Las bolsas europeas prueban ahora sus resistencias

Aunque estemos casi entrando en un mes vacacional, tal como subtitula la segunda entrega de la película Wall Street, «El dinero nunca duerme». Las bolsas están abiertas todo agosto, en España no cierra ni el día 15 (aunque sí en otros países como Italia). Ya no solo eso, es que además se van a dar muchas noticias. Para empezar, y aunque canse un poco ya el tema, el primer día de agosto caduca la prórroga de Trump hacia el resto del mundo por los aranceles.

En el momento de escribir esto, el último anuncio era el pacto con Japón, muy celebrado por su bolsa y por el sector de los automóviles a nivel mundial (ya lo analizamos hace unas semanas en esta sección). Sin duda, las bolsas europeas pueden reaccionar ante el que estará por llegar con Europa (si no ha llegado ya o bien si no hay más prórrogas). Pero más allá y de las conclusiones de la reunión del Banco Central Europeo celebrada el jueves, los resultados empresariales marcarán este verano.

Este miércoles hemos conocido el de la empresa más grande de Europa, la tecnológica SAP, que ha conseguido batir estimaciones y reafirmar previsiones, aún así el mercado la castiga.

Posiblemente el motivo es el problema con el que se enfrentan muchas empresas en Europa (y en EEUU, pero ya los veremos otro día): están en máximos, muy cerca de fuertes resistencias. ¿Pero qué son las resistencias? Son precios a los que un activo le cuesta pasar por encima y le frena: tras haberlo probado alguna vez, o varias, es un punto de retroceso en sus subidas. Este recorte puede marcar un cambio de tendencia o una simple recogida de beneficios (evidentemente se da tras fuertes subidas). Si, además, esta resistencia se da cerca de máximos históricos (como le ocurre a SAP) puede ser mucho más fuerte.

Las bolsas europeas afrontan esta temporada de resultados con varios índices muy cerca de máximos históricos: el AEX holandés, el DAX alemán, el CAC francés, el SMI suizo y el «comunitario» EuroStoxx. El MIB italiano y el IBEX están bastante lejos de máximos históricos y tampoco tienen grandes resistencias cerca, pero es verdad que llevan también unas semanas sin moverse mucho (podrían estar creando una resistencia). Pero hay dos, el BEL belga y FTSE británico, que ya las han roto.

Es verdad que el primero no es muy relevante y que el segundo no está en Zona Euro, pero tiene valor cara al inversor: Cuando se rompe una resistencia es una gran noticia, al mercado ya no le frena algo (lo que sea) que pasaba en ese precio. Además, las bolsas tienen cierta correlación (se comportan parecido) así que si unas han conseguido romper resistencias es probable que otras vayan detrás.

Evidentemente nada de esto es ciencia cierta, sino sería demasiado fácil ganar dinero en bolsa a corto plazo (a largo lo es). Pero si estas semanas los resultados empresariales siguen siendo buenos y Trump no molesta mucho (hasta podría ayudar como lo ha hecho con Japón) podríamos ver como continua la tendencia alcista. En caso contrario, tampoco sería raro «sufrir» una recogida de beneficios que permitiría entrar a los más rezagados.