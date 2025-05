Los hoteleros se implican en la búsqueda de vivienda

Los hoteleros que buscan soluciones al problema de vivienda que padecen sus trabajadores no son una excepción. Al contrario, cada día son más los empresarios que ofrecen la posibilidad de contar con un techo a todos o parte de sus empleados. En este sentido, son numerosos los que han alquilado pisos o apartamentos e incluso edificios enteros. Y también proliferan los que han ofrecido a sus trabajadores habitaciones de sus establecimientos o los que han habilitado espacios.

Los presidentes de las diferentes asociaciones hoteleras consultadas consideran que el Govern ha desperdiciado con la Ley de Contención Turística una excelente oportunidad para dejar caducar 90.000 plazas de alquiler vacacional que podrían haber retornado al mercado residencial. De igual manera, son muchos los presidentes que atribuyen al alquiler turístico gran parte de los problemas de masificación que padece Mallorca. La falta de actualización de las infraestructuras o la concentración de turistas en determinados lugares de alto interés son también algunas de las razones esgrimidas como causantes de la masificación. Señalar también que la totalidad de los presidentes consultados creen que se llegará a un acuerdo con el convenio, aunque no sea de forma inmediata.

Javier Vich, presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, señala que el inicio de la temporada ha sido positivo, al tiempo que pone en valor la planta hotelera. «El inicio de la temporada ha sido positivo, en la línea de 2024. El reposicionamiento de la oferta hotelera ha supuesto una inversión de más de 3.500 millones de euros y los hoteles ahora abren antes y están operativos durante más meses», explica, al tiempo que fija el mayor problema de Mallorca es la falta de vivienda. «El mayor problema que tienen Mallorca es la presión sobre la vivienda, en un contexto de crecimiento demográfico sin precedentes. Estamos ante una crisis habitacional que ha creado tensión social que afecta directamente a residentes y también a nuestro sector, que necesita atraer talento. A mayores, esta situación se ha agravado por la proliferación del alquiler turístico que no solo ha restado oferta al residencial, sino que también ha extendido el uso turístico a la práctica totalidad de la isla. Lo que antes era una actividad económica que se ceñía a unos usos y espacios concretos, se ha ido extendiendo sin rumbo y perjudicando una convivencia hasta el momento pacífica», asegura.

De izquierda a derecha: Javier Vich, Miguel Artigues, Bernat Jofre, Joan Francesc Rigo, Pablo Riera-Marsá, Mauricio Carballeda, Gori Bonet, Martí Xamena e Inès Batle.

El presidente de la FEHM, interrogado sobre la Ley de Contención Turística, considera un acierto no haber incrementado el Impuesto de Turismo Sostenible y valora también positivamente la persecución de la oferta ilegal o facilitar la reforma y modernización de la planta hotelera. En cambio, cree que se debería haber facilitado la supresión de las 90.000 plazas de alquiler vacacional que han de caducar. «Se ha perdido una gran oportunidad. Recuperar esas plazas para vivienda residencial es imprescindible para equilibrar el mercado y mitigar la crisis habitacional que sufren los ciudadanos de Balears y que nos hacen perder competitividad como destino, no solo porque dificulte el acceso a los trabajadores del sector turístico, sino a los trabajadores de todos los sectores públicos y privados», explica.

Vich, ante la falta de vivienda, incide en destacar el esfuerzo de los hoteleros. «Los establecimientos que pueden permitírselo hacen un esfuerzo real con ayudas, alojamientos temporales o transporte, pero es un problema estructural que solo puede resolverse con políticas públicas coordinadas, porque como digo afecta a todos los sectores públicos y privados», señala. El presidente de la FEHM forma parte de la mesa negociadora del convenio de hostelería. Se muestra confiado en llegar a un acuerdo. «La propuesta patronal ofrece un incremento salarial del 8,5% en tres años, respaldado por un estudio técnico independiente, que demuestra una ganancia del poder adquisitivo en la última década. Por tanto, hablar ahora de una subida adicional del 19% en tres años, como se propone desde algunas posiciones sindicales, desatiende esta realidad objetiva y pone en riesgo el equilibrio del sector», manifiesta.

