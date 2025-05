La historia de la educación, un compromiso social

El compromiso social de la historia de la educación y de los historiadores, a nivel investigador, docente y divulgativo, observada desde el pasado, cuestionada en el presente y proyectada en el futuro, es el tema que da pie al XXIII Coloquio internacional de Historia de la Educación, organizado por la Sociedad Española de Historia de la Educación (Sedhe) que se celebrará del cinco al siete de noviembre en el Edifici de Sa Riera, en Palma.

Desde 1982 se celebran los coloquios de historia de la educación y en cada edición se ha organizado en una universidad española y con un tema monográfico diferente. Esta edición, la segunda que se celebra en Palma, tratará sobre el compromiso social de la historia de la educación, «es un tema que desde hace tiempo nos preocupa. Hemos desarrollado diversos trabajos de investigación y, en particular, el último proyecto que tenemos en marcha es un análisis sobre lo que se ha difundido públicamente en relación con la historia de la educación. De ahí surgió la inquietud por revisar el compromiso social de los historiadores de la educación, especialmente con respecto a aquellos temas que han sido silenciados», explica Francisca Comas, investigadora principal del grupo de Estudios de Historia de la Educación de la UIB, entidad que organiza el coloquio.

El congreso está abierto a cualquier persona, aunque sobre todo se dirige a historiadores de la educación, «de momento también se han inscrito personas de otros países de Europa y de Sudamérica, es un congreso internacional y sobre todo asisten personas relacionadas con el mundo de la educación, y concretamente de la historia de la educación», añade Comas. El coloquio se desarrollará en tres jornadas en las que los asistentes se encontrarán diferentes temáticas como conversaciones donde se analizará el trabajo que se ha realizado de compromiso social, tanto de la docencia de la historia de la educación, como en la investigación y divulgación. «Es buen momento para evaluar en qué punto estamos; es decir, si se ha mantenido el compromiso de seguir historiando aquellos temas que no se han tocado hasta el momento, como el de los maestros deportados durante la Guerra Civil o el de las mujeres. O, por el contrario, si han surgido nuevos compromisos y se ha desviado esta dinámica», argumenta Comas.

La conferencia inaugural será a cargo de Antón Costas, catedrático de la Universidad de Santiago, que ha investigado sobre la recuperación de la historia de la educación de Galicia y el tema de la enseñanza del gallego a nivel histórico. Mientras que Carme Agulló, profesora de la historia de la educación en la Universitat de València, impartirá la conferencia de clausura. El coloquio se ha organizado juntamente con UIBCongrés, «llevamos un año planificando el congreso y es verdad que UIBCongrés nos lo ha puesto muy fácil, si lo hubiéramos tenido que hacer nosotros no habríamos sido capaces».

El próximo tres de junio finaliza el plazo de inscripción con una cuota reducida. Comas destaca, además, que «dentro del colectivo es un tema que preocupa, y no queremos perderlo de vista. No queremos olvidar para quién y para qué hacemos historia de la educación. Esto nos compromete a dar a conocer a los maestros que han sido silenciados por la historia, a visibilizar experiencias educativas valiosas e, incluso, a hacer justicia recuperando la memoria de aquellos docentes que trabajaron intensamente y hoy no son recordados. Nuestro compromiso es construir una historia rigurosa y científica, pero que no se quede solo en el ámbito académico, sino que también se difunda y llegue a toda la sociedad».