Las Pitiüses caminan firmes hacia la sostenibilidad

Eivissa y Formentera tienen claro que su futuro pasa por ser sostenibles no sólo para que los turistas puedan disfrutar de las islas sin agobios ni masificación sino también para que residentes y nacidos en las Pitiüses se sientan bien en sus propios hogares. Por ello han ido tomando decisiones valientes, que han generado cierta controversia y que el tiempo está demostrando con sus resultados que funcionan, pues están siendo imitadas por islas como Mallorca.

La isla de Formentera fue en este sentido pionera al implementar en el año 2019 la ley de regulación de entrada de vehículos con un cupo ese primer año de 2.280 coches y 230 motos. Actualmente, el cupo es de 1.732 coches y 122 motos. El objetivo está claro: preservar el medio ambiente y promover el turismo sostenible. «Fuimos pioneros en su momento porque vimos la necesidad de impulsar algún tipo de proyecto que controlara la entrada de vehículos a la zona. Fue, sin duda, un acierto porque el resto de islas han seguido el mismo camino», expresa Óscar Portas, presidente del Consell de Formentera, quien afirma que año tras año la ley se ha ido puliendo en cuando a los cupos.

«Al principio se atajó bastante el total de coches de alquiler que podían entrar; ahora más o menos está controlado. El problema que hemos visto con los años son los vehículos de los residentes, hay un gran volumen de parque móvil en la isla. Este es el problema que hemos detectado, habrá que buscar soluciones para ver si podemos reducir la dependencia del vehículo privado por parte de los residentes. Evidentemente, todo pasa por promocionar y mejorar el transporte público y en eso estamos», precisa Portas. La decisión de limitar la entrada de vehículos se tomó en el marco del Consell d’Entitats de la pitiusa sur, «que año tras año nos pide que no bajemos los brazos. El feedback siempre es positivo porque todo el mundo sabe que Formentera es un lugar pequeño y frágil que hay que cuidar; siempre se nos anima por parte de turistas y residentes a continuar en esta línea». De hecho, el turismo sostenible y el cuidado del medio ambiente y de la sociedad es el eje de la promoción turística de Formentera desde hace años.

Tras el paso pionero de la pitiusa sur, Eivissa ha puesto en marcha este mes de junio la ley de limitación de entrada de vehículos, que ha generado rechazo acompañado de respuestas legales por parte de las patronales de las navieras, así como la patronal nacional de rent a car. Pero Vicent Marí, presidente del Consell d’Eivissa, tiene claro que no hay vuelta atrás y que Eivissa debe seguir su camino hacia la sostenibilidad. «La ley era una necesidad por las circunstancias que estamos sufriendo en la isla de Eivissa de incremento constante de la llegada de vehículos. El que se haya aprobado esta ley y esté en vigor es un hito histórico para Eivissa porque hemos puesto las bases para controlar esta saturación que sufríamos no sólo de vehículos particulares sino también de controlar las flotas de vehículos de alquiler», precisa Vicent Marí, quien afirma que esta ley va inevitablemente acompañada de una mejora de la red de transporte público, «cuya nueva contrata entrará en vigor tras el verano».

«Con esta ley controlamos también la llegada de caravanas que pernoctaban, aparcaban en sitios muy sensibles, en primeras líneas de costa, zonas forestales con todo lo que ello suponía. Pienso que se ha dado un paso muy importante y que no tiene vuelta atrás. Aunque haya resistencias por parte de algunas empresas, esta ley era necesaria». Una ley que nació fruto de consenso social, político y empresarial en Eivissa y que contó con el respaldo mayoritario en el Parlament. «Es el primer año de funcionamiento. La hemos puesto en marcha en un tiempo récord con su correspondiente estudio de carga; habrá que pulir algunos detalles, pero ya ha empezado a caminar» .