Vich niega que los mallorquines sean antiturísticos y exige respuestas adecuadas a los problemas reales de la ciudadanía. «Los ciudadanos valoran el turismo, pero exigen mejor gestión. El malestar surge por la ausencia de respuestas, es decir, por problemas reales que no son atendidos en materia de vivienda, infraestructuras obsoletas, por ejemplo, de movilidad. Todos sabemos que el alquiler turístico ha afectado a la convivencia y los ciudadanos echan en falta soluciones. Los problemas estructurales de Balears no justifican un ataque constante al turismo», asegura.

Miguel Artigues, presidente de la Asociación de Agroturismos, espera una temporada excepcional. «El inicio ha sido muy bueno, con ocupaciones excelentes y esperamos una temporada como la del año pasado, que fue de récord», explica. Interrogado sobre el principal problema de los agroturismos, Artigues tiene claro que la legislación vigente se ha quedado obsoleta. «La regulación jurídica de los agroturismos debería ajustarse más a la evolución del sector y recoger nuestras singularidades sin perder de vista que la finalidad es mantener las possessions», indica.

Respecto a la Ley de Contención Turística aprobada por el Parlament, Artigues se muestra muy crítico. «No me parece bien. En estas circunstancias, contención y crecimiento son casi lo mismo. Hay plazas de alquiler vacacional no operativas que volverán a estar en el mercado. Además, hay plazas que caducaban que podrían haber desaparecido y ahora no lo harán. Hemos de decir basta», señala. El presidente de la Asociación de Agroturismos se muestra preocupado ante la evolución de las negociaciones del convenio de hostelería. «Creo que Javier Vich, presidente de la Federación, lo lleva bien, aunque estamos preocupados. Entiendo que debe firmarse un convenio para todos, pero para un agroturismo, que habitualmente tiene muy pocos trabajadores, es complicado que se apliquen las mismas reglas que para un gran hotel con casi un centenar de empleados», explica.

En cuanto a la masificación, Artigues es contundente al explicar la necesidad de luchar contra las consecuencias negativas de la masificación. «La masificación tiene unas consecuencias muy negativas, entre las que preocupa muy especialmente a todos la falta de vivienda. No podemos olvidar que vivimos del turismo, y debe seguir siendo así. Ahora bien, debemos minimizar y corregir los efectos negativos del turismo. Debería, por ejemplo, ponerse límites a las plazas o restringir la compra de viviendas a los no residentes», manifiesta.

El presidente de la Asociación Hotelera de Camp de Mar, Bernat Jofre, explica que la temporada comenzó de forma excelente. «Los meses de marzo y abril fueron muy buenos, aunque en mayo se está produciendo un descenso. Además, los restaurantes están notando un severo descenso en la recaudación. Los meses centrales de la temporada serán excelentes», indica. Jofre apunta a la falta de trabajadores y los atascos como los dos grandes problemas de la zona de Andratx. «Hacen falta trabajadores. Es el principal problema que tenemos en la zona, junto a las comunicaciones con Palma. Los atascos son habituales», señala y apunta a que algunos hoteleros han buscado soluciones para sus trabajadores ante la falta de alojamiento. «En general, los empresarios, especialmente los de mayor tamaño, han ayudado a los trabajadores a buscar una solución a la falta de vivienda, aunque no todos», afirma.

Jofre considera que la Ley de Contención Turística debería facilitar la desaparición de las 90.000 licencias de alquiler vacacional que tenían fecha de caducidad. «Considero que se ha perdido una gran oportunidad para hacer desaparecer las 90.000 plazas de alquiler vacacional. Es evidente que contribuyen a la saturación», manifiesta. Apunta al crecimiento poblacional como el gran responsable de la masificación. «Es duro, pero nos tenemos que hacer la idea de que la Mallorca de antes ha desaparecido, lamentablemente. Somos demasiados. La población de Mallorca ha crecido en torno al 50% en 25 años y el residente lo ha notado», explica finalmente.

