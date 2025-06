Este año tampoco había que vender en el mes de mayo

Se acaba de cerrar un mes al que muchos inversores le tienen cierta manía. Posiblemente la culpa es de oír muchas veces la famosa frase «Sell in May and go away», dicho de otra forma «Vende en mayo y pírate». Aquí lo hemos analizado en diferentes ocasiones, pero no es un mes históricamente malo, aunque es cierto que tampoco es el mejor. Pero la media desde 2016 del S&P es de un 1,46% de ganancia mientras que la del Ibex (que en este periodo lo ha hecho mucho peor que la bolsa americana) ha sido de un 0,86%. Es más, en este periodo el S&P solo ha perdido en un mes de mayo y el Ibex, en 3. Tampoco era la idea hoy analizar esta estacionalidad, lo he hecho en varias ocasiones en esta sección durante estos años.

La tendencia en las bolsas era mala en este 2025, principalmente en las americanas, así que podría haber más miedo. Pero no, las bolsas han subido también en mayo. Espero que nadie, con lo que se ha hablado aquí de miedo y estacionalidad no haya decidido vender a finales de abril esperando que mayo y verano sea malo. Sin saber lo que hará el resto del verano es una decisión mala: aunque salga bien, el beneficio es mucho menor que la pérdida si sale mal; en muchos casos se espera a que baje para volver a comprar y nunca lo hace. De momento, este mayo ha sido muy bueno, con rentabilidades extraordinarias, especialmente en Europa. Subidas del 7,86% para el MIB italiano, del 6,67% para el CAC francés, del 5,52% para nuestro Ibex, del 5,29% para el FTSE británico, del 5,13% para el AEX holandés o del 3,72% para el DAX alemán las firmaríamos aunque sea solo 2 o 3 meses al año. En el Viejo Continente ha tirado casi todo: bancos, tecnología, armas (de hecho el EuroStoxx se ha quedado rezagado ganando «solo» un 3,24% porque no tiene este sector, hasta finales de este mes que entran Thales y Rheinmetall) y hasta coches. Estos sectores han compensado más que de sobra el consumo defensivo y el lujo, que no levanta cabeza. También Wall Street ha subido con fuerza, aunque no ha servido para cerrar hueco respecto a Europa pero es buena señal. El Nasdaq, con resultados de NVIDIA y relajación en aranceles, lidera su clasificación (+4,15%) aunque todavía pierde bastante en 2025, mientras que Dow Jones y S&P han ganado un 3,97% y 1,51% respectivamente. Ni siquiera Asia ha puesto la nota discordante, sí hay mucha diferencia entre la que lo ha hecho mejor, el Kospi coreano que con la vuelta a la estabilidad política ha encadenado otro mes de fuertes subidas (+6,60%) y la que lo ha hecho «menos bien», el Sensex indio (+2,08%) inmerso en temas geopolíticos y macroeconómicos. Dentro de la propia China han sido diferentes: gran subida del Hang Seng de Hong Kong (+6,51%) y no tanto de la bolsa interna de Shangai (+2,09%). Visto estas rentabilidades nadie diría que la guerra arancelaria podría cambiar el rumbo de la economía. Las vueltas atrás de Trump, problemas legales en estas leyes, casi más importante, los grandísimos resultados económicos presentados este trimestre por las empresas, han hecho que el miedo desaparezca y que las ganas de comprar vuelvan, al menos de momento.