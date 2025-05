Andreu Grimalt: «La riqueza no está bien distribuida en Balears»

Andreu Grimalt es el director de EAPN-Illes Balears. La pobreza y la exclusión social, pese al pleno empleo o los altos niveles de renta media, se han convertido en un mal endémico.

¿Qué es EAPN?

En primer lugar, hay que considerar que EAPN son las siglas de European Anti-Povertry Network. Es una red europea de lucha contra la pobreza. La Comisión Europea se dirigió a las entidades más grandes del tercer sector para explicarles que necesitaba un único interlocutor para hablar de políticas sociales, de pobreza, de exclusión social. Fue así como surgió EAPN en 1991.

¿Y el apellido de Xarxa per la Inclusió Social?

Cuando se creó EAPN Illes Balears se quiso añadir la coletilla de Xarxa per la Inclusió Social.

¿El principal motivo de la creación de EAPN-Illes Balears fue también contar con un interlocutor único ante las administraciones?

Sí. Fue en 2005 cuando ocho entidades, viendo las experiencias de otros territorios, consideraron adecuado poder ofrecer una interlocución única a las administraciones que tienen competencias en políticas sociales.

¿Cuál es el gran objetivo?

El objetivo último y máximo es la erradicación de la pobreza y la exclusión social. Y en este camino, EAPN pretende incidir lo máximo posible en el desarrollo de políticas sociales.

EAPN Illes Balears tiene firmado un Pacte per la inclusió social con el Parlament de les Illes Balears, el Consell de Mallorca y el Ajuntament de Palma.

Este pacto nace durante la legislatura de José Ramón Bauzá como presidente del Govern. Las entidades del tercer sector tuvieron grandes problemas de financiación por los impagos del Govern. Se intentó sacar de la lucha partidista las políticas sociales. Y desde entonces se firma cada legislatura.

Y Menorca, Eivissa y Formentera.

En nuestro plan estratégico figura la necesidad de consolidar espacios de interlocución válidos en todas las islas, pero hoy solo tenemos presencia real en Mallorca.

Entiendo que el objetivo final del Pacte per la inclusió social es mantener las subvenciones para las entidades del tercer sector.

No. Claro que hay una parte que se refiere a la financiación de las entidades, pero el leit motiv es sacar de la lucha partidista las políticas sociales. Es decir, que los cambios en los equipos de gobierno no afecten al desarrollo de programas y a la atención a las personas.

La renta media de Balears es de 15.926 euros y es la sexta más alta de España. Además, ha experimentado un crecimiento del 12,6% en el último año, el mayor de todas las comunidades. Además, la tasa AROPE es del 16,2% en las Islas, la segunda más baja de España. Y la tasa de pobreza se sitúa en el 11,3% y también es la segunda más baja de España. Parece evidente que vamos por el buen camino.

No, aunque es cierto que la tendencia es buena. AROPE son las siglas de At risk of poverty and/or exclusion, que significan en riesgo de pobreza o exclusión social. AROPE es un indicador sintético que se crea para poder comparar las cifras entre estados y que evalúa diferentes factores. La realidad es que cuando la locomotora turística estira con fuerza continuamos con una bolsa estructural de pobreza, que en el informe de 2024 era de unas 200.000 personas. Es decir, la tasa AROPE en Balears es del 16,2%. Ha mejorado, pero continúa siendo alta.

Ciertamente, son muchas 200.000 personas en riesgo de pobreza o exclusión social.

Y además hay que tener en consideración que la encuesta sobre condiciones de vida que sirve para elaborar la tasa AROPE se realiza en hogares. Es decir, los más vulnerables, todas aquellas personas que viven en asentamientos, caravanas, albergues, en la calle… no salen en la encuesta. Son pocos, pero cada vez más. La segunda cuestión a tener en cuenta es qué cifra es aceptable. Pues bien, no es aceptable tener 200.000 personas, o 100.000, o 1.000 o una en riesgo de pobreza o exclusión social.

No ayuda el hecho de que cada día son más los trabajadores pobres.

El trabajo esté perdiendo el factor inclusivo que lo caracterizaba. Tener un trabajo remunerado ya no es sinónimo de poder escapar de situaciones de pobreza o exclusión social. Más del 10% de las personas que tienen un trabajo remunerado no pueden salir de la pobreza.