Maria Antònia Moll, presidenta de la Asociación Hotelera de Cala Rajada, apunta a las comunicaciones como el principal problema de su zona turística. «No tenemos una comunicación directa con Palma. Tenemos una línea que va hasta Manacor y después hay que coger otro autobús para llegar a Palma. Además, como casi siempre va lleno, es habitual hacer el trayecto entre Manacor y Palma de pie. Hace ya tres años y medio que reclamamos una línea desde Cala Ratjada a Palma. Nos dicen que la vamos a tener, pero no llega. Y tampoco tenemos un aerotib para llegar hasta el aeropuerto. Lo hemos reclamado, pero de momento el servicio se cubre con transfers privados», explica Moll, que recuerda que para llegar en transporte público hasta Palma es necesario un viaje de dos horas y media.

De izquierda a derecha: Maria Antònia Moll, Susana de Juan, Joan Pol, Pedro Marín, Antoni Mayol, Luis Rullán, Luis Sancho, Pepe Luna y Christian Roses.

La presidenta de la Asociación de Hoteleros de Cala Rajada lamenta también el mal estado de la carretera. «La carretera es buena hasta Manacor. Está desdoblada. Deseamos que la carretera buena llegue hasta Son Servera. De esta manera, desaparecerían muchas retenciones que se forman desde Manacor. Evidentemente, también sería muy positivo que tuviéramos un tren, pero ya no tenemos ninguna esperanza», explica. Moll, sobre el inicio de temporada, pone en valor que numerosísimos establecimientos abrieran en abril. «En marzo estaba prácticamente todo cerrado, pero en abril, y no es habitual, estaba la inmensa mayoría de la planta hotelera abierta. Mayo está siendo mucho peor que el año pasado y esperamos una ocupación inferior a la registrada en 2024. En principio, en julio y agosto habrá plena ocupación y septiembre, tradicionalmente, es un mes excelente en la zona, con turistas de alto poder adquisitivo», indica. Moll reclama que las viviendas dedicadas hoy al alquiler vacacional vuelvan al mercado residencial. «Hace ya años que avisamos de la necesidad de que las viviendas vacacionales vuelvan al mercado residencial. Con la Ley de Contención Turística se ha desaprovechado una excelente oportunidad para que las 90.000 viviendas que tienen una licencia que caduca vuelvan a ser para los residentes», señala. Finalmente, y respecto a la masificación, Moll explica que en su zona no hay masificación.

La presidenta de la Asociación Hotelera de Cala Moreia, Susana de Juan, apunta al pésimo mantenimiento del punto que separa s’Illot de Manacor de s’Illot de Sant Llorenç como el principal problema de la zona. «El Riuet está sucio. Afecta directamente a la playa. El puente está muy deteriorado y es peligroso», asegura. De Juan pone en valor que la práctica totalidad de los establecimientos abrieran sus puertas en Semana Santa. «La Semana Santa ha sido buena, pero hace ya unas semanas que tenemos ocupaciones flojas. En todo caso, las previsiones para julio y agosto son buenas, como el pasado año», destaca De Juan, que recuerda que los establecimientos de la zona acostumbran a tener abierto seis meses.

La presidenta de la Asociación Hotelera de Cala Moreia incide en la necesidad de luchar contra el alquiler vacacional ilegal. «Debe desaparecer el alquiler vacacional ilegal y debe existir una regulación más estricta para los alojamientos legales. Además, creo que las comunidades de vecinos deben poder decidir si quieren un piso dedicado al alquiler vacacional en su finca», manifiesta. En relación con la masificación, De Juan recuerda que los primeros perjudicados son, precisamente, los hoteleros. «El sector hotelero es el primer interesado en que la masificación no exista. No es buena para nosotros. Ahora bien, no tiene sentido estar contra los turistas», señala.

Joan Francesc Rigo, presidente de la Asociación Hotelera de Cala d’Or, apunta a la falta de vivienda y mano de obra como principales problemas. «No tenemos un problema propio de Cala d’Or, sino que nos vemos afectados, especialmente, por la falta de vivienda. La mayoría de los hoteleros, en función de sus posibilidades, han buscado soluciones. Unos han habilitado habitaciones para los trabajadores en los establecimientos, otros han alquilado pisos, alguna empresa, incluso, ha comprado un edificio de apartamentos...», manifiesta.

