Biel Company: «El Partido Popular no quería unas nuevas elecciones»

El presidente del partido popular de Baleares, Biel Company, ha comparecido este sábado ante los medios de comunicación antes de reunirse con el coordinador de campaña para seguir trazando la estrategia de cara a las elecciones generales del 10N.



«Estamos ilusionados, pero también muy defraudados con Pedro Sánchez. El Partido Popular no quería unas nuevas elecciones. Es deplorable que Sánchez, teniendo la oportunidad de sumar no lo haya querido hacer por una cuestión personal suya», afirmó Company.



En referencia a su formación política, el presidente del PP balear explicó que «queremos hacer una buena campaña; la tendencia está cambiando y tanto en el resto de España como aquí la gente se ha dado cuenta de un par de cosas: Sánchez es egoísta y piensa en sus intereses personales en vez de los del país. Además, tenemos que saber aglutinar el voto de centro-derecha porque ya hemos comprobado lo que pasa si no es así».