Julio Nieto: «Hace falta invertir más en transporte público»

Julio Nieto está al frente de la Asociación de Empresas de Alquiler con y sin Conductor de las Illes Balears (Baleval) desde julio de 2024. Directivo con experiencia en el sector aéreo y actualmente Área Manager de Record Go, defiende al sector rent-a-car de lo que considera una criminalización injusta del alquiler de vehículos en el debate sobre la masificación turística. Reivindica más datos, menos prejuicios y, sobre todo, más transporte público.

¿Cómo está la situación actual del sector del alquiler de vehículos en Balears?

Estamos muy preocupados por la presión mediática e institucional. Se ha generado una inseguridad jurídica que nos afecta gravemente y se nos ha colocado como chivo expiatorio de la saturación que sufre Balears, cuando solo somos el último eslabón de la cadena turística. ¿Acaso alguien elige su destino por el coche que va a alquilar?

¿Qué previsiones manejan para esta temporada?

En estos cuatro meses que llevamos de año, el volumen de reservas ha sido muy similar al ejercicio anterior pero la captación para el mes junio y los meses siguientes se está ralentizando. La temporada pasada tuvimos un par de eventos deportivos que se hicieron notar en las reservas, pero este año no los vamos a tener.

Pero lo que no se puede negar es que las carreteras de nuestras Islas, andan cada vez más llenas de vehículos, ¿no?

Exacto, así es. ¿Pero circulan únicamente los vehículos de alquiler? Con ello te quiero decir que hay más actores en nuestras carreteras pero los estudios que se han dado a conocer, no están sabiendo descifrar si son de residentes, de no residentes, de visitantes o de alquiler porque no hay un registro riguroso. Te pongo el ejemplo del Consell de Mallorca, que en su estudio indicaba que los vehículos rent-a-car representan menos del 10 por ciento de los desplazamientos. Nadie sabe a ciencia cierta cuántos vehículos y cuál es su procedencia pero aun así, se nos responsabiliza como los principales responsables de la situación en las carreteras.

¿Baleval está a favor de establecer límites?

No tenemos ningún inconveniente en establecer límites, pero queremos que se haga de forma rigurosa, con información contrastada que ponga negro sobre blanco la realidad a la que nos enfrentamos para que pueda organizarse de manera justa y proporcionada. No podemos tomar decisiones basadas en percepciones personales o grupales.

Públicamente han mostrado su preocupación por la inseguridad jurídica derivada de las medidas de limitación de vehículos. ¿En qué aspectos considera que se está actuando sin garantías?

Le repito para que quede claro que desde Baleval somos conscientes que tiene que existir una limitación para hacer frente a todo este exceso de demanda pero con datos fiables, respetando la legalidad y la libre competencia. De lo contrario, se está demonizando a un sector como el nuestro cuando somos un impulsor económico y un facilitador de la movilidad de los turistas. ¿Sabe cuál es la cifra media de lugares de trabajo que están en juego? Cada rent-a-car implantado en Balears genera más de 100 empleos directos e indirectos.

En Eivissa ustedes han propuesto suspender la medida de limitación y recopilar datos antes de aplicar restricciones. ¿Qué tipo de información falta?

En Eivissa hemos pedido que se paralice porque las medidas que se están tomando son precipitadas. Apostamos por un año de transición para obtener datos fiables y establecer una regulación proporcional en cuanto a los cupos pero la decisión sigue adelante, sin escucharnos. Creemos que no son conscientes del problema que se avecina.

¿Cree que este modelo puede replicarse en Menorca o Mallorca? ¿Qué debería hacerse diferente?

Hemos tenido contacto con el Consell Insular de Menorca y nos han confirmado que están acabando el informe de carga. Cada Isla es diferente y la casuística de Menorca, no se puede comparar con Mallorca o Eivissa. El flujo de movimiento en carretera es distinto.

Pues entonces, ¿cuál cree que puede ser la solución?

Tenemos que saber encontrar el equilibrio entre todos pero para empezar, lo primero es invertir mucho más en transporte público en todas nuestras Islas, una asignatura pendiente que complica la búsqueda de una solución justa. Ante la falta de alternativas, el residente, el visitante y sea quien sea, está obligado a buscarse la vida por otros métodos para poder desplazarse. Aquí tenemos una parte del problema y también de la solución, pero pueden existir más.

¿Cómo por ejemplo?

Pues crear párquines disuasorios para evitar colapsar los centros de las ciudades, mejorar las infraestructuras viarias o establecer cupos en zonas específicas con problemas de movilidad en lugar de limitar toda la isla. Resolver el reto de la movilidad cargándose un sector económico porque sí o imponiendo cupos generales que solo van a generar mercados cautivos para el usuario, no parece la mejor alternativa. Por un lado pedimos conexiones aéreas, por otro queremos dejar al visitante sin opciones de movilidad. No se entiende el planteamiento. Estamos compitiendo globalmente y debemos pensar cada paso que damos.

También han alertado sobre una posible doble imposición fiscal al sector. ¿Podría explicarlo con más detalle?

Es lo que comentaba de la inseguridad jurídica. El Govern Balear habla de establecer a las empresas de rent-a-car un impuesto, los Consells Insulars una tasa. No sabemos cuál es el objetivo. ¿Recaudar por recaudar? Hace falta coherencia pero también una cierta coordinación entre administraciones.

¿Es realista el objetivo de electrificar el 100% de la flota de alquiler en 2030?

Actualmente estamos en un 17 por ciento pero el problema principal, es que no hay cargadores suficientes. Si no dotamos de una infraestructura que luego también funcione no podemos pretender que los ciudadanos se lancen al vacío a ver si tienen suerte con la carga de su vehículo. Estamos convencidos que si alguien se lo tomase en serio llegaríamos a 2030, de esto no tengo ninguna duda. La conclusión es que se han tomado en serio potenciar el vehículo eléctrico, pero todo lo que conlleva detrás para hacerlo realidad no.