Rigo no duda en señalar que la temporada ha comenzado de forma excelente. «La Semana Santa fue muy bien, con ocupaciones que rondaban el 70 o el 75%. Mayo, en cambio, es un poco peor que el año pasado. Junio está en el aire, mientras que las previsiones para julio y agosto son muy buenas, aunque esperamos una ocupación peor a la del año pasado», señala. Rigo renuncia a pronunciarse sobre la Ley de Contención Turística y respecto al convenio confía en qué se llegue a un acuerdo. «Estamos negociando y espero que se llegue a un acuerdo. En todo caso, deberíamos saber qué pasará con la reducción de jornada», asegura y explica también que luchar contra el alquiler vacacional ilegal es fundamental. «Mallorca está masificada durante algunos momentos y en algunos lugares. Es culpa de todos y se debe responsabilizar al turista que se aloja en un hotel. Debe incrementarse la lucha contra el alquiler ilegal y es necesario un control de los vehículos de alquiler», indica finalmente.

Pablo Riera-Marsá, presidente de las asociaciones hoteleras de Alcúdia y Can Picafort, lamenta las dificultades que existen en el Ajuntament de Alcúdia para tramitar proyectos de inversión municipal. «Faltan medios humanos en el Ajuntament. Hay enormes dificultades para tramitar proyectos de inversión. Hay un claro peligro de pérdida de competitividad del destino por falta de inversión. Además, hacen falta planes serios para la conservación del litoral. En Can Picafort perdemos arena de forma sostenida en el tiempo, mientras que en Alcúdia se acumula», señala.

El inicio de la temporada ha sido excelente en Alcúdia y Can Picafort. «La temporada ha comenzado de forma muy similar a la del año pasado. La ocupación en Semana Santa ha superado el 90% y, posteriormente, el turismo deportivo ha prolongado una ocupación excelente. La celebración de la Mallorca 312 y el IronMan han contribuido a tener ocupaciones excelentes. Junio se presenta como un desafío, mientras que las previsiones son excelentes para julio y agosto, aunque está costando subir los precios. De hecho, ya hay alguna oferta», indica Riera-Marsá.

Interrogado sobre la Ley de Contención Turística, Riera-Marsá señala que se ha perdido una oportunidad única. «No se ha aprovechado la Ley de Contención Turística para poner coto a las 90.000 plazas de alquiler vacacional que estaba previsto que caducaran. Era el momento adecuado para que estas plazas retornaran al mercado residencial», manifiesta e incide en la necesidad de continuar luchando contra el alquiler vacacional ilegal. «Hay que ser implacables», afirma. El problema de la falta de vivienda afecta a toda Mallorca y, evidentemente, Alcúdia y Can Picafort no son una excepción. «Los hoteleros que tienen la oportunidad de ayudar a los trabajadores lo han hecho. Las soluciones temporales, en todo caso, son una emergencia», asegura. Finalmente, interrogado sobre la turismofobia y la masificación, el presidente de las asociaciones de Alcúdia y Can Picafort, recuerda que Mallorca siempre ha sido una tierra hospitalaria. «No somos antituristas. Somos gente de acogida. El crecimiento demográfico de los últimos años ha sido excesivo», acaba señalando.

El presidente de la Asociación Hotelera de Palmanova-Magaluf, Mauricio Carballeda, tiene claro que el principal problema de los establecimientos de la zona es la dificultad que tienen los trabajadores para encontrar vivienda. «Encontrar vivienda para el personal se ha convertido en el gran problema. Algunos hoteles han habilitado algunas de sus habitaciones para los trabajadores», señala. La temporada ha comenzado bien, como el año anterior, y las previsiones son buenas.

