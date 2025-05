Sabors d’Eivissa como marca y garantía de calidad

Corría el año 2012 cuando el entonces conseller de Agricultura de Eivissa, Antoni Marí Carraca, y Juan Riera, que por aquel entonces era presidente de Pimeef Restauració, hablaron sobre la posibilidad de crear una marca que agrupara al producto local de Eivissa. Fue así como se gestó Ibiza Sabors d’Eivissa, una marca o sello distintivo de calidad que agrupa a todo el sector primario de la isla y sus productos. «En un principio costó lo suyo y éramos muy pocos. Pusimos como condición que quien quisiera formar parte de Sabors d’Eivissa tuviera en sus cartas pan payés, aceite de la isla y otra cosa, por ejemplo, vino y, a partir de ahí, los que tuvieran esto se les daba un distintivo. Al principio éramos cinco o seis máximo. A medida que se han ido haciendo cosas y han pasado los años se ha ido impulsando cada vez más y ahora la marca Sabors la verdad es que está en todos sitios y eso para mí es un orgullo haber contribuido a la creación de la marca», expresa Juan Riera, dueño del mítico restaurante Ca n’Alfredo.

El actual director insular de Agricultura, Joan Marí, era por aquel entonces el presidente de la Cooperativa Agroeivissa y rememora los inicios: «veníamos de una marca de producto local y antes había sido ‘producto local’. Desde el sector veíamos que se iban cambiando las marcas según pasaban las legislaturas y propusimos desde el sector la creación de una marca propia de Eivissa y les pareció muy bien; el nombre se mantiene intacto desde el principio».

Pero, ¿qué es exactamente Ibiza Sabors d’Eivissa? «Es una marca para fomentar todo el producto y sector primario de la isla de Eivissa y todo aquel que se quiera adherir debe cumplir unos requisitos. En este sentido, todos los establecimientos asociados tienen que tener productos de Eivissa; se les pide un vino, un aceite, frutas y hortalizas de aquí, algo de repostería y algún licor de acompañamiento. Esos son nuestros productos emblemáticos, que son los que queremos dar a conocer a la gente que vive aquí y a la gente que nos visita», explica el director insular de Agricultura de Eivissa, quien destaca que Ibiza Sabors d’Eivissa es una marca europea registrada a nombre del Consell d’Eivissa.

Así, se trata de una ‘marca paraguas’ que agrupa a todo el sector primario de la isla y que, a su vez, actúa como un sello de calidad, pues «casi todos los restaurantes referentes de la isla de Eivissa están agrupados ya bajo el paraguas de Ibiza Sabors d’Eivissa. Para ellos tiene que ser un incentivo decir que ofrecen producto de aquí y que ofrecen producto de calidad; pensamos que realmente es así y animamos a que se sumen poco a poco más restaurantes», explica el director insular de Agricultura, quien resalta también que el hecho de que se sumen restaurantes a esta marca contribuye también a que compren producto local a los productores de aquí, lo que es muy importante.

«Nos interesa que todo el sector primario se vea reflejado», precisa. El hecho de que los restaurantes cuenten con productores locales para nutrirles con sus productos les ha llevado a profesionalizarse en el sentido de agruparse en cuanto a producción y distribución continuada al sector de la restauración, algo que antes no sucedía, según recalca el director insular de Agricultura. «Por ejemplo, hay dos cooperativas de producción y distribución que se han agrupado desde hace seis meses, que son Agroeivissa y Ecofeixes, y eso es muy importante porque permite llegar con más producción y capacidad a los mercados de la isla», apunta.

EVOLUCIÓN. Los restaurantes que incorporan los productos locales antes mencionados se pueden encontrar en la web: www.saborsdeivissa.es en la que, además del listado de restaurantes por municipios, se pueden ver diferentes apartados de productos locales y un completo y extenso calendario de ferias gastronómicas y eventos que forman parte de la marca.

Precisamente, con el paso de los años Ibiza Sabors Eivissa se ha ido profesionalizando y ganando presencia. Fue clave el momento en que la máxima institución insular de Eivissa decidió firmar un convenio con Pimeef para dar más visibilidad y promoción a la marca. «Decidimos dar un paso más, sobre todo en el periodo covid, para dar un impulso muy importante al producto local y al sector primario en general, tanto agrario como pesquero. Por ello, decidimos hacer el convenio con Pimeef para así a través suyo que nos ayudaran a difundir en el tejido empresarial la marca Sabors y que se reforzara la imagen. Como marca se están dando pasos cada vez más importantes; cada vez es más reconocida», según afirma el director insular de Agricultura.

Con la patronal de la pequeña y mediana empresa, por ejemplo, se ha conseguido organizar con el Consell y los cinco ayuntamientos un completo calendario de ferias y eventos gastronómicos para promocionar los productos de temporada que corresponden a cada estación del año. Unos eventos gastronómicos que mueven a miles de personas y que, a su vez, ayudan a dar a conocer no sólo el producto local sino también la cocina ibicenca que se elabora con dichos productos, tal y como asegura Joan Riera de Ca n’Alfredo.

«Ahora la gente sabe lo que es un arròs de matances o una frita de porc; la cocina ibicenca ha ido cogiendo un arraigo que antes no tenía. La gente se interesa por el producto local y la gastronomía de Eivissa», precisa, pero incide en que se debe «hacer más divulgación. Nuestra cocina tenemos que entenderla y amarla, pero también profundizar en ella para divulgarla». Además, se organizan cursos de cocina en la Escuela de Hostelería de Eivissa en fechas señaladas, como en Pascua, para dar a conocer y difundir los platos que se hacen en la isla para cada estación del año.

En el caso de la restauración, el director insular de Agricultura afirma que Ibiza Sabors d’ Eivissa «esta muy extendido». «Es una marca consolidada; llevamos muchos años trabajando en ella y seguimos incidiendo en ella a través del convenio con Pimeef. Es una marca sana, en constante crecimiento, ya que, por ejemplo, no hay ninguna feria nacional o internacional en la que la marca Ibiza Sabors d’Eivissa no esté representada. Tenemos que seguir apostando por lo nuestro», concluye.