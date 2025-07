Eivissa apuesta por las grandes esloras

La marina de grandes esloras del puerto de Eivissa, situada en los muelles de Levante y frente al casco viejo de la ciudad, ha supuesto un verdadero quebradero de cabeza para la Autoritat Portuària de Balears (APB), ya que el anterior concesionario adeuda 5,5 millones de euros (sin intereses). «Esta marina es un reto porque, si miramos los antecedentes, ha sido complicado hacerla funcionar económicamente», asegura Juan Vicente Roselló, gerente de IGY Ibiza Marina, gestionada por Ocean Capital Partners, el Grupo Empresas Matutes y Island Global Yachting (IGY). IGY Ibiza Marina, que cuenta con 28 amarres para embarcaciones de entre 20 y 150 metros de eslora, opera en estas instalaciones desde marzo de 2024 y su concesión se extiende durante un periodo de ocho años y cinco meses.

El pasado lunes, en un acto que reunió a autoridades, representantes del sector náutico, vecinos y comerciantes del barrio histórico de la Marina supuso el punto de partida de la nueva marina de grandes esloras en un acto que sirvió de inauguración de las inversiones realizadas durante el invierno y que han supuesto una inversión de cinco millones de euros. Esta marina, destinada a grandes embarcaciones, no es solo un avance en términos de infraestructura, sino un proyecto de ciudad con repercusión económica, medioambiental y social. El objetivo declarado es claro: desestacionalizar el turismo, modernizar las infraestructuras portuarias y reactivar el barrio de la Marina. «La idea es que la gente vuelva al barrio de la Marina y que el puerto de Eivissa sea un punto de una visita obligada», destaca Roselló.

OBRAS

Las obras en la marina de grandes esloras se han desarrollado tanto en el área terrestre como en el marítimo, iniciándose en noviembre de 2024. El elemento más destacado es la nueva planta de amarres preparada para embarcaciones de entre 20 y 150 metros de eslora, además de poder acoger pequeños cruceros en determinados días. Por otro lado, otra de las intervenciones ha sido la renovación de la pasarela del dique de abrigo, que ha permitido recuperar 200 metros de línea de atraque del muelle adosado, antes inutilizados. Esta recuperación mejora la operatividad del puerto y reduce la presión sobre otros muelles saturados en temporada alta, lo que también beneficia al tráfico de cruceros boutique.

ENERGÍA.

El proyecto también ha supuesto un salto en cuanto a energía gracias a la habilitación de conexión eléctrica directa desde tierra para los grandes yates. Esta mejora permite que las embarcaciones apaguen sus generadores a bordo, lo que contribuye a una reducción notable de las emisiones contaminantes y del ruido en la zona portuaria. Como parte de los trabajos, también se llevaron a cabo canalizaciones subterráneas en varias calles para garantizar el suministro eléctrico y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles fallos. «Esto ha permitido cerrar el anillo eléctrico de la ciudad de Eivissa, por lo que ahora, si salta la luz en el barrio, volverá al instante, cuando antes tenía que venir un técnico. Así que la Marina también se ha visto beneficiada de esta obra, que ha sido la más complicada", apunta el gerente de IGY Ibiza Marina.

Autoridades y socios de la marina de grandes esloras recibieron un obsequio en recuerdo de la inauguración de IGY Ibiza Marina.

Otro de los grandes objetivos de esta iniciativa es volver a conectar la ciudad con su puerto. En este sentido, se ha diseñado un espacio abierto, accesible y atractivo para el público general, en contraste con los puertos de acceso restringido que predominan en otros enclaves. En palabras del gerente, «para mí esta es una marina hippy: es de los pocos lugares en el mundo que la gente de a pie podemos acercarnos a estas maravillas de la técnica». La vocación del proyecto es claramente urbana y social: convertir el puerto en un lugar vivo, donde convivan lo local y lo internacional. «Aquí tiene que haber un respeto y la posibilidad de convivir dos mundos diferentes: unos para poder admirar estas maravillas de la tecnología y los que amarran aquí el tener la posibilidad de disfrutar del barrio de la Marina, a poco metros de las murallas Patrimonio de la Humanidad», insiste Juan Vicente Roselló.

