El arte de compartir el pan con los amigos

El olor del pan recién hecho, un croissant sacado del horno, un pain au chocolat caliente, pero en tu propia casa. Maison Co-Pain lo hace posible. En su tienda, situada en la calle del Baró de Santa Maria del Sepulcre de Palma, se desprende un aroma a croissant recién hecho, pero también da la oportunidad de que en cada casa se desprenda ese mismo olor. Aunque la tienda lleva poco tiempo abierta, todo empezó en 2019 cuando nació Co-Pain. El francés Antoine Lacoste llegó a Mallorca y al no encontrar un pan de calidad al estilo francés, tuvo la idea de crear su propio taller artesanal, por lo que fundó Co-Pain. La empresa elabora en su fábrica de la calle Setze de Juliol de Palma diferentes tipos de panes con masa madre y bollería que luego se ultracongela para ser distribuidos en el sector Horeca. Ahora Co-Pain cuenta con más de 150 clientes entre los que se encuentran el Hotel Can Ferrereta, el Hotel Four Seasons, el Hotel Finca Son Bunyola, entre otros. Sus productos también llegan a la restauración de Menorca, Eivissa y Formentera.

Al de tener una gran demanda por parte de particulares, Lacoste decidió contactar con Etienne Jardel para emprender este nuevo proyecto llamado Maison Co-Pain, casa Co-Pain, la primera tienda de la empresa en la que se venden los productos al cliente final y no a empresas. Es decir, Co-Pain es B2B (de negocio a negocio), mientras que Maison Co-Pain es B2C (de empresa a consumidor). «Todos los productos que hay en la tienda son los mismos que ofrecemos a los hoteles y restaurantes», explica Jardel que se encuentra al frente del establecimiento. «Esta es la primera tienda y al ser la primera necesitábamos que fuera en Palma. A mi me encanta este barrio, es como una pequeña ciudad, es el centro y aquí es más auténtico que en otro lugar», confiesa Jardel. Todos los productos que venden están precocidos y ultracongelados. Su panadería es diferente a las panaderías tradicionales, al entrar no te encuentras el pan recién hecho, sino que todos sus productos están recién hechos pero ultracongelados. El pan se elabora mediante un proceso artesanal con masa madre y harina ecológica, la bollería y brioches con mantequilla de alta calidad que proviene de Francia. El pan y los brioches se producen, se hornean y se ultracongelan para luego ser consumidos, mientras que la bollería se produce, se fermenta y se ultracongela de esta forma se pueden consumir individualmente en cualquier momento. «Todo el pan es precocido, solo se necesita terminar en el horno. Vendemos pan entero y cortado y así se puede sacar una loncha y lo metes en el tostador y en unos minutos está listo», explica Jardel. En sus estanterías se encuentran diversos productos desde pan rústico, multicereal, de algarroba hasta diferentes tipos de pan de molde, brioche o croissants. Además de otros alimentos para acompañar al pan como aceite o pasta de aceitunas de Casa Limbella, de Algaida, y crema de chocolate Le Comptoir de mon Enfance importada de Francia, «siempre buscamos que los productos sean de la mejor calidad, primero buscamos que sean de Mallorca, si no los encontramos los traemos de Francia». Jardel cuenta que «poco a poco vamos a ir incorporando más productos, miel mermelada y taramá son los próximos que incluiremos. No queremos tener un gran surtido, sino que solo queremos los mejores». Aunque lleven poco tiempo abiertos, ya tienen pensado abrir en otras localidades, «si la tienda funciona tenemos pensado abrir otro establecimiento en Port d’Andratx y el siguiente será en Santa Maria o en Santa Ponça, todavía no lo sabemos, pero la intención es ir abriendo más en diferentes localidades», confiesa Jardel. En Maison Co-Pain tienen como filosofía el savoir-faire y buscan ser lugar diferente, porque el pan se rompe y se comparte con personas, «queremos compartir el saber hacer y los productos que elaboramos con todas las personas», concluye.