Si bien esta ley de control de vehículos en Eivissa ha entrado en vigor este año, el trabajo hacia la sostenibilidad empezó ya en la primera legislatura de Vicent Marí en el Consell d’Eivissa pues se creó la oficina de lucha contra el intrusismo. Con el paso de los años, esta oficina de lucha contra el intrusismo de todo tipo, ya sean taxis pirata o pisos turísticos por ejemplo, ha ido creciendo en personal administrativo e inspectores y cuenta con el fichaje estrella de Enrique Gómez Bastida, excomandante de la Guardia Civil en Eivissa que conoce bien la isla, como director insular de lucha contra el intrusismo.

«Empezamos la legislatura pasada; se veía clara la necesidad de llevar una política de contención, de lucha contra esas actividades que tanto daño nos están haciendo, que son las actividades ilegales. Al entrar en la primera legislatura nos dimos cuenta de que la oferta turística ilegal estaba creciendo cuando la legal estaba congelada. Por eso decidimos crearla». Vicent Marí tiene claro que la sostenibilidad «no tiene que ser un discurso sino que se tiene que defender con hechos y la oficina de lucha contra el intrusismo y la ley de limitación de entrada de vehículos son dos ejemplos claros de esa apuesta por la sostenibilidad económica, ambiental y también social porque el residente tiene que sentirse bien en su casa, no como un extraño. Y el turista tiene que llegar a un destino donde la saturación no sea lo que perciba».

El presidente del Consell d’Eivissa es consciente de que algunas decisiones, como la ley que limita la entrada de vehículos a la isla, son «controvertidas y difíciles, pero son necesarias. Tengo la percepción de que sin duda alguna se está yendo en la dirección correcta. Queda mucho trabajo por hacer, sí, lo tengo claro pero hemos iniciado un camino que no tiene vuelta atrás», afirma contundente.

OFERTA ILEGAL. En aras de esta sostenibilidad, el Consell d’Eivissa ha tenido siempre claro que la oferta ilegal de alojamiento masifica el destino, además de disminuir la oferta residencial con el consiguiente problema de acceso a la vivienda que ha ido en aumento. En la lucha contra el intrusismo, la máxima institución insular tiene dos líneas bien marcadas. «La primera, la vía sancionadora; el que se dedique a comercializar ilegalmente sabe que antes o después la administración insular y local le pillará. No sólo el Consell sino también los ayuntamientos le sancionarán por la vía urbanística. Se está haciendo una presión muy importante desde todas las administraciones y esto estoy convencido de que se conseguirá erradicar. En Eivissa, las normas se tienen que respetar y no todo vale. Y algunos se creían que eso no ocurría y está ocurriendo». De hecho, se han impuesto multas millonarias a quienes han pillado alquilando pisos a turistas.

Por otro lado, está la vía de la colaboración, «que está dando sus frutos», según precisa el presidente Vicent Marí y que consiste en acuerdos con las principales plataformas comercializadoras, como son Booking o Airbnb, para que retiren los anuncios ilegales. «Hemos llegado a acuerdos que algunos en un principio creían que no servían para nada y se está demostrando que es una vía que funciona y que está dando resultados. Eivissa ya ha eliminado más de 1.300 anuncios y vamos creciendo con lo cual se ha reducido a más de la mitad los anuncios que aparecen en estas plataformas porque para las comercializadoras no les interesa colaborar con este tipo de actividad ilegal». A ello se suma, además, que el Govern aporta financiación a través de la ecotasa para la lucha contra el intrusismo, un paso muy importante, según destaca Vicent Marí.

RESULTADOS. Esta línea de colaboración está dando resultados y las propias patronales turísticas así lo valoran. «La lucha del Consell d’Eivissa contra el alquiler turístico ilegal es implacable. La acción del Consell orientada a perseguir el alquiler ilegal empezó la pasada legislatura y está experimentando una vuelta de tuerca en la actual. Es una acción de política pública de especial relevancia, que además se ha visto reforzada, y es un aspecto a poner en valor, por una vía de acción novedosa emprendida por los Ayuntamientos a través de la normativa urbanística», explica José Antonio Roselló, vicepresidente de CAEB Pitiusas, quien destaca en paralelo «el enfoque del Consell en relación con las plataformas, buscando el acuerdo antes que la confrontación. Gracias a ello, se está produciendo un proceso permanente de retirada de anuncios. En suma, atacar el problema desde diversos frentes. Como observador privilegiado de la realidad no puedo menos que admirar esta línea de política pública, que por cierto, es una política de largo recorrido, a modo de carrera de fondo».

