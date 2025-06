Mitad de legislatura, toca acelerar

Balears transita ya en plena temporada turística con un ritmo de crecimiento similar al del año anterior (3,1% en el primer trimestre de 2025, según el reciente informa de coyuntura que acabamos de presentar) en un verano donde también alcanzamos el ecuador de la presente legislatura. Con respecto a la temporada turística las perspectivas son buenas, si bien nuestra economía presenta puntos de incertidumbre. La demanda interna continúa creciendo a un ritmo sólido, apoyada en el mercado laboral, aunque afrontamos retos que previsiblemente moderarán la actividad durante el segundo y tercer trimestres, como ya constatamos en 2024. Este ‘efecto valle’ durante el verano refleja que el sistema productivo balear está cerca de su capacidad máxima durante los meses centrales del año y, por tanto, requiere transformaciones estructurales que permitan sostener el dinamismo económico a medio y largo plazo. La mejora de productividad será clave para contener los costes laborales y afianzar el crecimiento.

Aparte de la tensión geopolítica internacional, que no podemos dejar de lado, también nos puede acabar afectando la mayor debilidad en Europa. Las previsiones del Fondo Monetario Internacional apuntan a una desaceleración del avance de la economía continental este 2025 y, dentro de ésta, las cuentas de Alemania no acaban de repuntar. En medio de esta tesitura económica, nuestro principal reto sigue siendo conciliar el destacable peso del turismo en el crecimiento económico con el bienestar del ciudadano local. Desde CAEB seguimos defendiendo los objetivos marcados los últimos años. No somos de hacer balances, pero en el contexto actual, al cumplirse dos años de la presente legislatura, reafirmamos una colaboración público-privada que acelere la transformación que la sociedad balear demanda. Hemos valorado positivamente la reducción de impuestos, la voluntad de simplificación administrativa, la apuesta por el producto local, las políticas valientes para autónomos y reiteramos la necesidad de afrontar los debates difíciles dentro del Pacto de la Sostenibilidad. El resultado actual es el documento de las Bases de la Agenda de la Transición. Nos encontramos en pleno y ambicioso ejercicio de valoración de propuestas que se deben concretar en próximas semanas.

Me consta que hay centenares de propuestas ya presentadas, lo que demuestra que el debate es necesario y que, generando consensos, debe dar sus frutos, que no deberían ser otros que cumplir esa transición hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de nuestro territorio. Sobre las medidas adoptadas o pendientes de adoptar, como empresarios animamos al Govern balear a mantener el diálogo abierto, escuchar las demandas empresariales y no dejarse llevar por populismos ni proclamas ideologizadas que nada tienen que ver con el progreso sostenible de estas Islas.