«El inicio de la temporada ha sido muy similar a 2023. En mayo, después de la Semana Santa, se ha producido un parón, una leve caída en las reservas. Hay que pensar que competidores como Grecia, Turquía o Croacia están recuperándose. En todo caso, las previsiones para los meses centrales de la temporada son buenas», manifiesta. Respecto a la Ley de Contención Turística, Carballeda se remite a la opinión de la Federación. El presidente de la Asociación Hotelera de Palmanova-Magaluf alerta, en todo caso, del peligro que puede llegar a suponer que según qué mensajes lleguen a los mercados emisores. «Creo que no es bueno hablar de colapso. Hemos de ir alerta con los mensajes que llegan a los mercados emisores. Puede ser peligroso», señala.

Pedro Marín, presidente de la Asociación Hotelera de la Platja de Palma, apunta a la falta de seguridad y al incivismo como el principal problema de la zona. «Tenemos un problema histórico de falta de seguridad e incivismo entre los balnearios 5 y 6. La situación no ha mejorado, al menos de momento, pese a que el Ajuntament de Palma ha hecho una fuerte apuesta por la seguridad. Se ven más efectivos, pero hemos de ser pacientes y esperar», indica. La temporada comenzó titubeante, aunque Marín espera que sea similar a la del pasado año, que fue excelente.

«Febrero fue ligeramente inferior al año anterior, en torno al 4%, mientras que el retroceso alcanzó el 15% en marzo, por el efecto de la Semana Santa. De esta manera, abril fue mucho mejor y en mayo la ocupación ya ronda el 80%. De momento, hemos notado una ralentización de las reservas para julio y agosto. Ya no se reserva con tanta anticipación», señala. Marín es contundente cuando se refiere a la necesidad de luchar contra el alquiler vacacional ilegal. «La administración debe perseguir y erradicar a los ilegales. El alquiler vacacional legal en plurifamiliares es objeto de debate y quizás debería decidir cada municipio», afirma. El presidente de la Asociación Hotelera de la Platja de Palma alerta del peligro de los mensajes antiturísticos. «Hay que ir alerta con los mensajes antiturísticos. En Mallorca siempre hemos sido acogedores con el visitante. Creo que la población que está contra el turismo es poca, pero se hace notar», explica.

El presidente de la Asociación Hotelera de Peguera, Antoni Mayol, asegura que la temporada ha comenzado de forma irregular, si bien confía en que los meses centrales sean excelentes. «En febrero abrió el 40% de la planta hotelera y la ocupación fue muy similar a la registrada el pasado año. Este mes de marzo ha sido muy bueno, con un 20% más de ocupación que el año anterior. Abril también fue bueno, pero en mayo la ocupación ha caído en torno al 15%. De momento, las reservas para julio y agosto también están por debajo el año pasado, pero confiamos que, finalmente, será excelente. En todo caso, hay preocupación, puesto que detectamos que el mercado alemán está en recesión», indica.

Uno de los problemas de la zona es la falta de taxis, que este año se está trabajando para solventar. «Desde la Conselleria de Transports se está realizando una prueba piloto con dos hoteles de la zona, pero ya está claro que queda mucho por hacer. En cambio, la comunicación con Palma y el aeropuerto es perfecta», significa. La masificación se ha convertido en un tema de debate en Mallorca. Mayol incide en el incremento de la población. «Entiendo que las críticas no son objetivas. Hay algunas zonas masificadas como puede suceder en París con la Torre Eiffel o en Nueva York con la estatua de la Libertad. Es normal que haya aglomeraciones puntuales en algunos sitios de máximo interés. En demasiadas oportunidades se da la culpa a los hoteles de la masificación y no se tiene en cuenta que la población ha aumentado de forma significativa en los últimos años», manifiesta.

Interrogado sobre las 90.000 plazas de alquiler vacacional, Mayol considera que deberían caducar. «Entiendo que se deberían haber dejado caducar. Es evidente que en Mallorca tenemos un problema grave de vivienda. Era el camino más corto para recuperar viviendas para el mercado residencial. No esperábamos esta actitud del Partido Popular», explica. Mayol asegura que buena parte de los hoteleros de la zona han adoptado diferentes medidas para dotar de viviendas a sus trabajadores. «En los años 70, la inmensa mayoría de los hoteles contaban con zonas destinadas al alojamiento del personal. Ahora, ya no están disponibles, puesto que se han habilitado como zonas comunes, spas, piscinas... Algún hotelero ha buscado un edificio en el que alojar a sus trabajadores e incluso hay algunos que habilitan habitaciones para clientes que usan ahora algunos empleados», afirma.

