Claude, la inteligencia artificial que ya asiste a los estudiantes de Derecho en el aula

Hacer una pregunta en clase puede parecer una tarea sencilla, pero no siempre lo es. En algunas facultades de Derecho, basta con consultarle a Claude. Claude es un modelo de inteligencia artificial desarrollado por Anthropic, y desde hace unas semanas se está integrando en el día a día de universidades como la University of San Francisco School of Law o la Northumbria University.

El sistema se conecta con plataformas habituales como Canva (donde se gestionan contenidos del curso), Panopto (almacena las grabaciones de clase) o Wiley (especializada en recursos académicos). Con esa base, Claude puede responder preguntas, resolver dudas y explicar conceptos jurídicos. Pero lo hace con una diferencia clave respecto a otros modelos de IA: no inventa. Todo lo que ofrece está extraído de los propios materiales oficiales del curso. Esto convierte a Claude en una especie de tutor personalizado para cada estudiante. No da respuestas generales ni se basa en información externa: responde solo en función del contenido que el profesorado ha proporcionado. Para muchos alumnos, esto supone una verdadera revolución. Les permite aclarar dudas, reforzar su comprensión de los temas en clase y prepararse mejor para los exámenes. Desde Anthropic insisten en que Claude no está pensado para reemplazar a los docentes. La IA se convierte en una aliada que permite dedicar más tiempo a la parte humana de la enseñanza.

Y ahora surgen las siguientes preguntas... ¿Cómo se asegura la privacidad de los datos? ¿Cómo se evita que los estudiantes usen la herramienta de forma poco ética? ¿Dónde están los límites entre el apoyo al aprendizaje y la posible dependencia de la tecnología? Las instituciones están empezando a trabajar en normativas y protocolos para regular el uso de estas herramientas, conscientes de que su impacto irá mucho más allá de las aulas de Derecho.