IMPACTO.

IGY Ibiza Marina estima que la actividad de esta marina entre 2025 y 2033 generará un impacto socioeconómico de 30,4 millones de euros, aproximadamente 3,3 millones anuales. Además de los 15 empleos directos estables que mantiene, se prevé la creación de más de 300 puestos indirectos e inducidos, relacionados con servicios de mantenimiento, aprovisionamiento, restauración, transporte y logística. Durante la ejecución de las obras se generaron 55 empleos directos, y buena parte de los trabajos fueron realizados por empresas locales, lo que reforzó el tejido empresarial insular. Según Sasha Romashova, gerente comercial de Ocean Capital Partners, «solo un yate de 100 metros puede dejar hasta 10 millones de euros al año en la isla», y una estancia para reparaciones puede suponer más de 2 millones en apenas dos meses.

Como novedad, en esta concesión la APB permitió el atraque de embarcaciones comprendidas entre los 20 y 40 metros de eslora, en el caso de que sean de base —es decir, con una estancia mínima de seis meses al año— o bien transeúntes en temporada baja. El ente portuaria tomó esta medida con el objetivo de garantizar una mayor presencia de embarcaciones y potenciar así la actividad económica del barrio de la Marina durante toda la temporada. En temporada alta la limitación para las embarcaciones transeúntes se establece en más de 40 metros. La concesión consta de dos líneas de atraque: una de 240 metros en el muelle de Levante y otra de 115 metros en el lado este del Contramuelle, conocido en Eivissa como es Martell.

El edificio de es Martell, precisamente, albergará una nueva oficina de atención al cliente y cuatro locales comerciales de gama media-alta, en colaboración con Ibiza Gallery. Estos espacios contribuirán a dinamizar la zona con una oferta selecta. «Pensamos que puede ser otro atractivo para otro tipo de turismo», señala Roselló. IGY Ibiza Marina no se olvida de la importancia del medio ambiente y de la posidonia en particular, cuyas praderas en Eivissa también son Patrimonio de la Humanidad. Todos los capitanes de estas embarcaciones son gente formada. Hablamos mucho con ellos y estamos preparando una web para informarlos todavía mejor. Nosotros siempre recomendamos que utilicen las aplicaciones del Govern y les explicamos por qué es importante la posidonia, porque muchos no saben que sirve para que tengamos estas aguas tan transparentes", destaca el gerente de la marina.

Uno de los objetivos de IGY Ibiza Marina es que sus amarres no solo estén lleno en los meses de temporada alta, sino también durante «dos o tres meses en temporada baja». «Necesitaríamos que en invierno hubiera vuelos porque muchas tripulaciones son extranjeras y, si tuvieran buenas conexiones, podrían ir y volver sin problemas. En invierno a toda la isla le hace falta que hubiera buenas comunicaciones», explica Roselló. El gerente de IGY Ibiza Marina señala que junio "ha sido un buen mes, julio está siendo raro pero confiamos en que poco a poco vayamos llenando la marina». En todo caso, Roselló señala que el cliente de la marina de grandes esloras «es de última hora» y que, en contra de lo que muchos pueden pensar, comparan mucho los precios con otras marinas.

INAUGURACIÓN.

El acto de inauguración, celebrado el 14 de julio, fue más que un evento institucional. Durante su intervención, José Luis Almazán, CEO de Ocean Capital Partners, el socio mayoritario de los que conforman IGY Ibiza Marina, recordó que muchas de las mejoras realizadas «son obras que no se ven porque están bajo el suelo», y destacó que se ha respetado el pavimento histórico del puerto de Eivissa. El conseller del Cicle de l’Aigua i de la Mar, Juan Manuel Lafuente; el presidente de la APB, Javier Sanz, o el director insular de Turisme de Eivissa, Juanmi Costa, también estuvieron presentes en la inauguración oficial de IGY Ibiza Marina.