, habrá gobierno muy pronto, a los pocos días», ha asegurado apuntando que en cuanto acaben las elecciones se pondrán a trabajar inmediatamente para desbloquear al país.

Y es que, como ha explicado García Egea, «tenemos un plan para que haya gobierno y que Casado sea presidente», toda vez que ha criticado que Sánchez ha sido «el único que no ha conseguido ponerse de acuerdo» con nadie, al contrario que ha ocurrido en ayuntamientos y autonomías.

Entretanto, y al hilo de la decisión del Gobierno central de exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, el secretario general del PP ha achacado este debate a que durante las campañas electorales «hay varias cosas fijas siempre que el PSOE se pone nervioso».

En concreto, ha censurado que amenacen con que «viene la ultraderecha» o que «resucitan cuestiones del pasado». «Si fuéramos a unas terceras elecciones, Dios no lo quiera, o tuviéramos otra campaña electoral en la que Sánchez no tuviera datos demasiados buenos, no descarto que se empiece a meter con los Reyes Católicos porque este tema está ya bastante agotado». «Prefiero hablar de las cosas que realmente importan a los andaluces», ha apostillado García Egea.

También en clave electoral, y a cuenta de la reacción que ha tenido el ahora candidato al Senado por el PP Juan José Cortés, padre de la pequeña Mari Luz y que en los comicios del 28A fue número uno al Congreso por Huelva, el dirigente nacional ha insistido, como ha hecho anteriormente, en que «cualquiera que cuestione» el trabajo del presidente de la Junta y líder del PP-A, Juanma Moreno, le tendrá «enfrente», si bien ha aceptado sus disculpas después de que criticara al presidente andaluz tras la decisión de la dirección de situarle como candidato a la Cámara Alta.

Sobre este asunto también se ha pronunciado Bendodo, quien, tras defender que las listas del PP son «buenas y ganadoras», las palabras de Cortés estuvieron «fuera de tono» aunque «pidió disculpas y, por tanto, seguimos».

García Egea ha realizado estas declaraciones al intervenir en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía en colaboración con Fundación Cajasol, Atlantic Copper, Fujitsu, Orange y Laboratorios Vir, al que ha asistido la plana mayor del PP-A y varios consejeros del Ejecutivo andaluz.