De hecho, se ve «semana a semana tanto en expedientes tramitados, sanciones impuestas y anuncios retirados. Además, la estadística oficial de la Comunidad Autónoma, al menos en los primeros compases del año, parece validar los efectos de esa política, pues la caída del turismo parece que se está centrando, al menos de momento, en esa, llamémosle, ‘modalidad de alojamiento’».

CONSENSO. El consenso ha sido y es clave en las decisiones hacia la sostenibilidad que se toman tanto en Eivissa como en Formentera. En la pitiusa sur, existe el Consell d’Entitats y, en Eivissa, la mesa de diálogo social en la que están representadas patronales, instituciones, asociaciones y sindicatos. «La política se tiene que entender el arte o la forma de llevar a acabo iniciativas donde todos participemos en la toma de decisiones. En Eivissa, todos buscamos los mismos objetivos. Si dejamos la ideología a un lado, podemos conseguir acuerdos y avanzar. Puede haber diferencias, sí, pero hay más puntos que nos unen de los que nos separan. Por tanto, hay que trabajar y arrimar el hombro», destaca Vicent Marí, quien agradece profundamente toda la colaboración de todos los integrantes de la mesa de diálogo social.

Este consenso se reflejó en la decisión de fulminar la bolsa de 9.000 plazas turísticas que había disponibles, que contó con el respaldo de la patronal hotelera en beneficio de la sostenibilidad de Eivissa. «La Fehif dio un paso adelante e hizo ese ofrecimiento de decir que Eivissa no necesita más plazas turísticas y creo que este paso hay que ponerlo mucho en valor porque demuestra cuál es la voluntad en este caso de los empresarios, que son quienes representan a la industria turística de alojamiento. Han dado muestras de seriedad, de compromiso y de voluntad de apostar por el futuro de esta isla».

PRÓXIMOS PASOS. En cuanto al futuro, las Pitiüses tienen claro que el camino hacia la sostenibilidad no tiene marcha atrás. «Se ha iniciado una senda de trabajar desde el diálogo, el consenso y de poner en funcionamiento todas estas políticas de contención», precisa Vicent Marí. «Todos tenemos claro que no podemos morir de éxito. Somos conscientes de todos de que hemos llegado a un techo de oferta de plazas turísticas y, a partir de aquí, ofrecer la mayor calidad al turista y que ésta esté en equilibrio con el residente», precisa Óscar Portas. Como líneas a seguir, el vicepresidente de CAEB Pitiusas incide en que hay que «procurar que haya un consenso real sobre la importancia del turismo. Si es preciso, hay que hacer más pedagogía. No hay que descalificar a los ciudadanos antiturismo; hay que convencerles e involucrarles, aunque también hay que recordarles que las proclamas no resuelven los problemas».

También es importante, según apunta Roselló, recordar que la empresa privada «es un factor de cambio. Esto nos lleva a la importancia de la colaboración público-privada: sin ella no avanzaremos». Por último, según señala, saber ver «con objetividad los efectos de las nuevas medidas (persecución del alquiler ilegal; restricciones de vehículos; acuerdos sobre estancias de cruceros; las nuevas normativas de esta legislatura…) para evaluar si van bien orientadas y si tienen los efectos perseguidos de contención». En definitiva, «procurar el máximo consenso y no tener miedo a emprender procesos de prueba y error» porque, como bien dice el vicepresidente de CAEB en las Pitiusas, «quién no hace nada, nunca se equivoca».