Finalmente, sobre las negociaciones del convenio, Mayol incide en la necesidad de poder incrementar, siempre que el trabajador esté de acuerdo, la jornada laboral. «Creo que no existe un solo convenio colectivo en el que se hable de una subida tan alta como la que solicitan los sindicatos. Creo que deberíamos poder pactar con los trabajadores que lo deseen un incremento de la jornada. La falta de trabajadores es un problema muy serio», señala.

Gori Bonet, presidente de la Asociación Hotelera de la Colònia de Sant Jordi, asegura que la falta de personal debido a la escasez de vivienda es el principal problema de su zona. «Estamos lejos de Palma y no tenemos una fácil comunicación. Algunos establecimientos han alquilado apartamentos, pero no es fácil», indica. Bonet señala que la temporada ha comenzado de forma similar a la del año pasado. «Tenemos ahora en la Colònia de Sant Jordi tres hoteles de cinco estrellas por lo que se está produciendo un gran cambio, al menos en parte de la clientela. La temporada, al menos hasta el momento, es muy similar a la del pasado año. La Semana Santa ha sido buena y esperamos un gran verano», manifiesta.

Respecto a la Ley de Contención Turística, Bonet explica que deberían haberse dejado caducar las 90.000 plazas de alquiler vacacional. «En la Colònia siempre habíamos tenido multitud de mallorquines que venían a pasar el verano. Cada vez son menos. Las 90.000 plazas de alquiler vacacional deberían haberse dejado caducar aprovechando la Ley», señala. Interrogado sobre los problemas de masificación, Bonet señala al incremento demográfico como gran responsable. «Mallorca ha aumentado mucho su población en los últimos años», explica.

El presidente de la Asociación Hotelera de Illetes, Martí Xamena, asegura que el principal problema de su zona es la falta de comunicación. «La falta de taxis es ya un problema grave. La situación ha ido empeorando y se ha cronificado. Además, hace cinco años que solicitamos que un autobús de los que circula por la carretera de Andratx se desvíe hasta Illetes. Parece ser que ahora van a atender nuestra petición, aunque no tenemos fecha. Sería importante comunicar Illetes con otros núcleos de Calvià», indica.

La falta de alojamiento es otra de las grandes dificultades que deben afrontar los hoteleros. «La falta de vivienda dificulta la contratación de personal. Los hoteleros de la zona, mayoritariamente, hemos buscado soluciones. Alquilan casas cercanas a Illetes para hospedar a los trabajadores, han adquirido alguna vivienda...», asegura. La temporada ha comenzado bien en Illetes, aunque Martí Xamena advierte de los peligros que se vislumbran en el horizonte. «Abril fue un mes normal, pero mayo se ha ido animando. Las perspectivas de junio a septiembre son excelentes, aunque hay que tener en cuenta que la situación geopolítica nos ayuda», señala.

El presidente de la Asociación de Hoteleros de Illetes habla sin tapujos del problema de la masificación y no duda en expresar su decepción con el Partido Popular. «No hace tantos años el problema era que los turistas no salían del hotel y que contribuían poco a la economía local. Ahora, nos quejamos de que invaden el espacio de los residentes. La vivienda vacacional se ha convertido en un problema. Debemos conseguir que retorne al mercado residencial. Estamos decepcionados con la actitud del Partido Popular. Pensábamos que eliminarían las plazas de alquiler vacacional que han de caducar. Supongo que deben pensar que de esta forma ganarán más votos», indica.

Inès Batle, presidenta de la Asociación Hotelera de Cala Millor, considera que la falta de seguridad es el principal problema de la zona. «Tenemos un problema de carteristas en la zona. Faltan efectivos en los meses previos y posteriores a la temporada alta. Tenemos una excelente relación, tanto con la Guardia Civil como con las policías locales, pero faltan efectivos. Además, existe también un problema con los servicios de emergencia», indica.

