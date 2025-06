Sexta edición de los Premios de la Cátedra del Mar Iberostar

La Càtedra de la Mar Iberostar celebró el pasado martes 24 la sexta edición de los Premios y Ayudas Càtedra de la Mar Iberostar. El edificio Son Lledó acogió la entrega de los galardones y ayudas que se concedieron a 11 alumnos y jóvenes investigadores de la Universitat de les Illes Balears (UIB) para la conservación, gestión e investigación del medio marino. Las ayudas se distribuyeron en tres categorías: premios a trabajos de fin de grado y máster, becas para doctorandos, y ayudas para proyectos de investigación de mayor alcance. Desde su creación en 2018 la cátedra ha entregado un total de 68 becas y ayudas.

La cátedra, que está gestionada a través de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears e Iberostar Hotel & Resorts mediante la Fundación Iberostar, tiene como objetivo principal fomentar la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento en el campo de la ecología marina. El director de la Fundación Iberostar, Alejandro Borrás, explica que «nos proponemos potenciar el talento de las próximas generaciones para que puedan contribuir en la búsqueda de soluciones innovadoras y abordar los desafíos frente al cambio climático a los que se enfrentan los ecosistemas y zonas costeras».

Los proyectos de investigación que han sido galardonados en esta edición tratan sobre la identificación de refugios climáticos para los recursos marinos, así como la creación de materiales para la extracción de contaminantes. Ambos proyectos recibirán una ayuda de 12.000 euros cada uno. También, se han entregado tres becas a tesis doctorales, dotadas con 750 euros cada una, además de hasta 1.250 euros para participar en un congreso científico. Borrás admite que «estamos muy satisfechos con el trabajo realizado a lo largo de estas seis ediciones. Destacan tanto el valor de los proyectos presentados, como la implicación, voluntad de mejora y el entusiasmo de los estudiantes e investigadores. Es inspirador.»

El compromiso del Grupo Iberostar con la sostenibilidad no es nuevo, sino un eje estructural de su estrategia empresarial. En 2017, la compañía lanzó el movimiento Iberostar Wave of Change, una hoja de ruta integral para avanzar hacia un modelo de turismo responsable, «a través del movimiento Iberostar Wave of queremos proponer y poner en marcha soluciones transformadoras», añade Borrás.

La cátedra también cuenta con otras actividades como, por ejemplo, el Proyecto Coastal Health Monitoring Scheme que consiste en una red de 50 estaciones de monitoreo «con el fin de establecer un seguimiento base de los principales bioindicadores de ecosistemas costeros de nuestras islas. De esta forma, contribuimos a definir el estado de salud de la costa», explica el director. Además, durante el curso académico también han lanzado cinco becas extracurriculares tutorizadas por el grupo de investigación de RiscBal para el ‘Análisis de riesgos naturales de les Illes Balears’, «buscan dar apoyo en las tareas de diagnóstico de riesgos naturales en el archipiélago».

Finalmente, Borrás concluye que «nuestro principal objetivo es apoyar a estudiantes y jóvenes investigadores, proporcionándoles las herramientas y el respaldo necesarios para llevar a cabo sus primeras investigaciones y lograr sus primeras publicaciones». Además, gracias a esta iniciativa «hemos contribuido a la publicación de seis artículos en revistas científicas especializadas, basados en proyectos que han sido apoyados o premiados por la cátedra a lo largo de estos años», por lo que «creemos firmemente que sólo apostando por la investigación y la formación del talento más joven podremos contribuir al avance de la ecología marina y la conservación del medio ambiente».