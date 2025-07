Oro: el mejor dinero

Los gobiernos no quieren que utilicemos el oro como dinero. Por contra quieren que utilicemos unos trocitos de papel (y ahora su peor versión electrónica) que pueden fabricar a voluntad y sin límite. Sin embargo, el oro tiene muchas más ventajas que el dinero gubernamental, a pesar de algún inconveniente como puede ser su peso. El oro es un material químicamente tan estable que es prácticamente imposible destruirlo, lo que hace que la mayor parte del oro extraído, y acumulado, a lo largo de la historia siga entre la gente.

Además, no se puede sintetizar, no hay alquimia posible, y eso que hasta el gran Newton lo intentó. De esta forma, las reservas de oro son el resultado de miles de años de búsqueda y extracción. Motivo por el cual la cantidad de oro en manos de la humanidad se incrementa cada año únicamente, y de forma muy constante, entre un 1,5 y un 2%, salvo algún período histórico muy concreto. No hay manera de incrementar ese ritmo, ni tan siquiera con las más avanzadas tecnologías. Esto le da una característica única.

Sí aumenta el precio del petróleo, se genera un poderoso incentivo para aumentar su producción, lo cual termina ocurriendo. Igual pasa con el níquel, con la plata, o con cualquier otra materia prima ¡Menos con el oro! Ciertamente, un fuerte incremento de su precio apenas puede alterar su producción de forma significativa. Dicho en otras palabras, es imposible que los mineros de este metal amarillo puedan deprimir el mercado, tal como suele ocurrir con la mayoría de las otras materias primas. Justamente por eso la humanidad lo ha considerado siempre el mejor dinero.

Esa su mayor ventaja, pues cuando el dinero es oro los gobiernos tienen un poder nítidamente limitado. No pueden incrementarlo a voluntad. Precisamente por eso mismo lo odian al tiempo que lo acumulan, con pretensiones de exclusividad, en cámaras subterráneas. Prohíben, tal como hizo el presidente Roosevelt, que la gente lo posea y lo utilice como dinero. Recordemos que la creación de bancos centrales, emisores de monedas de papel, estuvo inicialmente orientada a la adquisición de letales maquinarias de guerra estatales. Su objetivo, no fue otro que acumular más y más poder para sus gobiernos.

Desde entonces tenemos la total seguridad que nuestros fondos en dinero fiat van a perder valor inexorablemente. Ningún gobierno se puede resistir a la tentación de tener el control absoluto del dinero con la finalidad de disponer de él sin los estrechos límites que le impone el oro. El Bitcoin es un intento de crear una moneda virtual con las características del oro. La principal de ellas es que no se pueda incrementar su cantidad de forma apreciable cuando aumenta su valor. Y sobre todo que no esté en manos de ningún gobierno. De esta forma, muchos inversores lo utilizan como refugio. Al igual que con el oro, como si fuese una maldición, los gobiernos también lo quieren castigar.