Batle está convencida de que de junio a septiembre las ocupaciones serán excelentes, aunque explica que la recesión en Alemania ya se nota. «En Semana Santa abrimos con buenas ocupaciones, pero en mayo estamos más de un 20% por debajo del año pasado. Confiamos que los meses centrales de la temporada alta serán excelentes, aunque la recesión en Alemania ya se está notando. Hay que ir con cuidado con las subidas de precio. Mallorca se ha convertido en un destino caro», manifiesta.

Batle explica que Cala Millor no está masificada, pero reconoce que algunos lugares de Mallorca y diferentes calles de Palma están saturadas en algunos momentos. «Hay que ir con cuidado con el discurso de la turismofobia. Deberíamos organizar los flujos de turistas para evitar masificaciones. Existe el peligro de morir de éxito», asegura.

Respecto a la Ley de Contención Turística, Batle tiene claro que se deberían suprimir las 90.000 plazas de alquiler vacacional que han de caducar. «La Ley era una excelente oportunidad para suprimir las 90.000 plazas de turismo vacacional que debían caducar. Antes, el turismo se concentraba en una zonas. Hoy, Mallorca parece un parque temático. El Govern parece que va a salto de mata», explica. Finalmente, Batle explicó que son numerosas los establecimientos hoteleros que han buscado soluciones a la falta de vivienda. «Algunas compañías hoteleras tienen edificios en los que albergan a sus trabajadores. Otros establecimientos cuentan con habitaciones para el personal y también los hay que han alquilado pisos, pero no es fácil», explica.

El presidente de la asociación Reis de Mallorca, Luis Sancho, considera que la temporada se ha iniciado bien y confía en que sea como el año pasado en su conjunto. «La temporada se ha iniciado bien, como el año pasado, con una buena Semana Santa. Esperamos que los meses centrales de la temporada alta sean como el pasado año. Fue una gran temporada», indica. Respecto a la Ley de Contención Turística, Sancho incide en que la población de Balears ha aumentado mucho. «Las plazas hoteleras han experimentado un crecimiento muy bajo en los últimos años, mientras que se han disparado las de alquiler turístico. Además, hay que considerar que la población de Mallorca ha crecido mucho», manifiesta.

El presidente de Reis de Mallorca apuesta por decrecer y explica que la solución es un mejor turismo. «Creo que está claro que hemos de decrecer. ¿De qué manera? No lo se. Creo que la solución es apostar por un mejor turismo», asegura y explica que hay que intentar que nuestra industria no perjudique a los residentes. «Nuestra industria es el turismo. Y todas las industrias tienen externalidades negativas. Yo también soy residente y considero que hemos de conseguir que el turismo perjudique lo mínimo posible», asegura. Finalmente, respecto a la falta de vivienda, Sancho se refiere a las peculiaridades de los establecimientos de Reis de Mallorca. «Nuestros hoteles son familiares y cuentan con plantillas con una notable antigüedad que, generalmente, tienen el problema de la vivienda resuelto», acaba señalando Sancho.

Pepe Luna, presidente de la Asociación Hotelera de la Platja de Muro, apunta a la depuradora como el principal problema de la zona. «La depuradora tiene la capacidad sobrepasada y provoca algunos vertidos y, sobre todo, un fuerte hedor. Hay acuerdo y se construirá una nueva depuradora, aunque no será hasta dentro de tres o cuatro años», explica. La temporada ha comenzado de la mejor manera en la Platja de Muro y Luna confía en un verano excelente. «Durante la Semana Santa tuvimos una ocupación del 90%, que se mantuvo con la celebración de la Mallorca 312 y el Ironman. En mayo, rondamos el 80% y esperamos una temporada alta excelente, como el pasado año», afirma.

