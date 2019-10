Estos son los candidatos de Baleares al Congreso

La mayoría de los partidos políticos que se presentan a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre por Baleares repiten candidatos. No obstante, hay dos novedades importantes.

Una de ellas es la irrupción del partido de Íñigo Errejón, Más País, que finalmente ha decidido presentarse en Baleares. Su candidata es Marisa Lucas, que está resultando bastante esquiva hasta el momento. Lo poco que se sabe de ella es que hasta hace poco estaba en Podemos, partido con el que fue en listas en las elecciones generales e insulares e la pasada primavera. En esta ocasión también se lo han ofrecido, pero lo rechazó porque tenía previsto ser la candidata de Más País.

La otra novedad de la nueva cita electoral es el cambio de candidata de Vox Baleares al Congreso de los Diputados. La número 1 de la lista d los comicios del pasado 28 de abril, Malena Contestí, abandonó el partido por considerarlo «homófobo» y «dogmático». La sustituye Antonio Salvá, que fue el candidato de Vox al Senado por Mallorca el 28A. Salvá es un prestigioso Urólogo, padre de Diego Salvá, el guardia civil asesinado por ETA.

Los socialistas vuelven a confiar en Pere Joan Pons, que es la tercera vez que encabeza la candidatura del PSIB al Congreso. Pons es una persona de la máxima confianza de la secretaria general del PSIB-PSOE y presidenta del Govern, Francina Armengol. Además, siempre ha sido leal al secretario general del partido y candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez.

Antònia Jover repite como candidata de Unidas Podemos al Congreso de los Diputados por Baleares. Hasta la campaña electoral de las elecciones generales del pasado 28 de abril no había participado en la primera línea política; durante unos meses ha sido diputada. Antes participaba de forma muy activa en los movimientos sociales. En el año 2014 se inscribió en Podemos. El pasado 28A logró que su candidatura fuese la segunda más votada en Baleares, solo por detrás del PSOE; habrá que ver si la irrupción del partido de Íñigo Errejón, Más País, o la repetición electoral le pasan factura.

El PP vuelve a confiar en Margalida Prohens para encabezar su candidatura, como ya hizo el pasado 28 de abril. La candidata popular es una de las personas de la máxima confianza del presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Pablo Casado. Una prueba de ello es que la ha nombrado secretaria de Comunicación del PP, cargo que dejó vacante la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Joan Mesquida también repite como candidato de Ciudadanos al Congreso de los Diputados, pero en esta ocasión lo hace como afiliado a la formación naranja; el pasado 28 de abril fue como independiente. Cuenta con una larga trayectoria política, hasta el año 2018 estaba afiliado al PSOE, partido con el que ha tenido cargos tan importantes como el de director general de la Policía y la Guardia Civil. Ahora se ha convertido en el principal azote de Sánchez.

Guillem Balboa vuelve a intentar conseguir un escaño en el Congreso de los Diputados, pero ahora lo hace por Més Esquerra (coalición integrada por Més per Mallorca, Més per Menorca y Esquerra), mientras que el pasado 28 de abril lo hizo con Veus Progressistes (coalición integrada por Més per Mallorca, Més per Menorca, Ara Eivissa y Esquerra). Balboa ha sido el primer alcalde negro de Mallorca, exactamente en Alaró, gracias a un pacto con el PSOE.

Por parte del Partido Libertario el candidato al Congreso de los Diputados es Ignacio Federico López; no llevan suplentes en la candidatura. A los comicios celebrados el pasado 28 de abril no concurrió.

Por un Mundo más Justo (PUM+J) presenta en Baleares una candidatura totalmente renovada para las elecciones generales del próximo 10 de noviembre. El candidato en las Islas es Juan Manuel Batista, que sustituye a Íñigo Diego Gayte.

Recortes Cero-Grupo Verde (RC-GV) presenta en Baleares una lista muy renovada para las elecciones generales del 10 de noviembre. No obstante, Natalia Vara sí repite como cabeza de lista. También repite como número 4 Maryelin Amparo.

PACMA ha cambiado toda la lista en Baleares para las elecciones del próximo 10 de noviembre. En esta ocasión han decidido poner al frente de la candidatura a una mujer, Cristina Perea, que sustituye a Juan Ignacio Codina.