Entiendo que en este sentido es de gran valor el incremento del Salario Mínimo Interprofesional.

Siempre lo hemos defendido. Afecta a un grupo reducido del total de trabajadores, pero es muy importante.

La falta de vivienda es un problema capital.

Es evidente que los problemas para encontrar vivienda asequible tienen especial incidencia en Balears. Hay un déficit histórico. Es imprescindible dejar de considerar la vivienda como una mercaderia. Tener acceso a una vivienda digna es un derecho. Es cierto que no hay una única solución. Entre otras cuestiones, debe toparse el precio de la vivienda de alquiler, limitar la compra por parte de extranjeros… Debe hacerse una política valiente y no solo potenciando la construcción de nueva vivienda consumiendo más territorio. Hay muchas viviendas vacías, debería fomentarse la rehabilitación…

En los últimos meses se puede escuchar en algunos ámbitos que no falta vivienda en Balears, sino que sobra gente.

Estamos ante el debate sobre la capacidad de carga de Balears. Hoy, pese a las dificultades para encontrar vivienda, las islas son aún un polo de atracción para gente que quiere trabajar.

EAPN-Illes Balears suspendió su participación en el Pacte per la Sostenibilitat. ¿Por qué?

EAPN forma parte del Fòrum de la Societat Civil, que formó parte del Pacte desde el primer momento. En cambio, EAPN se quedó fuera inicialmente de las reuniones. Nos extrañó, puesto que consideramos que tenemos mucho que decir sobre cómo queremos que sea Balears en un futuro. Conseguimos entrar con voz propia, pero nos dimos cuenta de que la forma de funcionar no era la más adecuada. No había una metodología clara, no se hacían actas de las reuniones… No sabíamos como se adoptarían las decisiones… Yo compartía mesa, por ejemplo, con el representante de una patronal de alquiler turístico. ¿Qué tiene más peso mi opinión sobre vivienda o la suya? Vimos que nuestras aportaciones no eran consideradas y decidimos salir. Consideramos que el Pacte per la Sostenibilidad intenta que la sociedad civil avale decisiones ya tomadas. No quisimos participar de este juego. Escribimos una carta pública y explicamos nuestra decisión de salir del Pacte.

¿Qué hemos de hacer con la masificación turística?

Hemos de saber qué capacidad de carga tiene Balears. El incremento constante de visitantes no está repercutiendo en el bienestar de la población. Se está incrementando la riqueza, pero no se está redistribuyendo de forma equitativa. No mejora el bienestar de las personas que viven y trabajan en Balears. La riqueza cada año se redistribuye peor.

¿Y la solución? ¿Debe limitarse la llegada de turistas?

Entiendo que limitar no es suficiente. Hemos de decrecer en plazas turísticas. Personalmente, creo que los turistas deben alojarse, al menos prioritariamente, en hoteles. Favorece el derecho a la vivienda.

Puede parecer que las instituciones están más centradas en paliar el problema que en solucionarlo de forma definitiva.

Se han de aplicar medidas paliativas para ayudar a todas las personas que están sufriendo situaciones complicadas. Ahora bien, son imprescindibles medidas estructurales para conseguir que todas las ayudas sean puntuales y no se cronifique el problema. En este sentido, es imprescindible una profunda reforma fiscal que contribuya a la redistribución de la riqueza. Y todo hace indicar que vamos en el sentido contrario. Hemos eliminado el impuesto de Patrimonio, minimizado el impuesto de sucesiones… Los que más tienen han de aportar más.

La izquierda es más sensible con el tercer sector o es un mito…

Es cierto. El compromiso de la izquierda con unas políticas sociales más redistributivas siempre ha existido. En todo caso, cuando hemos tenido gobiernos de izquierdas, tanto a nivel estatal como autonómico, muchas medidas adoptadas se han quedado a medias.

¿Qué medida considera de capital importancia y que debería aplicarse de forma inmediata?

Creo que adoptar medidas valientes en fiscalidad es fundamental y fomentar la construcción de viviendas públicas. ¿Y quien lo paga? Quien más tiene.

Hay un claro repunto de los discursos de odio.

Detectamos un crecimiento de discursos que criminalizan la pobreza, a las personas que vienen de otros países… También hay un incremento entre los jóvenes de posturas machistas.