El presidente de la Asociación Hotelera de la Platja de Muro está convencido de que el Govern ha desperdiciado una oportunidad excelente con la Ley de Contención Turística para devolver al mercado residencial las 90.000 plazas de alquiler vacacional que iban a caducar. «Se ha perdido una oportunidad excelente. El Govern lo hace bien, en general, pero quieren contentar a todos y es complicado», señala, al tiempo que se muestra preocupado por el mensaje antiturístico que considera que va propagándose. «Ha ido calando un mensaje antiturístico muy peligroso. Entiendo que este mensaje está provocado por la anterior administración, que no realizó las inversiones necesarias en infraestructuras. Además, permitieron un aumento importante de plazas vacacionales. Hay que poner límites, pero sin demonizar al turismo», asegura.

La Platja de Muro no es ajena a los problemas de vivienda. Luna explica que los hoteleros de la zona, en general, han buscado soluciones para sus trabajadores. «Unos han alquilado pisos, algunos tienen un edificio entero, otros ceden habitaciones del establecimiento a sus trabajadores...», indica.

El presidente de la Asociación Hotelera de Cales de Mallorca, Joan Pol, tiene claro que el principal problema de la zona es que la urbanización no ha sido recepcionada. «El Ajuntament de Manacor no ha recepcionado la urbanización, que está muy deteriorada. Es un problema que no es nuevo. Al no estar recepcionada no hay inversiones pública y cada vez se encuentra peor. Es un misterio saber la razón por la que no se recepciona, puesto que en varias oportunidades a lo largo de los años ha parecido que se recepcionaría, pero no ha sido así. En la zona hay ocho hoteles, pero son muy grandes», explica.

La temporada, que acostumbra a empezar en mayo y finaliza a finales de octubre, se ha iniciado con buena ocupación. «Hemos tenido un buen inicio y esperamos que, como el pasado año, la temporada sea buena», explica. Respecto a la masificación, Pol apuesta por la lucha contra el alquiler vacacional ilegal. «Entiendo que la masificación es un fenómeno puntual, que se concentra en algunos lugares. Creo que debe incrementarse la lucha contra el alquiler vacacional ilegal», sentencia.

Luis Rullán, presidente de la Asociación Hotelera de Sóller, considera que la saturación, aunque puntual, es el principal problema de la zona. «Es imprescindible el control del flujo de visitantes. El Ajuntament ha fijado unos parkings disuasorios y declarará una zona de bajas emisiones, que limitará el acceso de vehículos al centro. Hay que evitar la saturación que vivimos durante algunos momentos», explica, al tiempo que atribuye al cambio de tipología de los turistas la excesiva concentración de gente. «Hemos pasado de clientes de turoperador a uno que viene menos días, pero quiere verlo todo. Se mueve mucho más y Sóller es uno de los lugares que quiere ver», señala.

Rullán considera que la lucha contra el alquiler vacacional es prioritaria. «La Ley de Contención Turística era una excelente oportunidad para eliminar las 90.000 plazas de alquiler vacacional que habían de caducar. Los esfuerzos por erradicar el alquiler vacacional ilegal son imprescindibles. En Sóller se calcula que pueden existir más de 3.000 plazas ilegales», indica.

Christian Roses, presidente de la Asociación Hotelera de Santa Ponça, considera que la falta de inversión municipal es el principal problema de la zona. «Necesitamos nuevas aceras, mejorar el alumbrado y los pavimentos. Santa Ponça es la gran olvidada del Ajuntament», explica. Roses es muy crítico con el Govern por haber consolidado las 90.000 plazas de alquiler vacacional que podían caducar. «La ley de Contención Turística ha llegado tarde y mal. Consolida 90.000 plazas de alquiler turístico, que podrían haber ido al mercado residencial. Es incongruente hablar de contención y consolidar 90.000 plazas. Las administraciones públicas, en general y sin excepciones, deberían bajar impuestos, tanto a los trabajadores como a los empresarios. Las administraciones públicas, en demasiadas oportunidades, gastan el dinero de forma demasiado alegre», sentencia.

El presidente de la Asociación Hotelera de Santa Ponça, que considera que la temporada será buena, explica que la mayoría de empresarios han buscado soluciones a la falta de vivienda. «Son muchos los empresarios que han alquilados pisos, han destinado habitaciones a trabajadores...», asegura y acaba asegurando que la temporada será buena. «Ha comenzado de forma sosegada, pero será buena», sentencia.