Guillem Balboa, el candidato que no se da por vencido

Guillem Balboa no se da por vencido y en las elecciones del próximo 10 de noviembre volverá a aspirar a tener un escaño en el Congreso de los Diputados. Es el único candidato de una formación que solo se presenta en la circunscripción de Baleares, ya que en estos comicios el PI no concurre.

Balboa no pierde la esperanza de lograr un hito histórico y que por primera vez haya un diputado de una coalición propia de las Islas en la Cámara Baja. Ahora se presenta como candidato de Més Esquerra; el pasado 28 de abril lo hizo con Veus Progressistes y no logró su objetivo.

Se trata prácticamente de la misma coalición, pero en en esta ocasión Ara Eivissa no se ha integrado, aunque aseguran que les da apoyo desde fuera. En concreto, se han sumado Més per Mallorca, Més per Menorca y Esquerra Republicana.

Balboa es hijo del poeta y ministro de Cultura en Guinea Ecuatorial, Juan Balboa Boneke, aspira a convertirse en uno de los pocos diputados de color del Congreso, después de haber logrado con Més per Mallorca ser el primer alcalde negro de Baleares; exactamente de Alaró.

Balboa lleva la política en la sangre, ya que su padre fue ministro de Cultura en Guinea Ecuatorial, con el gobierno de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, hasta que por discrepancias políticas con la dictadura en 1994 decidió exiliarse en Mallorca. Por tanto, se había criado en un entorno muy politizado y con una larga implicación política.

Con solo cuatro años llegó a Palma, procedente de Malabo (capital de Guinea Ecuatorial), huyendo de la represión de la etnia fang contra los bubi. Es el mayor de tres hermanos y junto a su madre si hizo cargo del cuidado de sus cuatro hermanos pequeños.

Esto lo marcó y quedó patente en su modo de ser desde niño. Cuando estudiaba quinto de EGB en el colegio de Son Canals de Palma se presentó a sí mismo en una redacción escolar, en la que comentaba 'el problema de los negros'.

«Soy negrito y africano. Africano en Palma de Mallorca, africano que tiene que vivir y convivir con mis amigos mallorquines, a mí me gustaría que mi vida sea de completa armonía con todos los que me rodean». Y al final de su escrito, abogaba por la educación como un modo de vencer la discriminación entre razas. Recordaba, además, que cuando su padre le animaba a no olvidar nunca que África le esperaba, él siempre respondía que lo que a él le gustaría, cuando fuera mayor, era tener la libertad de decidir sobre su regreso. Y la ha tenido.

Balboa también es un feminista convencido, que reivindica el papel de las mujeres en la sociedad. También es periodista y ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en el departamento de comunicación de la UIB; la fotografía es otra de sus grandes pasiones.

El candidato de Més a las elecciones generales empezó a dar sus primeros pasos en el tejido asociativo de Alaró, el pueblo del que se enamoró por su castillo. En este sentido, confiesa que decidió presentarse a las elecciones municipales en 2015 por el compromiso que tuvieron sus padres con la gente más desfavorecida.

Pese a que solo llevaba un año como militante de Més, los ecosoberanistas confiaron en él y gracias a un pacto con los socialistas ha logrado convertirse en el alcalde de Alaró los dos últimos años de la legislatura. No militó en el PSM. Es de la nueva hornada de militantes que llegó a Més en 2015 tras el acuerdo entre ese partido e Iniciativaverds.

En el año 2018 decidió dar un paso más y fue elegido coordinador y portavoz interno de Més per Mallorca.