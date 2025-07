Juanmi Costa: «A Eivissa le interesa un vuelo con Estados Unidos»

Eivissa se enfrenta a una nueva temporada turística con buenas previsiones pero ante la duda de si mantendrá los altibajos de 2024 o, por contra, tendrá mayor estabilidad. Juanmi Costa (Eivissa, 1977), director insular de Turisme desde 2019, asegura que las previsiones son buenas pero que no se fía de las acciones del presidente Trump.

¿Al Consell d’Eivissa le gusta el tipo de turista que visita la isla? ¿Todos los turistas son buenos?

Todos son bien recibidos. Lo que ha hecho siempre que la isla fuera algo especial es que aquí se encuentran tipos muy diferentes de turistas y por motivos muy variados. Esto nos diferencia de otros destinos que nos pueden hacer la competencia.

Las instituciones ibicencas hace tiempo que no promocionan el ocio nocturno. ¿Funciona el trabajo que lleva a cabo su departamento? ¿Cómo se valora?

Con algo muy fácil de medir: el alargamiento de la temporada. Esta era uno de nuestras piedras angulares y lo hemos conseguido. Tenemos un abril consolidado y cada vez más gente se apunta a este carro. Sin una clara apuesta por el deporte, la gastronomía, la cultura y el patrimonio no lo habríamos conseguido. No invertimos dinero en promocionar el ocio pero tampoco el sol y playa, creemos que no hace falta incidir más en ellos. Pero esto no quiere decir que no estemos contentos de ser líderes mundiales en ocio. Muchos destinos ‘matarían’ por ser líderes en un producto a nivel mundial, y nosotros lo somos en el ocio.

A veces da la sensación que los turistas que llegan a Eivissa lo deciden aerolíneas como Ryanair a través de sus conexiones y que poco tienen que decir las autoridades.

Yo haría esta reflexión: el billete medio para venir a Eivissa con cualquier compañía aérea es mucho más que para ir a Mallorca, Menorca o a casi cualquier otro destino de la Península. Las compañías low cost supusieron un punto de inflexión a la hora de cómo viajamos, pero a día de hoy venir a Eivissa no es nada barato. Al final, quien viene a Eivissa es por alguna motivación muy concreta. Somos una isla abierta, con mucha diversidad de producto y creo que esta es la base de que venga tanta gente. ¿A las instituciones nos gustaría decidir más de dónde vienen y cómo los turistas? A veces sí, y por eso presionamos. Una presión que a veces nos funciona y a veces no tanto. Cuando uno llega al aeropuerto de Eivissa parece que está en un parque de atracciones de discotecas. Aena está claro que va a su bola y por desgracia, Aena hace una especie de subasta y el sector privado hace una gran apuesta para tener una gran visibilidad allí. No es la visibilidad que a nosotros nos gustaría. Aunque gracias a la ayuda del Govern y a los fondos Next Generation y con la colaboración de las discotecas Ushuaïa, Hï y [UNVRS], que nos han cedido parte de su espacio para que nosotros podamos promocionar una estancia en la isla más sostenible. Si no hubiera sido por esta buena sintonía que tenemos con ellas no lo habríamos conseguido. En Mallorca y Menorca, en cambio, el Govern pudo comprar el espacio que quiso, pero aquí el sector del ocio ya lo había comprado todo. Sí que es verdad que Eivissa tiene la idiosincrasia totalmente diferente al resto de isla, que nos diferencia de ellas.

Mallorca hace dos años que tiene conexión aérea directa con Nueva York. ¿Le interesa a Eivissa tener una conexión con Estados Unidos?

Dado la presión que hace el sector y la presencia de marcas hoteleras americanas en la isla, sí que nos interesa. Es un mercado que tiene una estancia media y un gasto muy elevado. Lo que no nos interesa es que venga solo dos meses al año sino que haya una compañía aéreas que se anime a volar seis meses al año a Eivissa. Sabemos que no es fácil y que la coyuntura en el sector aeronáutico es complicada porque esperaban nuevos aviones para el 2026, ahora les han dicho que para el 2028 o el 2029 como mínimo. Hay un colapso importante a la hora de conseguir aviones. Lo estamos luchando y en algún momento conseguiremos no ya este vuelo sino sinergias con las ciudades que nos derivan turistas estadounidenses hacia aquí, que no es Palma precisamente, sino Oporto, Lisboa, París, Madrid, Barcelona o Londres. Que personajes famosos como Will Smith vengan a Eivissa a hacer campañas y a hablar bien de nuestra isla también ayuda.

¿Mantener más conexiones aéreas en invierno es una batalla perdida o ya no es tan importante por el hecho de que ya se ha conseguido alargar la temporada?

No, es vital. Si miramos diez años atrás y lo comparamos con ahora, creo que estamos muy bien. Tenemos una conexión diaria con Londres, tenemos conexiones semanales con varias ciudades holandesas, estamos conectados diez meses al año con ciudades alemanas… Es un hito que nunca habíamos conseguido antes y ahora se está consolidando. También hay muchos extranjeros que tienen segundas residencias en Eivissa y, después del covid, pasan mucho tiempo en la isla, lo que ha hecho que muchas aerolíneas mantuvieran estos vuelos. Espero que cada vez haya más compañías que abran nuevas rutas en invierno con Eivissa.

Desde el año pasado el departamento de Turisme ha puesto en marcha el Sistema de Inteligencia Turística (SIT Eivissa). ¿Para qué sirve y cómo funciona?

