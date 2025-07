Provocar un 'superimpacto'

Tras culminar con éxito la fase de lanzamiento del primer Roadmap circular de Balears, en Impulsa Balears abrimos, ya, su fase de implementación. Porque contar con un roadmap circular no es contar con un documento nuevo, sino con una herramienta transformadora para pasar de la intención a la acción, de la estrategia a los hechos. Y sobre todo, es contar con una visión estructurada y realista que, por primera vez, da direccionalidad a las acciones que se deberían acometer en el horizonte de los próximos 10 años en materia de agua, energía, alimentos, materiales, movilidad y territorio-mar. Porque, en contextos complejos y con múltiples actores implicados, lo que verdaderamente transforma no es tener razón, sino tener una dirección. Y, sobre todo, una dirección compartida. Aquí es donde el primer Roadmap circular de Balears, que se ha elaborado con la participación de más de 70 actores regionales, se completa con una segunda pieza clave: un modelo de gobernanza en red, basado en la quíntuple hélice —empresa, administración, academia, sociedad y medio ambiente—, que reparte responsabilidades, distribuye liderazgos y activa roles sistémicos. Es decir, transforma la manera en que cada actor se relaciona en el sistema turístico. Las empresas dejan de ser solo proveedoras, pasan a ser desarrolladoras de mercados circulares. Las administraciones se convierten en creadoras de condiciones de entorno. La universidad, en coproductora de conocimiento aplicado. Y la sociedad civil, en catalizadora del cambio cultural.

Este modelo de gobernanza —vivo, adaptable, exigente— no opera de forma arbitraria. Se rige por cinco principios claros: colaboración multiactor, liderazgo compartido, flexibilidad evolutiva, transparencia con rendición de cuentas y un enfoque sistémico que reconoce las interdependencias entre actores, recursos... No en vano, como bien se recordó en el acto de presentación del Roadmap, ocho de cada diez acciones del roadmap están interconectadas, y una de cada tres cruza fronteras sectoriales. Por tanto, la gobernanza ya no puede entenderse en clave jerárquica o sectorial. Requiere un nuevo patrón: una red.

Y toda red necesita un nodo que articule, acompañe y facilite. Es ahí donde Impulsa Balears asume el rol de bróker del tránsito, una figura reconocida en las transiciones circulares internacionales, que se encarga de orquestar contenidos, conectar actores y activar dinámicas de implementación. Para hacerlo, no solo pondremos en marcha espacios de cocreación, matchmaking de proyectos o desarrollo de pilotos, sino también herramientas como el monitor de seguimiento del Roadmap circular, un sistema de indicadores prácticos, accesibles y orientados a la toma de decisiones.

Esta triple arquitectura —roadmap, modelo de gobernanza y monitor de seguimiento— marca un antes y un después. Porque no se trata solo de tener un plan. Se trata de hacerlo caminar. Y de hacerlo juntos. Lo que importa ahora es que todos los esfuerzos —en talento, en innovación, en regulación o en colaboración— se activen bajo la direccionalidad que ofrecen las 187 acciones que brinda el Roadmap y que, juntos, seamos capaces de provocar un ‘superimpacto’ que repercuta en cada organización, pero también en el conjunto del archipiélago.