Lista de candidatos del PSIB al Congreso por Baleares

El PSIB-PSOE presenta una candidatura muy continuista a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre. El único cambio entre los titulares es el número cuatro, con pocas opciones de salir en lista. Los socialistas lograron tres diputados en los comicios celebrados el pasado 28 de abril y por primera vez superaron en escaños al PP.

Pere Joan Pons repite como cabeza de lista, un hombre de la máxima confianza de la secretaria general de los socialistas en Baleares, Francina Armengol. Además, el líder nacional del partido, Pedro Sánchez, no olvida que fue uno de los pocos que lo apoyaron en su 'no es no' a que Mariano Rajoy fuese presidente del Gobierno con la abstención del PSOE. Esto incluso le costó una multa de su partido.

Como número dos de la candidatura de los socialistas de las Islas al Congreso de los Diputados también repite Sofía Hernanz. También es una de las pocas personas que permanecieron leales a Sánchez.

El número tres de la lista, Pau Morlà Florit, también repite.

Lista completa y definitiva de candidatos del PSIB al Congreso por Baleares

1. Pere Joan Pons Sampietro.

2. Sofia Hernanz Costa.

3. Pau Morlà Florit.

4. Maria Bel Llinàs Pastor.

5. Josep Antoni Mayans Mesquida.

6. Amanda Fernández Rubí.

7. Jaime Juan Oliver Vallés.

8. Clara Costa Tur.

Suplentes

1. Juan Aznar Hernández.

2. Silvia Pérez de la Vega.

3. José Marí Costa.

4. Rafaela Sánchez Benítez.