Nosotros antes tomábamos decisiones a oscuras, sin saber por dónde iban los tiros. Ahora, a través de encuestas y de macrodatos conseguidos, por ejemplo, de las tarjetas de crédito, de compañías de teléfono móvil tendremos las tendencias mucho más clara. Ahora sabemos que Portugal tiene cinco millones de búsquedas anuales sobre Eivissa, por lo que nos estamos planteando acciones con compañías aéreas portuguesas. Todos estos datos nos harán mejorar mucho nuestras decisiones.

¿La gente busca mucho Eivissa por internet?

La gente nos busca mucho, somos uno de los destinos más buscados a nivel mundial. En Estados Unidos las búsquedas están subiendo exponencialmente, mientras que en Europa las búsquedas en Reino Unido y en el mercado francófono se están consolidando, un hecho que después se refleja en el número de turistas que vienen desde estos países.

Eivissa es más caro que Mallorca y Menorca. ¿Por qué?

Eivissa es un destino posicionado más caro que Mallorca y Menorca. Es una estrategia que el sector siguió en su momento y siempre digo que lo importante es dar un servicio acorde con el precio que estás pidiendo. Si sabemos mantener esto, no tendremos problemas.

¿Los elevados precios penalizan a Eivissa de cara el turismo familiar?

Turismo familiar hay de todos los rangos. Una parte de él no puede venir porque los precios de Eivissa no son los que buscan, pero hay otra parte de turismo familiar muy potente en Europa que tiene un bolsillo suficiente para venir de vacaciones. De hecho, hay zonas de la isla como el norte o el noreste especializadas y que trabajan casi exclusivamente con turismo familiar y que funcionan a precios más que competitivos porque dan un servicio de calidad acorde con lo que pagan los turistas.

Hace años los turistas pasaban 15 o 20 días en Eivissa.

Esto no volverá porque los hábitos de consumo han cambiado. La gente ‘picotea’ más, hace viajes más cortos pero también viaja más. La estancia media ha pasado de ser de una semana a cinco días y seguramente pasará a cuatro días. En Eivissa ya se nota que los lunes, martes y miércoles hay menos gente que el resto de la semana. Antes esto solo pasaba los meses de inicio y final de temporada, pero ahora también se nota que esta tendencia se está consolidando los meses fuertes.

El ITS ya nadie lo discute en Balears. ¿Falta explicar mejor a los turistas en qué se invierte este impuesto?

Una vez que hemos conseguido que casi todo lo que se recauda en Eivissa vuelva a la isla y seamos los ibicencos los que decidamos en qué se invierte, que no siempre ha sido así, otra de las tareas pendientes es que el turistas sepa a qué se destina este dinero que paga. Es de justicia que el que paga sepa en qué se está invirtiendo su dinero.

Navieras y ‘rent a cars’ están haciendo todo lo que pueden para hacer descarrilar la aplicación de la limitación de entrada de vehículos a Eivissa. ¿Cuándo empezará a notar el cambio el turista?

Respeto todas las posturas y que las navieras y los ‘rent a car’ protesten cuando les tocas parte de su negocio, pero está claro que se tenía que tomar una decisión por el colapso de movilidad que había. Los turistas lo notarán pero los primeros que tenemos que notar el cambio tenemos que ser los residentes, porque circular en determinadas épocas del año supone toda una aventura. Y ya no solo en verano porque la población residente ha crecido de tal manera que también en invierno es difícil circular en determinadas horas punta.

Ambos sectores alertada de una posible alza en sus precios. ¿Se ha producido?

De momento no. Este año es todavía una prueba piloto y el año que viene será cuando realmente se note esta regulación y sea productiva.

¿Qué supone para Eivissa la puesta en marcha de la discoteca [UNVRS]?

A nivel del sector supone un punto de inflexión porque entra en juego un actor muy potente, con un line up potentísimo todos los días. Es un punto más de diversión que se tiene que gestionar de forma correcta para evitar problemas de movilidad. Al final, no deja de ser una discoteca que ya había funcionado durante muchos años que hasta ahora estaba inactiva.

Hoteleros ibicencos siguen mejorando sus infraestructuras. ¿Caben tantos hoteles de 4 y 5 estrellas en la isla?

Hoteles de cinco estrellas hay entre 25 y 30, que es una cantidad pequeña entre los 550 establecimientos que tenemos. El porfolio de turismo de lujo no es tan amplio. Sí que es verdad que también hay villas de lujo y agroturismos de este tipo, pero lo que le dado el equilibrio a la isla siempre han sido los hoteles de tres y cuatro estrellas, que son el grueso de nuestra planta hotelera. Incluso ahora, en una época en la que la clase media está más en entredicho que nunca, son los que nos dan un equilibrio y una rentabilidad y trascendencia turística. Solo con el turismo premium o con el mochilero, en Eivissa no viviríamos.

¿El sector hotelero tendría que descartar a trabajadores que no tuvieran una vivienda digna donde alojarse en la isla?

No creo que los trabajadores que viven en asentamientos pertenezcan en su gran mayoría al sector hotelero ni del sector del ocio nocturno, que son los que más inversión han hecho para acondicionar parte de sus instalaciones o han comprado o alquilado apartamentos para sus trabajadores. Sí que me preocupa que un porcentaje de estos trabajadores esté sin asegurar y tendría que tener sus consecuencias.

¿Le preocupa la situación de inestabilidad internacional?

La situación geopolítica no ayuda. Estamos en un momento complicado en el que cualquier declaración del presidente Trump lo cambia todo. Me gustaría estar en un momento más tranquilo, sin turistas prestados por culpa de los conflictos en zonas como Israel.