Servicio de orientación laboral para mejorar la empleabilidad

El SOIB y la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) renovaron el pasado jueves 29 de mayo su colaboración para la prestación del SOLQ-Servei d’Orientació per a l’Ocupació a persones Qualificades SOIB-FUEIB (DOIP) que ofrece de forma gratuita asesoramiento y acompañamiento laboral a personas demandantes de ocupación o en mejora de empleo. Está pensado para ayudar a definir objetivos profesionales, mejorar la empleabilidad y acceder al mercado de trabajo con herramientas concretas y eficientes.

La colaboración entre ambas entidades se inició en 2018, y esta continuación "es una muy buena noticia, ya que esta renovación implica que podemos seguir trabajando de forma conjunta para mejorar la empleabilidad e inserción laboral de las personas estudiantes, tituladas universitarias y tituladas en formación profesional y de grado superior de las Balears. Año tras año hemos podido comprobar un aumento de los itinerarios de orientación», explica Marta Diago, orientadora laboral.

La prestación se dirige a personas estudiantes o tituladas de cualquier universidad, además de personas estudiantes o tituladas de grado superior, tanto si se encuentran en búsqueda activa de trabajo cono si quieren mejorar su actual puesto y necesitan una reorientación profesional.

Asimismo, el SOLQ-Servei d’Orientació per a l’Ocupació a persones Qualificades. SOIB-FUEIB (DOIP) también ofrece sesiones individualizadas gratuitas donde personalizan el itinerario en función de la demanda y los objetivos profesionales de la persona usuaria. Otros de los servicios que ofrecen son la revisión del currículum y la carta de presentación para preparar de forma eficiente las autocandidaturas, además de trabajar las habilidades específicas que ayuden a superar entrevistas laborales, es decir, «construimos un itinerario adaptado de forma conjunta con la persona usuaria y ofrecemos un acompañamiento durante todo este proceso de búsqueda de trabajo», aclara Diago.

El SOLQ-Servei d’Orientació per a l’Ocupació a persones Qualificades SOIB-FUEIB (DOIP) tiene presencia en todas las islas, ya que dispone de personal técnico de orientación en Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, por tanto, «la atención online nos permite evitar el desplazamiento de las personas y una mayor inclusión». Actualmente en Mallorca disponen de tres puntos de atención: en el edificio de Sa Riera, en el Campus de la UIB y, desde hace poco, en Inca, donde «desde el pasado mes de enero colaboramos con el Ajuntament d’Inca. Estamos todos los jueves en la avenida del General Luque, 223. Esta iniciativa facilita el acceso a los servicios de forma más cómoda a las personas usuarias que no puedan desplazarse a Palma para recibir orientación profesional. Creemos que es una mejora para acercar los recursos y ayudar a las personas a potenciar sus habilidades laborales en esta zona», explica Diago. No obstante, el departamento también ofrece sesiones por videoconferencias, que es la modalidad más demandada. Las personas interesadas pueden solicitar cita previa a través de la página web, escoger el punto de atención que más les interesa, reservar una cita el día que prefieran y se les asignará una persona técnica de orientación que contactará con ellos.